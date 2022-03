Guaidó: No me quita el sueño ser presidente electo, soy presidente encargado #23Mar

El presidente interino del país, Juan Guaidó, dijo este martes 22 de marzo que el ser presidente electo del país “no me quita el sueño”, además no confirmó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.

“Las elecciones deben ser lo antes posible. Voy a promover esa elección, no voy a hablar de candidatura, apoyaré salir a la calle a presionar, apoyaré al candidato unitario. Yo voy a ejercer el liderazgo que tengo en Venezuela, no necesariamente en una candidatura. No me quita el sueño ser presidente electo, soy presidente encargado”, apuntó Guaidó en entrevista con EVTV Miami.

Guaidó resaltó que él no es “una especie de canje de Maduro con EEUU”, a lo que añadió que el propósito sigue siendo el mismo, “salir de la dictadura, lograr una transición, lograr elecciones libres y justas”.

Para el presidente interino se debe validar la “inmensa mayoría” que los acompaña, resaltando que “no hay progreso mientras se perpetúe una dictadura. Nadie invierte en un país si no hay Estado de derecho. El reto lo vamos a ejercer hasta el fondo”, apuntó.

Cabe resaltar que Guaidó, había anunciado esta semana que las fuerzas democráticas están movilizadas en todo el país para exigir elecciones presidenciales libres y justas.