Olalquiaga: La Ley del IGTF además de confiscatoria podría descapitalizar a las empresas #23Mar

Con la aplicación de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, se estará sustrayendo un dinero que no guarda relación con los ingresos que debe tener una empresa, y estas se van descapitalizando, advierte Juan Pablo Olalquiaga, ex presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria).

Advierte que la imposición de este tributo y en con esas magnitudes significativas pasa a ser confiscatorio, pronunciamiento por demás oportuno, cuando apenas faltan pocos días para la entrada en vigencia de la nueva normativa, que ha tenido un rechazo generalizado por el impacto negativo que tiene.

Explica que Venezuela sigue siendo una economía muy pequeña, de apenas US$ 65.000 a US$ 80.000 millones de Producto Interno Bruto. Es una cuarta parte de lo que fue; por eso mucha gente se quedado sin trabajo, muchas empresas se descapitalizaron en un entorno donde no hay crédito y las cadenas de suministro se han roto.

En ese contexto, quitarle a las empresas el dinero que requieren para crecer, generar más productos y empleos, no es sino el deseo de un Estado de hacerse con más dinero disminuyendo a su vez el n nivel de actividad de la economía en vez de estimularlo.