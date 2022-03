OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: «El matracazo» #23Mar

“Golpe dado con una matraca. Con la mano, con el puño o con un objeto contundente…” ¿Daño definitivo?

Para ser realistas hay que partir de una premisa. Lo peor puede suceder porque ya ha sucedido cuando del poder humano se apodera la radicalidad del mal en toda su inconcebible dimensión.

La radicalidad del mal fue un concepto elaborado y afinado por Kant.

Según el filósofo, en el humano existen predisposiciones hacia el bien, condicionadas por esa sociabilidad política natural que descubrió Aristóteles en nuestra especie. De allí viene la noción moral, después la religión, la razón, la ley civil, y la Constitución. En ese orden. Hasta la llegada de la fase constitucional, el ser humano no está constituido como ente político.

Aclaraba Kant (Metafísica de las Costumbres) que…

“El mal no viene del desconocimiento a la ley sino de su conocimiento.”

La radicalidad del mal proviene de la negación de la ley, la que para ser negada debe ser conocida. El mal es transgresión a la ley: a la ley moral, religiosa, y política. El mal radical va más allá…

“Es la destrucción intencional de la Ley.”

No se trata de construir analogías. Pero hay un punto en el que la comparación Hitler-Putin es innegable. Para ambos, el derecho, ya sea nacional o internacional, está subordinado a una instancia, si se quiere, a una ratio superior.

El hecho de que la concepción geopolítica del gobierno ruso no se encuentre ajustada al derecho internacional sino a una concepción mitológica de la historia, dificulta enormemente la posibilidad para que las naciones occidentales puedan establecer con el régimen ruso una comunicación diplomática. Para Putin, las leyes, los reglamentos o los acuerdos son bagatelas comparadas con los principios supra legales en los que él cree con fervor religioso. Peor todavía si pensamos en que los principios en los cuales cree Putin, al ser míticos, no son transables y, al no serlos, tampoco son politizables.

Lo mismo que con Putin sucedía con Hitler. El caudillo nazi no se dejaba regir por ninguna ley o acuerdo. Para él todos los tratados podían ser desconocidos si una razón superior, de la cual él creía ser su voz depositaria, lo ameritaba. En ese punto Putin se encuentra más cerca de Hitler que de Stalin. Como Hitler con relación a Alemania, Putin cree en el destino manifiesto de la gran nación rusa.

Probablemente Putin no es antisemita, es anti-occidental. Y eso lo acerca demasiado al antisemitismo hitleriano. Para Hitler los judíos no eran tanto miembro de una religión sino el pueblo que más y mejor había llegado a representar a los “decadentes” valores occidentales, sobre todo en los campos de las artes, de las ciencias, de las letras, del comercio y de la economía. Los judíos eran la representación simbólica y real del anti-occidentalismo de Hitler. En cambio, para Putin, su anti-occidentalismo es directo y puro, y no necesita representación. Occidente es lo que hay que destruir y los que siguen a Occidente también. Con toda seguridad, Zelenski y los suyos son para Putin traidores occidentalitas de la Madre Rusia y por lo mismo han de ser ser liquidados.

Lo mismo el pueblo ucraniano que, por no recibir a sus “libertadores” rusos con los brazos abiertos, deberá ser castigado, sometido a un escarmiento infernal.

Occidente debe estar preparado para vivir lo peor.

Putin ha descubierto la fórmula para paralizar a sus enemigos… la amenaza nuclear…

¡Con apretar el botón del mundicidio!

Entre una Rusia derrotada, humillada y ofendida, o entre pasar a la historia, como pasó Hitler, a ser, un monstruo ¿por qué no elegir a la nada? Recordemos que Hitler asesinó a su esposa Eva Braum antes de suicidarse. Que Joseph Goebbels asesinó a sus seis hijos mientras su mujer, Magda, decía…

“En la Alemania que viene no hay lugar para mis hijos.”.

Los grandes asesinos tienen algo en común: sus decisiones no están controladas por nada ni por nadie. El solo hecho de depender de la buena o mala voluntad de un tirano, es espeluznante.

¿Estamos siendo chantajeados por maleantes internacionales?

“Realmente está en juego el destino de la humanidad”

Entre tanto, en Venezuela, se sigue destruyendo la calidad de vida de sus ciudadanos, ahora no hay cortes de electricidad… “hay administración de cargas.”

No existe desabastecimiento en el suministro de agua, se reparan motores y se instalan nuevos, mientras continúa el deterioro de la represa “Dos Cerritos” con la tala y quema en las cuencas que aportan el vital líquido al embalse; el servicio de internet, sobre todo el de la empresa Inter deja de funcionar por más de 12 horas al día. A la gasolina se le impone los precios internacionales y los ingresos monetarios se minimizan. Se dificulta la adquisición de alimentos y medicinas; los sistemas educativos y de salud se deterioran cada vez más, al igual que las infraestructuras públicas, calles, carreteras, avenidas y autopistas; mientras, la delincuencia aumenta en las ciudades fantasmas que sucumben en la oscuridad…

“La paz, como representación del amor, tiene su camino…

en el cumplimiento del “Estamento Legal nacional e internacional.”

Maximiliano Pérez Apóstol