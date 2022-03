Orlando Zamora: Hay una emisión inorgánica clandestina de dinero #23Mar

El aumento del salario mínimo está dirigido a unos siete millones de personas, entre trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Eso significa una gran erogación por parte del Estado venezolano, pero todavía no se tiene una explicación acerca del origen de esos recursos, expresó el doctor Orlando Zamora, exjefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela al ser entrevistado por Elimpulso.com.

Al producirse el aumento de 7 a 130 bolívares como salario mínimo, más una bonificación de 45 bolívares por concepto de cestaticket alimentario, el monto es muy alto. Y será mucho más cuando se aplique el tabulador para los profesionales, incluyendo a quienes tienen grados de especialización.

Algunos economistas dicen que no se tocó la emisión del Banco Central, como se acostumbra y que los recursos provienen de otra fuente; pero, nadie lo ha revelado.

Se supone que el gobierno tiene manejos diversos: liquidación de oro, de chatarra, de medios que no son ordinarios y de petróleo. De éste último es el mejor, aunque no se ha aprovechado de los precios por las sanciones a PDVSA, pero evidentemente muy bueno. Sin llegar a la exageración, lo que indican las fuentes confiables, está por los 800.000 barriles por día.

Sin embargo, yo tengo dudas de que los recursos sean suficientes para pagar a los trabajadores, jubilados y pensionados, sino que además hay que mover la escala de la administración, porque se quedó muy atrás el pago de muchos profesionales con postgrado, que están ganando poco. Hay un proyecto de escala, que está circulando, cuyo máximo es de 92 dólares. De ser cierto ese proyecto, es un exabrupto.

Los más afectados han sido los jubilados, quienes no han recibido el mismo trato que los trabajadores activos.

Es por eso que yo sí creo que puede haber una emisión de dinero inorgánico, porque todo el dinero que sale lo vuelven a recoger con el encaje. La gente está desesperada porque no consigue bolívares.

Creo que hay una emisión inorgánica clandestina, que no se hace visible como antes, porque hay que reconocer que el gobierno ha mantenido su disciplina de controlar el gasto.

Debe haber una emoción grande porque hay que pagar, aproximadamente, a siete millones de personas: 2.500.000 de la administración pública, más de 4.000.000 de pensionados y jubilados y un número indeterminado de quienes perciben las chambas. Por todas partes se ven a muchos hombres y mujeres barriendo calles, otros pintando paredes y así algunos haciendo labores diversas.

Hay un detalle que no se puede obviar como es el pago de pensiones, porque la nómina del Seguro Social no se puede detener, por cuanto todos los días tienen que ingresar los que van avanzando en la edad.

El gobierno debe resolver el caso de los funcionarios que no ganan el salario mínimo, como los que están en la escala profesional 1, en la escala profesional 2, porque éstas han sido reducidas, pero requieren pagos diferentes.

Las emisiones de dinero inorgánico no están detenidas al ciento por ciento. Lo que pasa es que no se percibe mucho y el gobierno no es que está haciendo ahorros o estirando los ingresos, sino buscando la forma de evitar la presión. Es por eso que está en conversaciones con los Estados Unidos, para ver si le dejan libertad de transporte de petróleo o de introducirse de nuevo en el mercado estadounidense. Esa es más o menos la situación del salario mínimo.