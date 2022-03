EntrevistaDominical Antonio Ecarri: El Estado nada más se debe ocupar de educación, salud y seguridad #27Mar

Antonio Ecarri, abogado especializado en Derecho Financiero y Tributario, exconcejal de Chacao y fundador, junto con Federico Uslar Braun, de la Casa Arturo Uslar Pietri, y de la organización Alianza del Lápiz, se ha lanzado como candidato presidencial independiente.

Su campaña la ha comenzado por Barinas, Yaracuy, Carabobo, Aragua y sectores de Caracas, según dio a conocer a Elimpulso.com.

Su propuesta está fundamentada en tres grandes áreas: educación, salud y seguridad para la población venezolana. Y dejarle el resto de actividades económicas y servicios al sector privado.

Independiente

¿Por qué tomó la decisión de proponer su nombre a una candidatura presidencial?

Lo hemos hecho en consulta con los sectores populares de Caracas y después de realizar la primera gira nacional. Hemos visto que la mayoría de los venezolanos son independientes y que necesitan un candidato independiente. Una cara nueva. Alguien que puede llevar una propuesta para transformar a Venezuela sobre tres líneas fundamentales: una, la educación y la salud, para superar la pobreza; segunda, una economía abierta; y tercera, construir un liderazgo colectivo, que una a todos los venezolanos.

Dentro de esos lineamientos, prosiguió, tenemos diez puntos entre los cuales se encuentran la dolarización, una nueva política para operar la industria petrolera, el logro de un salario digno y muchos temas sobre los cuales tenemos que hablar.

Consulta

Lo primero de todo lo que hemos propuesto al país es una consulta popular abierta, para que los venezolanos puedan escoger (no sólo entre cuatro partidos menguados y venidos a menos, corrompidos y ninguno de los cuales le dice nada a nadie, corresponsables de la crisis de este país en los últimos veintidós años), una persona que pueda liderar el cambio en Venezuela y pueda luchar por los venezolanos.

Medición

¿Se mediría con los posibles candidatos de oposición?

No solamente quiero medirme con los de oposición, quiero hacerlo con los independientes que son la inmensa mayoría de este país. Lo que no quiero medirme es en una cosa cerrada, donde participen simplemente el 5 por ciento de los venezolanos y donde se meta el gobierno a escoger el candidato que mejor le plazca o el que tenga una gran maquinaria. Tiene que ser una consulta abierta, supervisada por la comunidad internacional. Aquí hay que poner orden. En Colombia acaban de hacer unas primarias, que es una consulta abierta. En Venezuela podemos hacer una consulta abierta, popular, nacional y que incluso pueda tener una segunda vuelta. Que el candidato a enfrentar a Nicolás Maduro salga de un liderazgo colectivo y no de la decisión de cuatro partidos secuestrados.

Corrupción

Usted se ha referido a la corrupción en los partidos y de este gobierno la oposición ha dicho que ha sido más corrupto que los anteriores.

¿Por qué la corrupción se ha enquistado en Venezuela?

Porque lo peor de las crisis que tenemos es la crisis de la ética, de los valores y los principios. Es la que está carcomiendo el país y genera la corrupción. Nosotros estamos luchando porque haya transparencia y rendición de cuentas. Aquí no hay rendición de cuentas y la primera que no lo ha hecho es la oposición, que ha manejado recursos en el exterior. El problema es de fondo, porque cuando tú ves que la corrupción está en el gobierno, en la oposición y en todas partes, evidentemente, requiere que los independientes busquen solucionar ese problema.

Educación

¿Cómo cambiar a la población que está pendiente de unos bonos y de una bolsa de comida?

Con los lineamientos que hemos planteado. Lo primero que tenemos que lograr es la educación para salir de la pobreza. Tiene que ser una educación transformadora. Ahorita no hay educación y los planteles se encuentran en una situación precaria. Se necesita un plan de reconstrucción nacional, con buena infraestructura y las escuelas dispongan de comedores para los estudiantes, porque si esto no comen, no aprenden. Lo segundo más importante es la economía abierta, para que la gente no tenga que depender de las dádivas.

Salud

Usted habló de la salud como lineamiento principal. Según el presidente de la Federación Médica, se han ido al exterior más de 40 mil médicos. ¿Qué propone al respecto?

Esa es una gran tragedia. Hay que generar una oferta importante con los fondos nuevos del petróleo para traer esos médicos de vuelta a Venezuela. Además, reabrir el sistema sanitario para que los sectores populares puedan tener salud primaria. En estos momentos los hospitales se encuentran en condiciones críticas y el personal no recibe ni siquiera tapabocas para atender a los pacientes que están sufriendo de la pandemia china. Y los familiares de los pacientes tienen que echar carreras en busca de medicamentos y de todo lo que requiere el enfermo, incluyendo las inyectadoras y el algodón.

Pero, no sólo eso, todos los servicios se encuentran colapsados. Hoy por hoy el país está paralizado en una crisis en la que no hay soluciones. Entonces en lo que primero que debemos ocuparnos es que los niños coman y que la gente no siga pasando sacrificios.

Universidades

¿Cómo ha visto el nuevo proyecto de Ley de Universidades?

Creo que esta es una gran oportunidad que se nos presenta ahora. Hemos hablado con la Asamblea Nacional para que nos dejen lo más importante: Hacer una ley transformadora, diferente, y podamos meternos a discutirla como es lo más conveniente. Porque tiene que venir un modelo viable para las universidades, las cuales son demasiados importantes para el desarrollo nacional y no nos podemos quedarnos en los viejos cánones de hoy sino que tenemos que utilizar ese inmenso capital humano, que está subpagado y desmejorado cuando puede ser una fuente importantísima de ingresos no sólo para las propias universidades sino para el país entero.

Las universidades tienen que ser un motor de la economía, igual que las escuelas donde haya una educación para emprender y no donde los muchachos salgan de bachillerato sin saber absolutamente nada.

Técnicas

¿La educación técnica forman parte de su proyecto?

Tenemos que tener escuelas técnicas. Pero es que la educación del siglo 21 es diferente, con otro estilo, porque todo cambió. Hoy la educación es mucho más tecnológica e innovadora.

Impuestos

¿Qué le parece la reforma a la Ley de Grandes Transacciones Financieras, que aumenta el impuesto en las operaciones con dólares?

Es un grave error porque los venezolanos lo que necesitamos es menos impuestos. Aquí lo que hay que generar son incentivos a la actividad económica y bajos impuestos. De lo contrario no vamos a rescatar el aparato productivo, ni vamos a atraer inversiones. Lo que se requiere es una economía abierta para que los capitales puedan fluir y propiciar el desarrollo de Venezuela.

Petroleo

¿Cuál es su planteamiento ante el desplome de la industria petrolera?

Una nueva ley de hidrocarburos, que haga como hizo Arturo Uslar Pietri, en el año 1943 durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. Se hizo una ley que combinaba el papel del Estado con las empresas nacionales e internacionales. Hay que incorporar la inversión privada para poder recuperar la industria petrolera. Ese no es un tema ideológico, sino un asunto de sentido común y de realidad.

Estado

Ahora que habla de Uslar Pietri recordamos que él se quejaba del gigantismo que tenía el Estado venezolano. Este no solo tiene todo tipo de empresas, sino también barcos y bancos, hoteles, fincas expropiadas, los servicios de agua, gas, electricidad, cadena de alimentos, televisoras y emisoras de radio.

¿Cómo puede ser eficiente ante tantas actividades, que hasta ahora no han podido tener contraloría ni nacional ni de los estados porque también las gobernaciones realizan actividades económicas?

El Estado venezolano tiene que reducirse a tres grandes áreas fundamentales nada más y en las cuales tiene que ser eficiente: educación, salud y seguridad, servicios que debe garantizarle a todos los habitantes de la república. Del resto, tiene que estar en manos del sector privado y de la participación de cooperativas, de sectores productivos en los cuales la gente pueda tener sus emprendimientos y una política de protección a los emprendedores.

En cuanto a los demás servicios, como el agua y la electricidad, nosotros proponemos una invitación internacional, apertura a los grandes capitales, para que vengan a recuperar esos servicios porque no hay posibilidades que lo haga ahora el Estado.

Relaciones

¿Puede el país recuperarse teniendo enormes deudas que afectarán a nuevas generaciones de venezolano?

Aquí hay que hacer negocios con todos. Y nosotros tenemos que tener una mente abierta. Relacionarnos con un mundo multipolar. Y tener una política de relaciones internacionales que no se esté metiendo en los asuntos de nadie. Tenemos que rescatar a Venezuela y tener buenas relaciones con todos, no sólo con China sino con los Estados Unidos. La industria petrolera nacional depende de la tecnología estadounidense y tienen que venir los norteamericanos para ayudar a recuperar las refinerías. Y hablando de deuda, ésta es terrible. No como decía Luis Herrera Campins, hipotecada, sino embargados. Y por eso hay que pensar en las inversiones extranjeras, en el refinanciamiento de la deuda y nos tocará lo que hizo el general Juan Vicente Gómez después de la deuda de Cipriano Castro y la que se venía arrastrando desde el siglo 19. Hacer un gran sacrificio para pagar lo que se debe.

Sacrificios

Si se establece una nueva política, ¿no habrá mayor sacrificio para el pueblo?

¿Pero qué más sacrificios puede haber para el pueblo venezolano si está recibiendo no le alcanza para comer y todo el mundo ha pasado hambre, miseria y desolación? Cuando se abra la economía vamos a tener un país inmenso de emprendedores y de trabajo para la gente. Una pesadilla es que se hayan ido más de seis millones de venezolanos y con ellos una fuga de talentos. Al producirse el cambio político hay que brindarles ofertas a estos profesionales y al resto de venezolanos que se han ido para que regresen porque el país necesita el concurso de todos para engradecerse.