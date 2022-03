COLUMNA Soliloquios de café: Problemática de la deforestación en las Cuencas Hidrográficas del estado Lara (Parte II) #27Mar

“Señor, ayudadme a decir la verdad delante de los fuertes y…

a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.”

Mahatma Gandhi.

Viene… Culpamos a los países industrializados que consumen estos combustibles que fueron almacenados en el Cretáceo, como una alternativa que optó la naturaleza como auto protección, pero el ser humano desde el comienzo de la “Revolución Industrial», hace poco más de un siglo, optó por liberarlos, no podemos engañarnos, nuestra economía, la venezolana, hoy más que nunca depende de “la comercialización de estos combustibles contaminantes». Hemos ido más allá de la depredación ambiental, apegados al precepto que expresa:

El Petróleo no es renovable, se han elevado sus precios de manera irracional, para nosotros mismos, porque el sistema productivo internacional, depende exclusivamente del Petróleo, mientras que nosotros, prácticamente. no producimos más que esta materia prima, de la mayoría de los bienes de primera necesidad. tan sólo. somos consumidores. El desequilibrio en los precios de los combustibles. ha traído como consecuencia inmediata, una súbita alza en los precios de los alimentos. La alta producción de alimentos de América latina y el Caribe supera el treinta por ciento (30%) las necesidades de su población, pero el aumento de los precios hará que surjan en la región diez millones (10.000.000) más de pobres; así fue señalado por el Sistema económico latinoamericano y del Caribe (SELA), cuyos representantes, reunidos en Caracas, añadieron:

“El aumento record del precio de los alimentos se produce en un momento de abundancia y no de escasez y, apostaron por medidas de índole humanitario.”

Y nosotros, Venezuela, por ahora, estamos lejos de tener, realmente, la necesaria soberanía alimentaria, teniéndose, como lógica consecuencia, el incremento avasallante del precio de los más elementales alimentos y de los bienes necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas. Es decir, los primeros en sufrir el incremento de la inflación mundial, somos nosotros mismos; por elemental consecuencia establecida, de forma ineludible, por “LA LEY DE LA CAUSA Y EFECTO.”

Aunado a esto, se podría magnificar que se ha perdido la cultura de la preservación del agua dulce y, esto es una responsabilidad social que debemos trasladar a los entes a quienes compete su preservación, y a los políticos que parecen estar ocupados en sus asuntos.

Quienes han aceptado la responsabilidad de preservar al ambiente, cualquiera que sea su actividad, deben ejercer la autoridad que les confiere tres artículos de nuestra Constitución Nacional, y cinco leyes, con sus respectivos Reglamentos, creadas para proteger al ambiente, como lo son: La Ley de Protección de la Fauna Silvestre; La Ley Forestal de Suelos y Aguas; La Ley Penal del Ambiente; La Ley Orgánica del Ambiente; La Ley de Aguas y, la última en ser aprobada, y que pronto entrará en vigencia como lo es:, la “Ley de Bosques y Gestión Forestal». Entre los Reglamentos de las leyes ambientalistas, más importantes, está El Reglamento sobre Guardería Ambiental.

Pero, repito, quienes han aceptado la responsabilidad de preservar el ambiente, más allá de lo expreso en la Ley Orgánica del Ambiente; Capitulo II-Derecho y Deber a Participar; Artículo 39:(Cito) “Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión ambiental.”

O, al Artículo 43; “Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por ante las instancias competentes, cualquier hecho que atente contra un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Deben, por ética, moral, y obligación social, sincerar su actuación en los cargos que ocupan.”

Nuestra Carta Magna trata de eficacia, eficiencia. rendición de cuentas, etc., la verdad no se puede tapar con un dedo. El éxito en una gestión ambiental cualquiera no debe ser representado por las imágenes que estamos viendo; hemos cuantificado más de sesenta mil hectáreas que han sido quemadas y taladas en zonas de alta fragilidad ecológica… “Tan sólo en el estado Lara”.

Realmente esto, es lo que ocurre en las zonas altas del estado Lara y, en todos los estados que tienen zonas cafetaleras en el país. Es la información de la cual dispongo (El 25-06-2008) …

Continuará…

Maximiliano Pérez Apóstol