OPINIÓN Política Sport New #28Mar

Dedicado a los abanicados de la nación

“El deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto”.

- Publicidad -

J. L. Borges

“Creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara”.

Montesquieu

“El deporte gusta porque halaga la avaricia, es decir, la esperanza de poseer más”

Heywood Hale Broun

Ahora que lo pienso, la política sería como un gemelo del casamiento moderno pues con el tiempo acaba siendo común el tedio e irreparablemente las máscaras pasan a sustituir la pasión y el sentido común, y por eso la política se manifiesta como joroba al dorso, como deporte obligado, quizá es el coste por una deslucida politiquería donde los activistas retan su convicción por el usufructo del poder y el poderío sobre el conjunto de la colectividad.

En deportes también hay modos de hacer política en distintas disciplinas ahora que aproxima la olimpíada. Es fecunda la cantidad de ejemplos; marcar la milla como alma que lleva er’ diablo a fin de dar maratón por el país al electorado en búsqueda de intenciones de votos es una disciplina deportiva que perdura todo el año. Hay el que opta ejercitar con los recorridos e irse conquistando jala-bobos por un voto o como se dice por aquí, el voto bobo.

Entonces nos vamos con el tiro al blanco. Para nadie es un secreto que La Diana por excelencia casi siempre es el pueblo, y muy de cerca, el país. El número de asesinatos habla de la destreza del pistolero al inocente y del récord por ser el país más peligroso del mundo. Flecha, jabalina, perdigones y todo lo que sea incisivo lo recluta una tierra entrenada por la privación, la escama y la mala maña pero sobre todo por los pedorros gobernantes zurdos.

Asumir que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción debe ser ejercicio inminente para la depuración individual, el saneamiento de la población y la profilaxis, preservación y mantenimiento del ambiente natural y social. El salto largo es ese ejercicio dominado por el team Rojo Rojito. Saltar talanquera a troche y moche es el intento donde consiguen más medallones dorados. Saltan formidables distancias rompiendo records olímpicos y mundiales para esfumarse sin revolotear pa’tras. Con el Mazo Dando conquistó la clasificatoria para la justa de salto largo a la desfachatez y resultó el mejor de la categoría descarado larga duración o Long play.

Últimamente para transitar a la oposición el salto a pértiga es una maña común entre los atletas del entrenador de la revolución que dejó a cargo el galáctico de Sabaneta. Como era de esperar el boxeo figura entre las justas preferidas por el púgil político de la bicha. De allí que en la esquina rojita se ejercitan cayéndose a puñetazos a ver con quién quedará el coroto si el mandamás lo revocan, o lo suicidan. Hace poco se mandaron a piñas porque las diferentes facciones no se ponían de acuerdo, si inhumarlo en el Samán o en el Panteón. La oposición va por la tesis de incinerar, y al Guaire para cuando el alcalde sanee la caca que lleva su cauce, una menuda causa. Toda una gran hazaña para un deporte político x-treme.

Donde no les ha ido nada bien es en halterofilia. Llevar el peso de la historia como el peor gobierno chimbo de todos los tiempos no es para nada un juego. Los esfínteres lisos por el chorreo de perder la presidencial alisan muchas arrugas e irritan hemorroides a los más fanáticos púgiles del proceso revolucionario. Entendidos afirman que no es saludable calcular los anos de cárcel que tocan a cada quien pues ni Matusalén conseguiría concluir las sanciones con aliento de vida.

En la gimnasia hubo problemas porque la viven confundiendo con la magnesia. No hay manera de hacerles entender a la rebelión que la magnesia no se usa en el plinto, y que la gimnasia no es para ponerse en buena forma el bolso a costa del erario y a través de la rapiña. Gracias a los empeños de Cubiches, hemos avanzado una barbaridad en el canotaje desde que versados balseros enviados al país aconsejan a los remeros que reviven bogando para fugarse del país de nunca jamás o de la dimensión desconocida.

Venezuela es la cuna del deporte penitenciario, muy parecido al juego tolteca donde los infortunados eran decapitados y jugaban balompié con sus cabezas, solo que en vez usar guantes y balón se usan granadas, chopos, chuzos, automáticas de cualquier calibre y dele. Como diversión violenta (y si no que consulten a la Fosforito que suele jugar con candela) normalmente hay estallados tanto fuera como dentro del penal. Los guardias, en un éxtasis de caridad y esplendidez con el recluso, asisten con los bártulos de artillería que cultivan para el estilo competidor de los jefes de pabellón o pranes de turno.

Concluimos que el coach del equipo sucialista ejerce un anti deportivismo político donde demoler al país y al opositor es todo un entretenimiento en pleno ejercicio y las cosas ciertamente serias, se las toman toditas a juego. Es un hecho histórico y probado que en tierra de peloteros político-olímpicos los únicos infaliblemente abanicados en la categoría de la vida somos siempre los ciudadanos.

MAF