Diputados legítimos de la AN condenaron asesinatos de indígenas por militares venezolanos y exigen justicia #29Mar

Los diputados de la AN legítima, condenaron la masacre de los indígenas Yanomamis y exigieron que se retiren de los territorios indígenas y que se haga justicia, en sesión de la Comisión Delegada de este martes vía online, durante el debate sobre el asesinato de 4 yanomamis en Parima B del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas el pasado domingo 20 de marzo, a manos de efectivos de la Fuerza Armada Nacional.

El Diputado Romny Flores, al iniciar el debate lamentó que, ante la crisis humanitaria compleja que están viviendo los pueblos indígenas, uno de los sectores más vulnerables del país, el Estado sea el artífice de persecución, acorralamiento y muerte de estas comunidades.

“Hoy estamos denunciando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional, por su responsabilidad en la muerte de varios integrantes de nuestras comunidades indígenas. Deploramos que sea el propio estado el que fomente la crisis, que ha obligado a nuestros pueblos indígenas a desplazarse fuera de sus tierras ante la persecución, invasión de sus territorios por la explotación de oro y la muerte”.

Ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional con los pueblos originarios y los sectores más vulnerable, por la crisis que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Exhortó a los organismos internacionales que estén alerta en función de reclamar los derechos de los pueblos indígenas a quienes se les están violando todos sus derechos fundamentales.

Igualmente, el diputado por el estado Amazonas Julio Ygarza, condenó la muerte de los indígenas de la etnia Yanomami en manos de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, el pasado 20 de marzo en la comunidad yanomami de parima B, del Municipio El Torinoco del estado Amazonas.

“Como indígena rechazamos la militarización de nuestros territorios y comunidades indígenas y más aún cuando se hace sin respetar la cosmovisión, la cultura la vida ancestral de nuestros pueblos indígenas. De allí es que se repiten tantas desgracias, como la que está viviendo el pueblo Yanomami con sus hermanos asesinados”.

Deploró la expansión de la minería ilegal en los territorios indígenas trayendo consigo la transculturización tanto brasilera como colombiana. “Como diputado de esta Asamblea Nacional legítima y como indígena y hermano de todos los yanomamis de Venezuela, condenamos estas atrocidades en contra de nuestros pueblos originarios enmarcadas en la muerte”.

Exigió que se someta este hecho de los asesinatos de los yanomamis a la jurisdicción especial indígena.

Romel Guzamana, diputado por el estado Amazonas, último en intervenir, lamentó los asesinatos a los 4 yanomamis y subrayó que también los indígenas están muriendo de hambre, falta de atención médica, y medicinas, además de la precariedad de los servicios públicos en estas zonas indígenas.

Pidió justicia por los asesinatos de los yanomamis, que se aplique la ley de lo contrario los indígenas van actuar bajo sus condiciones, cosa que considera inconveniente y que se debe atender con justicia los hechos ocurridos con los pueblos indígenas.

“Lo que queremos y pedimos es justicia. El régimen, lamentablemente está negociando la muerte de los hermanos indígenas que no tenían balas, solo flechas. El régimen lo que hizo fue enviar una comisión presidencial para llegar a u acuerdo, estas muertes no son negociables y no pueden quedar impune”.

Exhortó a la Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet para que atiendan los casos de los asesinatos de los miembros de las etnias indígenas y que los militares abandonen los territorios indígenas.