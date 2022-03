COLUMNA El rincón del miércoles #30Mar

La guerra alentada desde Rusia contra la valiente Ucrania ya cumple su primer mes y suma un poco más de un millón de fallecidos y más de 3 millones de desplazados, es decir, gente que se ha visto obligada a dejar un país para salvar sus vidas. La lección que deja este ambiente de terror y muerte es que ningún país está dispuesto a convertirse en un defensor de los más débiles, como está ocurriendo ahora mismo con la causa de Ucrania, cuyo sacrificio debe quedar registrada en la historia como un monumento al coraje y sacrificio de su gente. Por ahora solo hemos visto una muestra más de la deshumanización del mundo frente a un suceso que debe avergonzar a quienes han promovido y estimulado esta guerra insensata.

II

- Publicidad -

Obituario: Cuando un amigo se va… Nos quedamos atrapados en una gran incertidumbre de la cual quisiéramos salir, porque seguimos creyendo porque somos creyentes como la lanza de Aquiles que segun un filosofo hería y curaba al mismo tiempo. Quizá sea el amor la más noble flaqueza del espíritu, pero resulta imprescindible la correspondencia. La única desgracia irreparable se encuentra en la muerte por sentimiental de lo que amamos. hoy nos pesa habernos enterado, muy tarde ya, del viaje final de un gran amigo, porque eso fue para muchos José del Carmen Chacón, un tachirense que hizo cela amistad una buena manera de andar sin temores por esta tierra de gracia de la mano presta a la ayuda del semejante sin pedir nada a cambio, como buen cristiano. Nos deja, sin embargo, una gran recuerdo de los días y las noches compartida en la brava tierra de la capital tachirense, dnde chaconcito era un referente inigualable.

III

OSCARS: No hubo nada espectacular en la noche de los premios cinematográficos. Solo la bofetada que Will Smith le dió a un presentador cuando este último quiso hacer un chiste a costa de la esposa del ganador de la estatuilla. Will se disculpó al concluir el acto. Nuestros favoritos, Javier Barden y su mujer Penélope Cruz, se fueron sin el Oscar, a pesar de ser grandes favoritos. La Academia, sin embargo condenó la agresión del actor. Un momnto emocionante fue cuando Lady Gaga le prestó toda su atención a Liza Minelli en los entreactos. Ella sigue sufriendo de una enfermedad que la alejó de los escenarios. Liza ya cumplió 76 años… BODA: No se si ya saben, pero les cuento que la futbolista del Atlético de Madrid Deyna Castellanos se casó la semana pasada con su novia, de quien solamente se conocía que actúa como abogada de la venezolana en Madrid… VOLVIENDO a la entrega de los Oscar, el domingo también se celebráron los 50 años de El Padrino, una de las históricas películas del mundo cinematográfico. Los asistentes a la gala le rindieron a Coppola, a Robert De Niro y a Al Pacino un emocionado reconocimiento. No me lo crean, pero he visto esa película un montón de veces.

LRM