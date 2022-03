OPINIÓN Reflexión en positivo: Cargado de esperanzas y positivismo #31Mar

Vivir en paz y en armonía como la primera medición del alma y fortaleza del espíritu y no pactar con aquellos que por terquedad y orgullo ríen del dolor y aplauden su propia destrucción; esto debe ser distinto para toda la gente pensante que anda en la búsqueda del bien colectivo con mente amplia e ideas compartidas donde se imponga la razón, consciente que las grandes hazañas se conquistan cuando el enemigo se siente triunfador, esto es muy sensible porque cuando se trata de manejar una mala masa o el sentir de una mayoría no se debe imponer la fuerza si no el criterio de quienes son más y no están de acuerdo, no por el capricho sino por no apoyar ideales desviados, que ya han demostrado en toda la historia del mundo ha sido un fracaso y no han sido guías para resultados positivos, de no ser así se estaría abonando el terreno para ser gobernado o darle poder a la cleptocracia jamás deseada por ser conocida por todos los malos resultados y con la experiencia que ya existe en el mundo debemos por el bien de todos y por el amor a Dios no caer en kakistocracia confiados que debe haber suficientes motivos y liderazgo que incentive a la gente de buena voluntad con talento, practicantes, convencidos de la decencia, honestidad, buenos sentimientos o amor por la patria y ética.

Lo antes dicho recoge el sentimiento en el fondo de todo el conglomerado y sin salirnos de nuestra forma de actores, siempre cargado de esperanza y positivismo, celebro con alegría los últimos acontecimientos que en estos días han sucedido o están por suceder y que deben alegrar a todo el que desea el bien para la nación y una lección para los agoreros o flautistas, bienvenido la devolución del Centro Comercial Sambil en la Candelaria ojala sea ciento por ciento operativo y con lucra sensatez; pues es en positivo ya que se instalarán muchas empresas y deben generar por impuestos a la nación una cantidad muy respetable y más de seis mil empleos, esto da satisfacción y sensación de bienestar y que sigan la rectificación y la corrección de los errores, que nunca es tarde y que se den cuenta que la guitarra es para el músico y el gobierno para apoyar a todo el que genere riqueza, produzca dividendos y respete al sector privado que nunca es una carga, todo lo contrario y con el ruego a Dios que sigan las devoluciones y una autopista de alianza y que respeten lo que funcione, que el espíritu santo nos envíe del cielo un rayo de su luz que nos ilumine el camino de una buena alianza, donde primero sea la nación y no los intereses personales y que triunfe lo dicho por el Dr. Jaime Novo, ¨que las metas del país viven del agro y la ganadería y las otras metas por que el agro existe¨

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]