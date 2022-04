OPINIÓN Camino al andar #2Abr

Hasta el gato conoce los versos de Machado que en buena hora, Serrat convirtió en canción para popularizarlos en generaciones menos asiduas a la lectura. “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. En la vida no hay una vía trazada, con señales, iluminación, rayado. Y mucho menos en la vida política. De quienes lideran o aspiran a liderar, desde los sectores democráticos venezolanos se espera una ruta, un camino para decirlo con el poeta. En el presente, con reglas borradas y desafecto público hacia la política y los políticos, el camino hay que hacerlo de la única manera posible. Es decir, siguiendo la recomendación de Machado, andando. Porque, así como barco parado no gana flete, político inmóvil no conduce a ninguna parte porque ni va ni llega.

La lentitud y/o silencio de unos contrasta con la prisa de otros que lógicamente, ven en la indefinición su oportunidad. Para todos ellos, sin excepción va este artículo que arranco literario, en la esperanza de hacer diana en nuestro público objetivo. Aquel al que quiero llegar. Los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de ofrecer a los venezolanos una alternativa creíble para cambiar las cosas en el sentido de la vigencia del Estado de Derecho para la democracia, la prosperidad y la justicia.

No hay contradicción insalvable entre prudencia y audacia. A veces, lo prudente es lo audaz. Pero tampoco prudencia es inmovilidad ni hay que confundir audacia con precipitación.

Varias cuestiones hay que resolver lo antes posible, porque cada día que se pierde no se recupera. El tiempo es el único recurso natural verdaderamente no renovable. Para quienes, con quienes, qué y cómo.

Permítame aproximarme a la primera, buscando ayuda de otro poeta que era a su vez político, mi malogrado paisano Alirio Ugarte Pelayo, quien llama la atención para voltear hacia el “hombre común desorientado” que hoy perplejo, se distancia de una política que siente lejana. ¿Para quienes es la política? Para las personas. Hombres y mujeres con problemas reales. Su trabajo, el rendimiento del dinero que ganan, sus servicios básicos de agua, luz, gas, transporte; la educación de sus hijos. Nada de eso aparece en la agenda política actual.

La segunda cuestión es la unidad ¿Con quienes hacemos política? Con los otros directamente interesados en el cambio. Con los políticos demócratas dispuestos a entenderse poniendo por delante los objetivos comunes y con todo otro sector legítimamente interesado en la libertad, los derechos, la seguridad jurídica. Máxima amplitud y máxima claridad posibles.

¿Para qué? Tercer punto y no menos importante. Objetivo estratégico definido. Para el cambio democrático que es un proceso y no un acto. Un proceso exigente que requiere estrategia acordada y ejecutada lealmente. Que no admite “vivezas”, posiciones adelantadas ni ficciones

¿Cómo? Con reglas claras para tomar las decisiones en ejecución de la estrategia. Las reglas son el equivalente político a la institucionalidad democrática que para el país queremos.

Ramón Guillermo Aveledo