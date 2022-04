RETACITOS #3Abr

La reciente gira realizada el pasado fin de semana por Juan Guaidó al estado Lara, sigue generando comentarios, sobre todo porque estuvo reuniéndose con las bases de pequeñas organizaciones, más que con los grandes partidos, comentándose que hasta estos momentos el único que se ha manifestado a favor de Salvemos Venezuela, nueva plataforma política que nació en Febrero, orientada a lograr la unidad de todo el país, como única forma de lograr salir del gobierno usurpador, mientras las distintas organizaciones que hacen vida política en el país, no lo entiendan, resultará imposible alcanzar este objetivo. Por lo tanto, en estos momentos, donde existe una especie de convencimiento acerca de la necesidad de cambiar las estrategias, los discursos e incluso los liderazgos tradicionales, que no les ha quedado más remedio que reconocer que han fracasado, se deben abrir los espacios para implementar nuevas formas de hacer política, donde la unidad sea el objetivo común, tendiendo puentes con las organizaciones que tienen mayor prestigio dentro de la sociedad venezolana, como son la Iglesia y los empresarios; además para salvar a Venezuela no solo deben participar los partidos políticos tradicionales, también el movimiento estudiantil, los gremios profesionales, las universidades, las academias, las centrales obreras y sindicatos, nadie sobra, todo el mundo hace falta, de allí que Salvemos Venezuela debe ser un movimiento incluyente, deslastrado de los vicios partidistas que tanto daño han hecho, porque necesariamente hay que anteponer los intereses de Venezuela, por encima de intereses partidistas o personales, todos debemos empujar la carrera en el mismo sentido, de lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo.

*****

- Publicidad -

Por otra parte, no existen razones para continuar criminalizando a las primarias a la hora de realizar una elección de los mejores; Eduardo Fernández, uno de los hombres políticamente mejor formados con los que cuenta Venezuela, en una reciente intervención dijo que tenemos que comenzar a trabajar desde ya en función de las elecciones del 2024, aún faltan dos años y es tiempo que es necesario aprovechar para hacer las cosas bien, corregir los errores antes cometidos y llegar blindados a un proceso donde el oponente no será fácil de derrotar. Por lo tanto, no existe ningún problema para que estas organizaciones comiencen a crear las condiciones para que con la participación de la mayoría de los venezolanos, se escoja un candidato único, que no necesariamente tiene que ser uno de los dirigentes políticos tradicionales, pero entre los postulados, tiene que ser “el mejor”, con una formación profesionales y académica que le permita gerenciar una Nación en quiebra, a la cual hay que recuperar; con nexos solventes con las instituciones nacionales, que sea bien visto y respetado por la comunidad internacional, existiendo muchos hombres y mujeres en este país que cuentan con estas características, solo hay que convencerlos y comprometerlos a participar en este proceso de elecciones primarias. No hay que olvidar que la mayoría de los venezolanos, es decir alrededor de un 75% son independientes y forman parte de la sociedad civil, quienes tendrían la mejor disposición de Salvar Venezuela. No hay que perder de vista que el tiempo sigue pasando de manera inexorable, sabemos que hay organizaciones que han estado trabajando de manera incansable en la búsqueda de alternativas como el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, el Centro Gumilla, Espacio Público, Súmate y otros, pero hay que poner sin más demoras en la calle, la tesis de las primarias.

*****

A propósito, aun cuando nadie lo ha anunciado oficialmente, es una realidad inocultable la virtual desaparición del G-4, grupo que en su momento dominó en la política nacional y estaba integrado por los grandes partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, grupo del cual es muy poco lo que se oye, cada una de las organizaciones andan por su lado, ya ni siquiera se reúnen y prácticamente se han deslindado y aun cuando sus intereses de contribuir a resolver la profunda crisis política, económica y social que vive la República, rescatar la institucionalidad democrática, el retorno a la Separación de los Poderes y el retorno a la democracia, se mantienen vigentes cada quien lo viene asumiendo de manera individual, con excepción de Voluntad Popular que aparece respaldando la plataforma de Salvemos Venezuela. El G4 fue una plataforma que tuvo su momento, no cumplió con las expectativas ni con los resultados que esperaba el país y sus seguidores, quienes rechazaron sus acciones, los errores cometidos, los cuales nunca reconocieron, por lo que cada quien hizo mutis de la escena y desaparecieron como grupo político, ya que existe el convencimiento en la gran mayoría de la población, sobre todo entre los independientes, que tres o cuatro partidos, no puede pretender convertirse en los amos y dueños de un país, creyendo tener siempre la verdad absoluta y negándose a escuchar las opiniones de los demás, porque la realidad impone que si los venezolanos quieren salir de esta dictadura, no son solo un grupo el que avance en esta dirección, porque tiene el fracaso asegurado, se requiere de una plataforma ampliada donde la inclusión sea la principal características, lo que nunca ocurrió con el G4 que lamentablemente no aprovecho su momento, y hoy ya mucha gente ni los recuerda.

*****

En nuestra actividad profesional nos ha tocado tratar con todo tipo de personas, de distintos estratos, desde los más elevados hasta los más modestos, a todos los hemos tratado con el mismo respeto y consideración, más que todo como seres humanos. Nunca hemos estado ganados a estar realizando reconocimientos injustificados, pero cuando alguien se lo merece, así lo registramos. Sin embargo, en el mundo de la política tenemos que reconocer que hay dirigentes políticos y hay “especímenes” que se creen líderes políticos y con estos es bastante difícil lidiar. La semana pasada hicimos algunos comentarios en torno a La Pochocha y al retorno a de la bella Zoo a sus actividades regulares, y esta semana en mi correo recibí un dossier de fotografías con todas las actividades que ha estado realizando en los municipios, después de permanecer ausente por varias semanas cumpliendo con compromisos familiares en el exterior, para nada se tocaron los temas señalados la semana pasada, y es así como actúa un verdadero dirigente político inteligente, que sabe que no gana absolutamente nada con plantear una discusión de dimes y diretes que a nada conducen; otro personaje que se ganó mi respeto desde cuando era alcalde de Iribarren y después gobernador, fue el sargento de Nirgua, cuando salía algún comentario en Retacitos que antes en el periódico impreso salía los lunes, a media mañana me repicaba el teléfono y el saludo era; “ paísano, usted si jo…roba”, luego venían las explicaciones, pero nunca con una palabra altisonante. Esta semana también recibí mensajes de OFM, también muy respetuoso, donde dejó claro que no tiene absolutamente ningún interés ni intención de postularse para la gobernación de Lara y que sus esfuerzos estarán orientados a luchar por la libertad de Venezuela, al lado de Juan Guaidó a quien considera y califica como el líder de la oposición venezolana.

*****

Los enfrentamientos entre los grupos de poder en el alto gobierno en Caracas, están teniendo su impacto aguas abajo, en el interior del país, especialmente en el poder judicial, donde hay intensos “movimientos de matas”, específicamente en Lara donde al parecer una juez con el nombre de la ciudad donde nació Jesús, tercera de primera instancia habría sido destituida debido a las numerosas denuncias en su contra por faltas a la ética y a la moral profesional; mientras que un juez tercer de municipio que era su secretario, también por reincidentes denuncias en su contra y dizque lo dieron una jubilación espress; aseguran que Hiparión, quien estaba inicialmente en un juzgado civil y mercantil, no lo dejaron ni juramentarse y lo pasaron a un juzgado III, pero supuestamente eran tantas las quejas en su contra, que más bien decidieron excluirlo del poder judicial y lo jubilaron, con lo cual los abogados de Lara esperan una mejor administración de justicia en la región. Otro caso, tiene que ver con la juez que llegaba tarde todos los días debido a dedicarle mucho tiempo al gimnasio, habría sido premiada enviándola al Juzgado superior primero civil y mercantil, donde se desempeña el abogado Julio Montes, de quien dicen sus colegas que es un profesional incorruptible y de una extraordinaria formación jurídica, quien seguramente le saldrá al paso a cualquier vicio que allí que pretenda implementar.

Por otra parte, aseguran en los pasillos de los tribunales del Edif. Nacional, que también le tienen una lupa encima a la rosca de la corrupta justicia penal en la región, que dizque comenzó a adquirir poder con la presidenta del entonces Circuito Judicial, a quien luego ascendieron al máximo tribunal de la Av. Baralt en Caracas, por su fidelidad al régimen, dejando a su cónyuge Monche, al frente del cargo, pero como consecuencia de los enfrentamientos en los grupos de poder capitalinos, también lo defenestraron del Poder Judicial en la región. Reiteramos que todos estos “movimientos” son pases de factura que se están pasando y que no se sabe en qué momento y a qué nivel pudieran detenerse. La corrupción en el seno del Poder Judicial no es ninguna novedad, siempre ha existido, en mayor o menor medida, así como también la participación política de los partidos del Estatus en la designación de los jueces, donde cada quien tiene su cuota. Las denuncias hechas por el zar de las Cantinas Militares a través de la televisión, no han sorprendido a nadie y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿sí sabían de la existencia de estas “super magistradas”, porque no las denunciaron antes? ¿ Quién o quienes las estaban protegiendo? A propósito, por allí el diputado Don Guille ha publicado en su cuenta en Twitter una información que indica que al parecer quien propuso para el cargo al actual presidente del TSJ, fue precisamente el personaje que denunció que los gringos nos espiaban a través de las antenas de Direc-tv, pero en estos momentos y después de tantos años “Es un desastre”. Lo cierto es que anuncia la emisión de orden de aprehensión contra la Magistrada 33 (SD) y su cómplice (Ban.A). Asimismo, se dice que no se ha podido constituir el nuevo TSJ dizque porque Mikel se niega a dejar el cargo, Amanecerá y veremos.

*****

Denuncian las comunidades que el camión cisterna de treinta mil litros que entrego Maduro hace unos cuatros años a Carmelina cuando era gobernadora de Lara, para distribuir agua gratuita a las comunidades, en Carora, le habría sido fue entregado a la GNB, pero lo insólito es que venden el agua, a locales de auto lavados, chinos, entre otros que le generen dolaritos, mientras las comunidades están pasando calamidades por la falta del vital líquido; gobernador escuche al pueblo, el camión es usado para que algunos vivos sigan humillando al proletariado..Por cierto que usuarios de la Red Alta que dependen de La presa Ricardo Meléndez Silva o de Atarigua, califican como insólito y hasta dudoso que cada mes, en este sistema se realice una «parada» para reparaciones en el rio Curariguita y en el sector La Manga, alertan al gober que al parecer el gerente operativo de Hidrolara tiene cuatro años reparando el mismo sector, los vecinos creen que pudiera estar en presencia de un cuento chino, ya que no tiene lógica que todos los meses reparen en los mismos sectores; investigue y contrate gente profesional y de alto rendimiento, ¿ hasta cuándo siguen los gerentes de hidronada con el mismo cuento.

Apropósito, el ex alcalde Carrascosa, ahora le ha dado por aparecer en sitio donde jamás se le vio la cara, aseguran en una ONG, que se dirigió al hospital con el fin de recoger la gran cantidad de basura y de desechos biológicos expuestos a la vista de todos, dizque porque el director del hospital Pastor Oropeza ha permitido que el nosocomio se convierta en un vertedero de basura, no hay donde depositar los desechos sólidos, las cavas para los desechos biológicos se dañaron, se ven expuestas placentas y los perros callejeros peleando por estas, personas con problema mentales también se les ve allí tratando de rescatar algo de comer, solicitaron el apoyo o la autorización del flamante director y este se hizo el loco, entonces el exalcalde se presentó al centro de salud, con una retro, camión, pala y cepillo en manos, para el mismo empezar la recolección, todos los mirones dijeron al unísono «hay que ser bien cara dura y tener la sangre fría, ya que siendo burgomaestre jamás le preocupó la salud, y nunca vino al hospital, ahora aparece con una escoba, será que quiere ser el nuevo director», afirman nuestras antenas caroreñas.

*****

Muy necesaria y oportuna la aparición de las redes sociales del estado Lara, de varias personalidades que en uno u otro momento han estado desempeñando posiciones importantes dentro del Colegio de Abogados de Venezuela y otros que han sido personas de reconocida solvencia dentro del gremio en el estado Lara, por lo cual se han ganado el respeto de toda la comunidad larenses y la del gremio abogadil regional, quien han salido a dar la cara y a ofrecer su respaldo a la genuina y legal Junta Directiva del CAEL encabezada por la doctora Nancy Rodríguez, electa en asamblea con participación de más de 366 participantes, debidamente registrados; así que hemos leído por allí las expresiones, entre otros, de Jorge Eliécer Mendoza; Henry Alviárez y Ramón Pérez Linarez, todos ex presidentes de la emblemática institución, reconociendo la trayectoria de la presidenta electa y brindándole todo su respaldo la difícil tarea que tiene que cumplir para poner la Casa en orden. Creemos que este tipo de manifestaciones tienen que multiplicarse, de manera que no haya ninguna duda, que la mayoría de los abogados decentes y honestos que forman parte del CAEL, están dispuestos a poner todo su empeño para impedir que la institución caiga en manos de personas que no merecen ni la confianza ni el respeto de los agremiados, y que solo buscan su control para ponerlo al servicio de intereses bastardos y subalternos que nada tienen que ver con una verdadera administración de justicia en el estado Lara. Esperamos que en los próximos días estos respaldos a la directiva legitima del CAES se multiplique, ya que el gremio hay que salvarlo y es un esfuerzo de todos, donde nadie sobra. Los últimos audios que han circulados, ponen en entredicho la seriedad de muchos abogados, que al parecer pasaron por la universidad, pero por el no se atrevieron a entrar a sus aulas y es lo que demuestran con sus amenazas.

*****

Esta semana pudimos leer unas declaraciones del “Secretario General” del partido AP alacrán, quien responsabilizaba al presidente y fundador de esa organización, Henry Falcón de ser el responsable de la división que los dejó estrenando una nueva directiva, pero sin partido, porque nuevamente cayó por inocente y pensó que habría cierto nivel de respeto por los principios, entre los tres rectores chavistas del CNE, quiso que le dieran legitimidad a la asamblea realizada, donde se cumplieron todos los requisitos, pero no entendió que los hilos de las marionetas que le despojaron de su partido, las estaban manejando desde el Palacio de Misia Jacinta, pero no tuvo tiempo de montar en su caballo, y cuando quiso reaccionar ya lo habían montado en la olla. El problema que se le presenta a los dirigentes de la AP alacrán, como ya han sido identificados, tanto en público como en privado, se encuentran ahora con pequeño trozo del partido, porque la gran mayoría siguen siendo fieles al sargento de Nirgua, quien no ha parado de trabajar y se está moviendo por todos lados buscando aliados, simpatizantes y bienhechores que le echen una mano con la parafernalia y logística que implica salir a la calle con una nueva organización, pero por lo visto como se ha dado cuenta que a las personas que el CNE les entregó su partido, ya están plenamente identificados, no tiene por qué preocuparse de ellos, aun cuando hace algunos días le alertamos y le recomendamos que debe dormir con un ojo abierto y otro cerrado, porque hay intención dentro del alto gobierno de sacarlo del camino, y los alacranes de AP están dispuestos a cooperar para que estas acciones se concreten. Lo que si se asegura por todas partes, a nivel político, que quienes integran la CNE/AP hoy tienen puerta franca en Miraflores. Mientras tanto, Henri Falcón sigue en la pelea, ahora con un nuevo partido llamado “FUTURO” con el cual esperar incorporarse a la unidad, de cara al 2024.

*****

Le ha llamado la atención a algunos contribuyentes que tienen que realizar gestiones y pagos de la Dirección de Hacienda y Gerencia General del Semat, que al parecer la persona que aparece al frente de esta dependencia y por supuesto, es la responsable de firmar las resoluciones y demás disposiciones emanadas de esta dependencia, al parecer estaría asentando su nombramiento en una Resolución que corresponde a un Período de Gestión diferente al actual. La pregunta sur surge inmediatamente es: ¿ Puede un funcionario seguir ejerciendo un cargo, pero como es de confianza, de libre Elección , sus Acciones y Gestiones están enmarcadas y suscritas por el período de gestión que corresponde. Revisando una planilla suscrita por la funcionaria, refiere que su designación está respaldada por la “ Resolución N° RRHH-091-2018 de fecha 22/11/2018. Gaceta Municipal Extraordinaria N| 4566 de fecha 23/11/2018 que contiene para identificar el siguiente Código Digital: $2y$10$hr4F11pVUBLg2Ip09cW3beo/BnHoL5q1CA5q.KkG4kDo0BR.3/oa. Estamos reflejando esta preocupación de los contribuyentes, porque si a alguien se le ocurre profundizar en este caso, se podría poner en duda la legalidad de sus propios actos, y la Alcaldía pudiese enfrentarse a un problema de consecuencias catastróficas, por lo que es saludable que formulen las aclaratorias correspondientes.

*****

A esta Mesa de Redacción siguen llegando informaciones relacionadas al acontecer que se vive dentro del partido Acción Democrática. Y una de ellas tiene que ver con la actividad del CDN que se efectuará en Caracas éste fin de semana. De acuerdo a un análisis que se desprende de reunión de un grupo de politólogos larenses el cual nos envían algunas conclusiones, destacamos algunos aspectos: «La convocatoria a éste CDN por parte de la AD (judicializada) dirigida por el diputado Bernabé Gutiérrez en principio lleva toda la intención de convocar un proceso interno de escogencia de nuevas autoridades y modificación de los estatutos internos del partido como puntos resaltantes». Continúa el informe: «en el caso de la seccional Lara, ésta situación tendría una marcada dificultad para aquellos adecos que tengan la intención de asumir tal reto, habida cuenta que en el caso específico del estado la ascendencia de los denominados «alacranes» es de menor influencia, por decir lo menos. Es de resaltar que la fuerza real está del lado de la llamada «AD en Resistencia» que sigue liderando Henry Ramos Allup a nivel nacional y la representación regional de Edgar Zambrano y Sobella Mejías» y concluyen: «creemos que les será muy difícil a futuro compactar y aglutinar a la militancia a su alrededor por aquello del denominado «sentimiento adeco» que se ubica en la legitimidad de su militancia y no en la legalidad del partido producto de una decisión judicial pactada con el gobierno madurista, razón que aleja algún consenso unitario. En fin habrá que esperar a que siga corriendo el agua a ver cómo quedan las cosas». «Quedará de parte de Zambrano al final de esto, cuál será la estrategia», señala parte del informe.

*****

Y siguiendo con AD muchos comentarios y opiniones siguen llegando por todas las vías. Y precisamente uno en particular nos llama la atención y tiene que ver con el Inefable. Nos dicen que obligatoriamente tendrá que ir urgentemente a practicarse unos exámenes de la vista, ya que no ha tenido la pupila de acertar con algunos próceres que no han dado pie con bola con el partido, destacando nombres como Bobby, Jacobino y René y, por los vientos que soplan, la segunda de a bordo, de la cual dicen los propios dirigentes que no habla, sino que gruñe y que la misma tiene en puerta una rebelión interna y peligrosamente silenciosa por parte de aquellos dirigentes que sabiéndose excluidos de las bondades de las «becas de activistas» por parte de Karliña, le llegaran a la Bella Soo exigiendo cuentas. Tiene usted la palabra ciudadana Secretaria General. A propósito de los «becas de activistas», ya se están elaborando listados de más de un avispado y avispada que tienen en su haber a varios nombres de beneficiados «controlados», convencidos con eso que no se va a saber la verdad. No olviden que entre cielo y tierra no hay nada oculto y que ésos dirigentes de varias organizaciones les saldrá su ficha también, así como aquellas gráficas playeras en semanas anteriores en los cayos falconianos de disfrute blanquesino, que hasta en un solo peñero llevaban todo tipo de bebidas espirituosas, destacando un importante inventario de sangría, agave y unos muy suculentos avíos de comestible.

*****

Un desastre total es el que se registra en los actuales momentos en el ente recaudador nacional de impuestos, cuya sede está ubicada en Barquisimeto, específicamente en la Torre de David. Denuncia el personal que con el nuevo ajuste del salario mínimo, le eliminaron al personal todas las bonificaciones, por capacitación profesional, por hijos, cero horas extras y por supuesto, sin ninguna explicación y sin ninguna instancia a la cual acudir para reclamar, y el comentario generalizado entre el personal es que “El Superintendente” acabó con esta organización que tuvo momentos en los que se calificó como uno de los lugares más atractivos para trabajar, por la mística, los buenos salarios, las facilidades de crecer profesionalmente, sobre todo cuando el organismo nación de la mano de José Ignacio Moreno León, e incluso cuando estuvo al frente, José Gregorio Vielma Mora. Ya el ente recaudador en Lara es una entelequia, un cascaron vacío, afirman que de 480 empleados que tenía solamente quedan 18, lo cual es perfectamente entendible cuando el criterio de Tutitruti, ante tamaña soledad, es que con “un batallón de soldados de las FAN” se puede continuar adelante con todas las actividades de la institución, lo que evidencia la crasa ignorancia del funcionario. Anuncian que los pocos que quedan también preparan maletas.

JBS