Asdrúbal Oliveros: Si existen oportunidades de negocios en una Venezuela pequeña y pobre, pero evaluándolas en este contexto #5Abr

Si hay oportunidades para los negocios en una Venezuela como la de hoy, que es pequeña y pobre, solo hay que evaluarlas en el contexto actual y no en el del país que fuimos, advierte el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, con la intención de orientar a los emprendedores venezolanos por el camino correcto.

El especialista advierte que en estos momentos, muchas empresas siguen ancladas a un pasado que no volverá, por lo que necesariamente se impone adecuarse a lo que hoy representa la Venezuela del momento, en la cual aún persisten muchas dificultades, pero donde puede haber oportunidades, para lo cual hay que aguzar el ingenio.

En su cuenta oficial en Twitter, Oliveros escribió: «Venezuela es hoy una economía pequeña y pobre. ¿Significa eso que no hay oportunidades para los negocios? Si las hay, solo que hay que evaluarlas desde el contexto del país que ahora somos y no desde el país que fuimos. Muchas empresas siguen ancladas a un pasado que no volverá».

El economista Oliveros es el que en forma permanente, en sus intervenciones recuerda que entre el 2013 y el 2020 el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo en más de un 80%.

Leonardo Buniack asegura que en ese período la capacidad financiera de la banca venezolana, es el equivalente la de un banco pequeño de la República Dominicana y el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León ha señalado que la economía venezolana se ha «enanizado».

