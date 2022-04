Frente Amplio de Salud: «No se puede bajar la guardia ante el coronavirus» #5Abr

Reforzar las medidas de seguridad frente al COVID-19, exigen los especialistas del Frente Amplio de Salud, a través de un comunicado divulgado por el diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, en el que exponen su preocupación ante el relajamiento de los protocolos de bioseguridad.

Los especialistas sanitarios del Frente Amplio Profesional han observado una especie de estancamiento en el proceso de vacunación y piden a los ciudadanos no relajar las medidas de auto cuidado contra el coronavirus.

En el comunicado los especialista del FAS exponen:

Los especialistas y técnicos de la salud del Frente Acopio Profesional (F.A.P) alertan que aunque han bajado los niveles de contagio del virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19, lo menos recomendable es pensar que todo ha terminado.

“El término pandemia habla por sí solo a lo que nos hemos enfrentado. Se trata de una enfermedad epidémica que ataca a la mayoría de los países y que la padecen casi todos los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y para nuestra región la Organización Panamericana de la Salud (OPS) son los organismos que elevan una enfermedad a ese nivel y,- que con autoridad pueden afirmar si hemos salido de esa etapa, lo cual no ha sucedido hasta ahora», recuerdan los expertos del FAP.

“En nuestro país, por otro lado, tenemos las voces autoridades de la Academia Nacional de Medicina (ANM), cuyas expresiones y recomendaciones como órgano consultivo deben ser tomadas muy en cuenta y conocidas por los venezolanos. El hecho de que el régimen de Nicolás Maduro ignore sus opiniones es otro tema, pero nosotros como profesionales sanitarios tenemos la obligación de reproducir sus mensajes, porque es un cuerpo especializado y calificado cuyo único interés y motivación es la salud y el bienestar de todos los ciudadanos del país», agregaron los integrantes del F.A.P.

“En este sentido debemos prestar mucha atención a lo expuesto días atrás por Huníades Urbina Medina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina, quien solicitó al régimen de Nicolás Maduro intensifica: el proceso de vacunación contra COVID-19 de manera urgente”. precisan.

“El doctor Urbina alertó que Venezuela sigue teniendo apenas 50% de la población vacunada con dos dosis y destaco que actualmente en Venezuela, se está rebajando en las terceras y cuartas dosis con un cupo muy reducido. Igualmente, explicó que con un 80% de la población vacunada, se puede volver a las clases 100% presenciales. También recordó que de no seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad el país vera los niveles de repunte que hay en oras ciudades del mundo”.

“Hay algo muy importante que señaló el doctor Huníades Urbina Medina y que debemos tener presente. Dijo en concreto que se están viendo casos de gravedad con síndrome post COVID-19 tras el contagio con la variante ómicron. Aunque el medico intensivista no profundizó en relación a las secuelas, si habló de problemas cardiacos o neurológicos. Sobre esto también se han manifestado especialistas de otros países del mundo, quiénes no han ocultado su preocupación por los posibles daños que el SAR.S-CoV-2 puede dejar en varios órzanos como los pulmones, el corazón, los riñones e, incluso, provocar enfermedades autoinmunes, además de afectar la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración. Los estudios sobre estas secuelas siguen su avance”, sostienen.

No hay que relajarse

También en días pasados la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que a pesar de que la mayoría de las medidas contra la COVID-19 se han relajado, advirtió que los gobiernos de la región deben enfocarse en “la protección de los más vulnerables, como los adultos mayores, los inmunodeprimidos, los trabajadores de la salud y oros grupos de alto riesgo” ante un eventual aumento de casos positivos en las Américas.

El subdirector de la OPS Jabas Barbosa, agregó que si bien es cierto que los contagiados y las muertes por coronavirus han disminuido, el organismo sanitario considera que aún “se registran demasiados casos”, lo que supone “un claro indicio de que la transmisión aún no está controlada”.

“Barbosa destacó, por otro lado, que la COVID-19 nos demoró una vez más. Que las vacunas son la herramienta más importante para controlar las enfermedades infecciosas y salvar vidas.. De allí que en Venezuela este proceso debe continuar sin pausas y no debemos bajar la guardia frente al coronavirus . El llamado no es solo al régimen de Maduro. Es también a los ciudadanos del país a no relajar las medidas de autocuidado para evitar el contagio. Es mejor prevenir hoy que lamentar mañana”. Señala el F.AP-Salud.

Sector Salud sin fallecidos por COVID-19

En el repone sanan N84 que realiza el FAP- Salud por la pandemia de la COVID-19. no se contabilizaron nuevos fallecimientos de profesionales sanitarios por COVID-19, durante el lapso comprendido del 28 de marzo al 3 de abril de este 2022.

La cifra de fallecidos se mantuvo en 1.020, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber minado a causa de la crisis venezolana.