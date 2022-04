Colegio de Médicos Lara mostró preocupación por casos de ejercicio ilegal de la medicina #7Abr

El Colegio de Médicos del estado Lara mostró su preocupación en torno a los casos de ejercicio ilegal de la medicina y rechazó el repunte de las denuncias.

«En los últimos años se ha agudizado la proliferación y las denuncias de casos de personas inescrupulosas que, sin ser médicos, se han dedicado a la atención de pacientes», dijo Deyanira Gentile, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Lara, quien fue entrevistada por Elimpulso.com.

La profesional indicó que estos casos se han presentado mayormente en el campo de la cirugía estética, ya que hay personas que hacen diplomados o cursos avalados por instituciones que los facultan para ver pacientes y hacer procedimientos.

«Esto representa una violación a la ley del ejercicio de la medicina, que en su artículo 3 establece que solamente pueden ver pacientes los doctores de ciencias médicas, los médicos cirujanos, médicos integrales comunitarios y médicos militares«, explicó.

Seguidamente, Gentile señaló que últimamente han visto muchas «publicidades llamativas, con ofertas económicas» de quienes no son profesionales, y que las personas en el afán de mejorar su apariencia física terminan siendo víctimas de estos individuos. «En muchos casos son estafados y tienen muchas complicaciones que posteriormente estas personas no pueden enfrentar porque no están capacitados para eso».

Ante esto, la doctora hizo un llamado de alerta a la población larense a que, antes de verse con un médico, asista a las instalaciones del Colegio de Médicos para investigar y confirmar si realmente es un profesional, además de conocer con qué especialidad cuenta. «Si no aparece inscrito, estaría violando la ley del ejercicio», reiteró.

«No exponga su salud y sobre todo su físico ante este tipo de personas que son inescrupulosos y estafadores. En el Colegio de Médicos estamos en la mejor disposición de ayudarlo», concluyó Gentile.