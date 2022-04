OPINIÓN Reflexión en positivo: Una enseñanza en positivo #7Abr

Dicen que el que copia no aporta nada; pero en este caso pido disculpa por que no es mi costumbre; pero lo envío un amigo con cierta insinuación, aparte de que es tentativo como forma de vida o filosofía del vivir; no como consejos porque estoy de acuerdo con aquello que dice que uno de las tres cosas más pavosas que existe: es dar consejos, un día de lluvia en la playa y hacer el amor con las medias puestas ; por tal motivo no veo ningún inconveniente ni perjuicio compartirlo con mis lectores y con la anuencia del actor nos da en estas reflexiones una lección de vida aparte de que es una enseñanza en positivo que es lo que motiva esta columna.

5 CATEDRAS DE GESTION ESTRATEGICA

1era. Cátedra

Un cuervo está sentado en un árbol el día entero sin hacer nada, un pequeño conejo ve al cuervo y le pregunta: ¿puedo sentarme como tú y no hacer nada todo el día? El cuervo responde: – Claro, ¿porque no? El conejo se sienta en el suelo debajo del árbol y se relaja. De pronto una zorra aparece y se come al conejo.

Conclusión:

Para estar sentado sin hacer nada, Usted debe estar en la cima.

2da cátedra

En África todas las mañanas el antílope despierta sabiendo que debe llegar a comer más rápido que el León si quiere seguir vivo. Todas las mañanas el león despierta sabiendo que debe correr más que el antílope si no quiere morir de hambre.

Conclusión:

No hace diferencia si eres antílope o león; cuando el sol salga, tienes que empezar a correr para sobrevivir.

3era cátedra:

Dos funcionarios y el gerente de una empresa salen a almorzar y en la calle encuentran una antigua lámpara mágica; ellos frotan la lámpara y dentro de ella sale un genio; el genio les dice: _ yo solo puedo conceder tres deseos, así que daré uno a cada uno de ustedes.- ¡ Yo primero, yo primero! Grita uno de los funcionarios; yo quiero estar en la Bahamas dirigiendo un barco, sin tener ninguna preocupación en la vida… ¡ Puff ! y se fue ; el otro funcionario se apresura a hacer su solicitud: _ ¡ yo quiero estar en Hawai, con el amor de mi vida y tomar interminables piñas coladas ¡…! Puff ¡ y se fue.. Ahora Usted, dice el genio al gerente. _ Yo quiero a esos dos tontos de vuelta a la oficina después del almuerzo para una reunión.

Conclusión:

Deja siempre que tu jefe hable primero.

4ta cátedra:

Un cura va conduciendo por una carretera cuando ve a una monja de pie en la orilla. El para el auto y ofrece llevarla, lo que la monja acepta ella entra en el coche y cruza las piernas mostrando su belleza. El cura se descontrola y casi choca con otro auto; después de lograr controlar el coche y evitar un accidente, no se resiste y pone la mano en la pierna de la monja; la monja lo mira y dice: _Padre recuerde el salmo 129, el Padre se perturba: _Disculpé, hermana, la carne es débil….y saca la mano de la pierna de la monja; llegando a su destino la monja agradece y con una sonrisa enigmática, baja del auto y, que dice: “ Adelante, persiste, más arriba encontrarás la Gloria del Paraíso” entra al convento; llegando a la iglesia, el cura corre hacia las Escrituras para leer el Salmo 129

Conclusión:

Si usted no está bien informado sobre su trabajo, puede perder Excelentes Oportunidades.

5ta cátedra:

Un grajero resuelve juntar algunas frutas en su propiedad. Toma un cesto vacío y sigue rumbo a los árboles frutales. En el camino, al pasar por una laguna escucha voces femeninas y cree que probablemente algunas mujeres invadieron sus tierras. Al acercarse lentamente, encuentra bellas chicas desnudas bañándose en la laguna; Cuando se dan cuenta de su presencia, nadan hasta la parte más profunda de la laguna y gritan: _ Nosotras no vamos a salir de aquí mientras Usted no deje de espiarnos y se vaya._ El granjero responde;_ Yo no vine aquí para espiarlas a ustedes, yo solo vine para alimentar a los cocodrilos..

Conclusión:

La creatividad es lo que hace la diferencia a la hora de alcanzar nuestros objetivos más rápido. Por lo tanto: Antes de hablar, escucha.. Antes de escribir, Piensa…Antes de gastar, Gana…Antes de juzgar, Espera…..Antes de renunciar, Intenta……”En el mundo siempre habrá personas que te van a Amar por lo que eres y otras que te van a odiar por la misma razón”. Si haces un favor nunca lo recuerdes; Si recibes uno, Nunca lo olvides.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]