OPINIÓN Con voz propia: Abril de la vida y de primera juventud #8Abr

¡Y ya estamos en abril! el mes de la primavera, es una exclamación saludable en la red social. El cuarto mes del año es concebido como de la alegría juvenil, esencia de la primavera.

“Discurso de. Cristóbal Mendoza pronunciado para conmemorar los 150 años del 19 de Abril de 1810, afirmó que la fecha quedó encerrado para las primeras generaciones como transitoria del poder al pueblo por el impedimento temporal de su legítimo dueño. La independencia absoluta fue declarada un año y tres meses después de los sucesos de esa fecha.

Se dio con renuncia de Vicente Emparan Capitán General de Venezuela, se forma la Junta Suprema de Caracas.

Golpe contra Gral Juan Vicente Gómez el 7 de abril 1928 surgió de ideas recogidas en Chile por su principal protagonista, Rafael Alvarado Franco, joven instructor de artillería, nacido en 1898 en Nirgúa, Yaracuy, enviado al Perú a hacer cursos de especialización. El tirano

Gómez despachaba desde Maracay.

Los insurrectos tomaron Miraflores y se dirigieron al cuartel San Carlos pero fueron controlados por el general Eleazar López Contreras, (entonces jefe de la guarnición de Caracas). Involucrados fueron detenidos y juzgados bajo tortura. El capitán Alvarado murió en la prisión del castillo de Puerto Cabello, el 12 de diciembre de 1933 y la mayoría de sus compañeros permaneció en la cárcel hasta la muerte de Gómez-

Sublevados subtenientes Rafael Antonio Barrios, Agustín Fernández, Leonardo Leefmans, Faustino Valero; Cadetes: Eleazar López Wolkmar (hijo de López Contreras; Antonio J. Ovalles Olavarría, Benjamín Delgado Leefmans, Armando J. Chávez

También cooperación sargentos, el dentista Rafael Franco hijo; Francisco Betancourt Sosa; el capitán chileno Pedro Dubournais; los trabajadores Aurelio Esparragosa y Julio Naranjo, la Federación de Estudiantes.

Día 12 de Abril 2002 se produce un golpe liderado por el Pedro Carmona Estanga, Presidente de Fedecámaras) contra Hugo Chávez a quien el alto mando militar no apadrinado le exigió la renuncia la cual, por intermedio del Gral Luis Rincón, él aceptó.

Gracias a la no aplicación del Plan Avila, por el Gral Luis Rosendo y su compadre y fiel amigo, Gral Raúl Isaías Baduel fue restituido en el Mando. Con su vida pagó en prisión en la cárcel de terror (El Helicoide).

Un 23 de abril de 1812, Francisco de Miranda es nombrado Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela con rango de Generalísimo de los Ejércitos

El 24 de abril 1863 se firma el Tratado de Coche que pone fin a la Guerra Federal de Venezuela (1863). José Leonardo Chirino nació el 25 de abril de 1754 en Curimagua, Falcón. Fue hijo de una indígena libre y de un esclavizado perteneciente a una familia criolla. El líder afrodescendiente dirigió la insurrección en busca del establecimiento de la República y la abolición de la esclavitud.

El 29 de abril 1870 muere Juan Crisóstomo Falcón.

Dicho día de 2019 se produce golpe de Estado, conocido como Operación Libertad contra Nicolás Maduro.

El doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, es beatificado en la capilla del colegio La Salle

Desde TV del régimen el oficialista, Pedro Carreño, acuso irregularidades del TSJ presidida por Maikel Moreno y a Marjorie Calderón, jefa de la Sala de Casación Social, generan “un desastre total”, mientras NM recibía al Fiscal General del CPI, Karim Khan, a quien le corresponde aplicación de la Lesa Humanidad.

Ahora Venezuela vive una grave crisis del agotamiento del chavismo.

Con justificado dolor el abril que trajo a la vida a quien escribe, convirtió en tormentosa la alegría de nuestro mes de primavera.

(IN) Memoria. No hay ladrón que por bien no venga, es un decir, devenido en sentencia. Lo evidencia la famosa anécdota: «Allá va el ladrón !Atrápenlo! !Atrápenlo!», gritan siempre aquellos delincuentes que buscando distraer a sus víctimas acusan a otros.

Alberto Jordán Hernández

