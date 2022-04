Rodolfo Izaguirre: En Venezuela impera la perversidad y la corrupción a niveles de alarmante popularidad #11Abr

Para el ensayista y crítico cinematográfico, Rodolfo Izaguirre, hay una realidad que supera la ficción: Juan Vicente Gómez aún vive. Venezuela, según dice, tuvo una democracia imperfecta, “pero mejor que la mejor dictadura”. A sus 91 años desea vivir algo más para contemplar el final de la película del socialismo del siglo XXI.

¿Visionario?

- Publicidad -

–Cada vez que me pongo los anteojos veo turbio.

¿Alguna relación entre su obra Alacranes, publicada en 1966, y un sector de la oposición de hoy?

–En mi novela Alacranes, los adecos torturan a los medinistas, hoy los socialistas del siglo 21 torturan a la oposición.

¿Un título cinematográfico para la Venezuela del siglo XXI?

–Titanic parte dos.

¿Qué tiene de socialista el socialismo del siglo XXI?

–Lo que tengo yo de imbécil.

A sus 91 años, ¿con cuál presidente se vivía mejor?

–Creo que con Isaías Medina Angarita, pero yo era adolescente en ese entonces.

¿Tuvimos democracia o un ensayo de ella?

–Hemos tenido una democracia imperfecta pero mejor que la mejor dictadura.

¿Es la vida un ensayo?

–No. ¡Es una aventura!

¿Qué tiene usted de venezolano?

–Nací en este país, pero aún no sé qué significa tener algo de bueno o de malo.

¿Qué no tiene de venezolano?

–La echonería.

Hijos de Putin

¿Qué tiene Putin de Hitler?

–Es lo contrario: ¿Qué tuvo Hitler de Putin?

¿Y Maduro de Chávez?

–Ambos son hijos de Putin.

Después de usted, ¿quién es “la historia del cine en Venezuela”?

–Me pregunto si ese quién ya habrá nacido.

¿Por qué no ha emigrado?

–Vuelvo a decirlo: tengo que cuidar a mis helechos.

Con cuatro años más de “revolución”, ¿qué será de Venezuela?

–Respondo con otra pregunta: ¿qué hay debajo de un maloliente pantano?

¿Es la propaganda del régimen como el cine de los teléfonos blancos en la Italia fascista de Mussolini?

–En aquellos teléfonos discurría una pavorosa ideología. En la propaganda de este régimen discurre la torpeza.

¿Qué se niega a aprender el venezolano?

–A ser más tolerante

¿Qué le asombra, aún?

–Que aún corra algo de sensibilidad por las arterias del país.

Winston Churchill decía que quien después de los 30 seguía siendo comunista, no tenía cerebro, pero usted lo fue hasta los 50…

–Siempre he sido lento, pero ahora no troto… ¡corro!

¿Diferencias entre el PCV de Gustavo Machado y el de hoy?

– ¡Gustavo Machado fue un Señor!

El PCV de hoy se la pasa cuestionando al régimen de Maduro…

–¿La basura contrariando a la suciedad?

¿Y el Psuv?

–¿Existe? Vuelvo a preguntar: ¿Qué hay debajo del pantano?

¿Con AD y Copei se vivía mejor?

–¡Nunca hemos vivido mejor!

¿Quiénes volverán?

–Espero que no sean las oscuras golondrinas.

¿Una nostalgia cinematográfica?

–On a Clear Day You See Forever (¡aunque solo sea por el título!).

¿Heredó algo su papá: “coronel” del ejército gomecista?

–¡No heredó nada y yo nada de él!

¿Un militar admirable del siglo XIX?

–No me gustan los militares.

¿Uno del siglo XX?

–Me gustan menos

¿Y del XXI?

–¿Los hay?

Noqueo fulminante

¿Un golpe necesario en la historia?

–¡Que algo la sacuda y la noquee!

¿Una realidad que supere a la ficción?

–¡Que Juan Vicente Gómez permanezca vivo!

¿Ensaya esta revolución?

–¡En medio del ensayo le cayó encima el telón y de vaina no la aplastó!

¿Y la oposición?

–¡No la dejaron entrar!

¿Será eterno el diálogo entre los dos bandos?

–Pregunte mejor si será eterno el monólogo porque la mujer del ex dictador de Rumanía Nicolae Ceaușescu decía: ¡Cuando dialogo no quiero que me interrumpan!… y la fusilaron.

En el fondo, ¿se parecen tanto los dos bandos que se confunden?

–Son como los colombianos: unos van a misa de ocho y otros a misa de once.

¿Una autocrítica nacional?

–Sé escribir la palabra catástrofe, pero me da miedo escribir la palabra miedo.

¿Rige en Venezuela un populismo sin popularidad presidencial?

–Lo que impera es perversidad y corrupción a niveles de alarmante popularidad.

¿Extraña Punto Fijo?

–¡Nunca he sido adeco, tampoco copeyano ¡Jamás he sentido afecto por ningún punto fijo! ¡Adoro el movimiento!

¿Por qué, 64 años después, se extraña a Pérez Jiménez?

–Fue un fascista ordinario, perverso y autoritario, pero quería al país.

¿Cómo sobrevive hoy un cineasta en Venezuela?

–Sobrevive fuera de Venezuela.

De vuelta a la democracia, ¿volvería al aire con su Cinemateca del Aire?

–Tengo más de noventa años y no tengo tiempo para ninguna Cinemateca. Ando muy ocupado tratando de vivir un poco más para ver cómo termina esta película del socialismo del siglo 21.

De perfil

Rodolfo Izaguirre Tosta nació en Caracas el 9 de enero de 1931. Es ensayista y crítico cinematográfico. Comenzó a estudiar derecho en La Soborna de Paris, aunque inició su carrera en el cine gracias a la proximidad de su residencia en París a la Cinemateca Francesa, lo que le llevó a abandonar la carrera de las leyes. Después de participar activamente en la creación de agrupaciones literarias de izquierda, como Sardio y El Techo de la Ballena, ​ entre 1968 y 1988 se centró en la dirección de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Gracias a su labor, convirtió a la institución en el epicentro de un proceso de formación de futuros cineastas y espectadores. Colaboró durante treinta años en la Radio Nacional de Venezuela con la microprograma de difusión cinematográfica El cine, mitología de lo cotidiano. Tuvo una columna dominical en el diario El Nacional. Entre sus libros destaca Alacranes, escrito en 1966. Desde 1989 hasta 1994 condujo el programa de televisión “La cinemateca del aire”. Es padre del escritor y presentador de televisión Boris Izaguirre.

Leer más: www.eltiempove.com