OPINIÓN Reflexión en positivo: Piensa y cuida lo que tienes #14Abr

Piensa y cuida lo que tienes y no en lo que le falta esa llega tarde o temprano para bien o para mal, para bien si así se piensa por ello debemos poner el cerebro a trabajar ante de poner la lengua a funcionar, esto va con las personas o líderes que por ética deben cuidar su reputación para poder ser creativos y verlos de forma dubitativa quienes desean dirigir deben ser asertivos con seriedad y sobriedad, no ilusionarse tratando de hacer lo mismo o peor, buscando mejorar caso reciente hasta hace pocos días nuestra nación venía respirando cierto aire de felicidad y alegría pues se vislumbraba algo de cambios y de prosperidad, una sonrisa espontánea al ver al país nadando por el camino que debe ser, pero da la impresión de que esto fue pura ilusión y decepción, coloquialmente alegría de tísico y para mal porque es como un enemigo a los hacedores y frustración al optimismo; estas leyes que no se aplican a ningún criterio es difícil que funcionen ante de llevarse en los cachos a más de uno, así sea un maestro de la economía y de las finanzas. Un país que comienza a recuperarse y en tres meses muchos alegres y contentos con voz populi Gracias a Dios lo peor pasó, ahora todos a trabajar con ánimo y producir todo se desmorono porqué dicen no entender sus promotores y su desafecto al sector productivo.

Lo que deseo expresar en estas líneas es el clamor de toda la ciudadanía que desea salir de esta crisis y que no se agudice más, ya ha sido suficiente tiempo y de seguir así ningún país aguanta pero también estemos atentos a lo que todos aspiramos, a que sea de beneficio para todos, como es el caso del gobierno de Mérida en franco proceso de diálogo con el sector productivo Fedecámaras, y todos los gremios Fedenaga, arreando la carreta hacia mismo destino y que sigan las acciones lo que necesitamos es producir, por otro lado tengo entendido que se están reconstruyendo 160 peajes que antes existían y fueron destruidos y eliminados, este pequeño ejemplo de que si son necesarios por varias razones; Contribuyen a la seguridad, genera muchos empleos, este pequeño ejemplo contribuirá a despejar mentes y no dejar pasar esa bendición, lo que tiene a todo el mundo confundidos y creo que lo que trae es atraso y ningún beneficio, si fue un error que corrijan con inteligencia y humildad y que se sigan disfrutando esta supuesta mejoría y sigan las alianzas con beneficio del país que todos sabremos agradecer, sin olvidar que los grandes trabajos no son hecho por la fuerza, sino con ánimo, talento y perseverancia como recordar que el amor solo se puede cambiar por amor y la confianza por confianza.

- Publicidad -

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Jose Gerardo Mendoza Durán

[email protected]