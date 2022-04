OPINIÓN Se busca un Emprendedor: El valor de la amabilidad en el trabajo #19Abr

James Rhee es un aclamado inversionista de impacto, fundador, director ejecutivo, estratega de buena voluntad y educador que empodera a personas, marcas y organizaciones al unir capital con propósito.

Por esa búsqueda de formación para transmitirla a mis lectores, me tope con una charla a través del Sistema TED que, en septiembre del 2021, dictó James Rhee y que estoy seguro será de mucho provecho pará todos aquellos que lean mi artículo. Hice la mejor traducción que podía hacer de la misma y aquí se las envió.

“Así que hoy voy a hablar de la palabra buena voluntad. Buena voluntad, ¿sabías que es un término técnico contable? Es un activo que literalmente solo se crea cuando aparece un comprador y paga un precio de compra por una empresa que es más que el valor justo de los activos netos de esa empresa. Entonces, este diferencial inexplicable se llama fondo de comercio. Y con ello, los contadores pueden hacer que los balances estén en equilibrio.

Ahora, por supuesto, no es así como la mayoría de nosotros pensamos en la buena voluntad. Experimentamos la definición más humana de buena voluntad. Y recuerdo muy claramente cuando esa definición entró por primera vez en mi vida.

Era 1976 y tenía cinco años. Y estaba sentado allí una mañana en la clase de jardín de infantes cuando entraron el padre y los hermanos mayores de uno de mis amigos. Y me dieron un regalo. Me dieron un pequeño helicóptero rojo de juguete. Y en ese momento, realmente no entendí por qué me lo estaban dando. Solo recuerdo sentir que estaban felices y tristes al mismo tiempo. Y no fue hasta mucho más tarde que tuve mi momento . Supe que mi amigo había perdido a su madre recientemente, y que este regalo era un agradecimiento, porque a menudo compartía mi almuerzo con mi amigo en los muchos días que venía a la escuela sin su propio almuerzo.

Y con el tiempo, como pasan las cosas, perdí el juguete, pero nunca olvidé la lección y sobre todo cómo me hizo sentir. El padre de mi amigo había recompensado la amabilidad sin abaratar, y la hizo tangible con un objeto, y la hizo humana en ese intercambio, y la hizo compatible con esta historia. Y al hacer todo esto, creó valor real de la nada al convertir la bondad en un activo escalable de propiedad colectiva llamado buena voluntad.

Los años pasan a un ritmo vertiginoso y obtuve un par de títulos, me convertí en padre tres veces. Y me encontré manejando y negociando como banquero de inversión e inversor de capital privado durante muchos años. Y las lecciones de ese helicóptero rojo, parecían increíblemente infantiles y extrañamente equivocadas en el mundo de los negocios y las finanzas. Porque seamos realistas: las inversiones en personas que no generan ingresos, generalmente no se miden, y mucho menos se recompensan.

Pero algo sucedió en el verano de 2013 que cambiaría para siempre mi forma de pensar sobre la amabilidad, la buena voluntad y sus roles en la remodelación de los negocios. Estuve en una serie de llamadas de la junta que involucraron una inversión fallida en una compañía llamada Ashley Stewart. Ashley Stewart como una tienda minorista de ropa que ha servido y empleado principalmente a mujeres negras de talla grande y de ingresos moderados en vecindarios de todo Estados Unidos desde 1991. Y me sentí responsable ante mi antiguo empleador, ante mis antiguos inversores, ante los más de 1000 empleados de Ashley Stewart , y francamente, a mí mismo porque había salvado a esta empresa de una declaración de bancarrota cercana a la muerte solo tres años antes. Así que esta vez hice algo, tomé una acción, tomé una decisión, renuncié como presidente de la junta y acepté servir como director ejecutivo por primera vez de esta empresa quebrada. Pero acepté hacerlo solo por seis meses. Sólo quería evitar una liquidación desagradable. Y luego quise volver a casa y seguir con mi vida”.

Definitivamente, las teorías prácticas de James Rhee sobre el dinero, la vida y la alegría unen el capitalismo con la ética y ofrecen a las personas, las marcas y las organizaciones un libro de jugadas real sobre cómo impulsar una transformación drástica al identificar y desencadenar un propósito a través de la unión de sistemas matemáticos y creativos.

Continuara…

Italo Olivo

www.iolivo.com