Piden “castigo” para responsables de la crisis eléctrica nacional #20Abr

El dirigente político regional, Carlos Casanova, se pronunció al respecto de la actual crisis eléctrica por la que atraviesa el país, en especial en el estado Táchira, exigiendo que se abran las investigaciones pertinentes, así como también un “castigo” para los responsables de la problemática.

Favio Hernández

“En el sistema eléctrico hay negligencia y daño al patrimonio público”, comentó, al mismo tiempo en que opinó que dichas investigaciones y repercusiones deben ser ajustadas al marco jurídico nacional.

“Vivimos en constantes cortes de electricidad, derivados de una desinversión en mantenimiento, lo que deterioró el buen funcionamiento del sistema eléctrico”, indicó.

Basado en las declaraciones realizadas por conocedores en la materia, Casanova develó que la infraestructura de la hidroeléctrica se encuentra en pésimas condiciones.

“Hay problemas técnicos que no se han asumido, como bien lo señaló el ingeniero Uribe. Hay importantes fugas de agua por las compuertas, que no se pueden cerrar bien”, señaló.

Subrayó que este problema viene desde hace años, y se preguntó por las manos que han manejado el asunto energético en la nación.

“Aquí existe una clara responsabilidad ¿Desde cuándo esas compuertas no se cierran? ¿Se solicitó presupuesto para su reparación? Este problema dista mucho de ser sabotaje. No es que no llueve, queda claro que este verano fue de lluvia, como bien lo expresa quien fuera director de Desurca; se vació la represa en razón de que no pueden cerrar las compuertas”, sostuvo.

A propósito de la negligencia de los funcionarios competentes al tema eléctrico, Casanova opinó que esto determina que el bien público se deteriora cada vez más, constituyéndose en perjuicio al patrimonio público.

“Convencido estoy de que no se actuará en beneficio de los ciudadanos, ni en beneficio del restablecimiento del patrimonio deteriorado, castigando la negligencia, ya que esta forma parte de la creación de una crisis inducida para doblegar a la población, para crear en la población una disociación como fenómeno de masa que busca una desconexión entre el pensamiento de la persona y la realidad”, acotó.

“Es un mecanismo adaptativo al que someten a la población. Es grave esto que están haciendo, en razón de que todas las crisis están en dirección al mismo objetivo: el de lograr esa disociación y adaptar al ciudadano al esquema social comunitario de sometimiento”, añadió.

El gobierno lo sabe

Carlos Casanova aseveró que el Gobierno nacional está al tanto de la gravedad del problema eléctrico en el país, incluso alegó que algunos exfuncionarios del Estado, cuando la gestión de Chávez, reconocieron la teoría que él expone.

“El propio exministro de Energía, en el gobierno de Chávez, lo admitió, señalando que la crisis eléctrica ha sido intencional para someter a la población, agregando que se despilfarraron en corrupción 100 mil millones de dólares asignados al sector eléctrico; corrupción que tampoco es perseguida ni castigada”, declaró.

Modelo a la cubana

Para el vocero, al régimen de Madurol no le conviene solucionar la crisis eléctrica, pues consideró que dichas fallas son fundamentales para acostumbrar al pueblo venezolano al modo de vida que se suscita en Cuba.

“No existirá recuperación si no hay electricidad. Existen fórmulas para resolver el problema, pero la pregunta es: ¿quiere el Gobierno resolver esta crisis electica? Yo creo que no quieren resolver, en razón a que su propósito revolucionario, como en Cuba, es otro”, puntualizó.

