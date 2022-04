Monitor Salud: Protestas en lo que va de 2022 han sido lideradas por trabajadores sanitarios #21Abr

La ONG Monitor Salud indicó que durante los primeros 90 días del 2022 no se presentaron cambios significativos en el sistema sanitario de Venezuela, razón por la cual los trabajadores del sector siguen liderando las manifestaciones por conflictividad laboral.

Según señalan, en lo que va de 2022, entre el 28% y 30% de las protestas han tenido como protagonistas a los trabajadores sanitarios venezolanos, «que al igual que el resto, demanda una remuneración que permita tener una vida digna y gozar de las condiciones laborales idóneas para el ejercicio de sus funciones».

Destaca la ONG que en su informe, presenta datos «que siguen evidenciando la precariedad del sistema de salud, por lo que se puede inferir que, de no haber mejoras drásticas, este sector seguirá liderando la protesta por las justas reivindicaciones que no solo beneficiarían a los trabajadores de este ámbito, sino que son necesarias para todo el país», puntualiza.

En el documento expresan que estas cifras corresponden a los estudios realizados por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales.

1.971 trabajadores de la salud contagiados de COVID-19

Monitor Salud también detalla en el texto, que entre enero y marzo de 2022 contabilizaron 1.971 trabajadores de la salud contagiados de COVID-19.

«El personal con mayor contagio fue el perteneciente a enfermería con (412 contagios), seguido de los obreros (338 contagios) y médicos (282 contagios)», apunta.

«El 45% de los 90 días del primer trimestre de 2022, los centros de salud monitoreados, sufrieron alguna clase de problema con el funcionamiento de su respectiva morgue. Lo anterior equivale a decir que las morgues de estos hospitales estuvieron fuera de funcionamiento 40 días y medio», añade.

En las emergencias, afirman, no hubo tapabocas el 40% del tiempo; el 40% del tiempo no hubo guantes y el 59% no hubo protección ocular/ facial.

En niveles suficientes solo hubo tapabocas el 8% del tiempo, guantes el 7% del tiempo y protección ocular/ facial el 5%.