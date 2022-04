VIDEO Barquisimetanos aseguran que han perdido aparatos eléctricos a causa de los apagones #21Abr

El estado Lara es una de las regiones que más ha sufrido racionamientos eléctricos durante las últimas semanas, esto ha provocado que las personas en la región hayan perdido numerosos artefactos eléctricos por los constantes cortes, donde en su mayoría no son anunciados y tienen una duración no establecida de 2 a 5 horas.

El equipo de Elimpulso.com entrevistó a varias personas de la comunidad, quienes contaron que sufren apagones constantes en su sector y esto ha provocado el deterioro de algunos equipos eléctricos de sus casas, sumado a la zozobra de vivir por unas horas a oscuras.

“Casi a diario se está yendo la luz y se me han dañado aparatos como neveras, televisores y bueno ya no se soporta, ya uno no tiene una tranquilidad”, dijo Zelly Lucena.

Por su parte, Gerardo Colmenares reconoció que la administración de Maduro ha estado tratando de resolver esta situación, añadiendo que “si se han sufrido los apagones, pero últimamente ha mejorado”.

Omar Pérez lamentó que ha perdido al menos dos neveras y constantemente se le están quemando los bombillos por los apagones, apuntando que su poder adquisitivo no le alcanza para poder comprar un artefacto eléctrico en la actualidad.

“Ahorita como está la situación es muy difícil, el sueldo mínimo son 30 dólares, que voy a poder comprar yo una nevera nueva ahora con 30 dólares, si yo gano sueldo mínimo no puedo obtener un artefacto eléctrico”, afirmó.

Las personas esperan que esta situación mejore las próximas semanas porque no soportan los constantes apagones que sufre el estado casi a diario, además, que con estos apagones si se les llega a dañar un aparato pueden tardar años en poder sustituirlos.