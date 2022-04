OPINIÓN Reflexión en positivo: Muy confundido #21Abr

Después de unas cortas vacaciones en las hermosas e inigualables playas de Falcón, para mi únicas del mundo por sus cualidades y el amor patrio que conservan, el sabor a Venezuela, sus costumbres y como conocedor del ambiente también observe las diferencias tan marcadas y tan difíciles de entender como es el ciudadano venezolano de hoy demuestra cara de felicidad, ninguna imagen de problemas, cara de exitoso y triunfador como me gusta a mí; que fuesen todo la cantidad de gente incuantificable, muchas lanchas pequeñas, medianas, grandes, yates en abundancias, todos a todo trapo, gente bien vestida, Finos vinos y descorche de Champaña, como si fuese unas ferias o exhibición de fuegos artificiales, el escoce de Diez y ocho año paso al olvido superado por el 21 y otro superior como a mí me gusta, pero hoy no puedo pero me alegra verlos y saben no los critico. Esto es para despertar la conciencia a mis lectores y decirle que si se puede y a la vez preguntarles si es que hay dos naciones y en qué momento nos dividimos? es que no nos dimos cuentas o estábamos de parranda

Pero les cuento amigos lectores me di una vuelta por el pueblo me senté a tomarme un café en el boulevard y ver así el triste contraste de lo antes escrito, diferente por donde yo estaba muchísimos pero muchísimos niños y niñas solicitando una colaboración para comprar algo que comer, un pan o algo porque ni siquiera una empanada que vale más de un dólar y una arepa vale seis o siete dólares esto hablo del mismo estado, del mismo municipio, pocas millas donde reina la abundancia y las propinas veinte dólares lo miran con indiferencia porque los mismos potentados se han puesto esa tarifa

Verdad que es para confundirse si estamos hablando del mismo sitio, donde un grupo exhiben finas bebidas, Deliciosos bocadillos como jamones, finos quesos, caviar entre otros, viene la contradicción, no acusando ni busco culpable, me gustaría me dijeran a mi si el noventa y pico por ciento de los coterráneos que estamos en la misma incertidumbre de esa diferencia tan marcada, donde se ven familias con menores de edad recibiendo vejámenes, humillaciones por un pan o por una lata de sardina, la verdad que ni yo mismo entiendo, lo que deseo trasmitir a mis lectores con la sana intención de que nuestra nación sea otra y por medio de buenas alianzas en positivo haya una pronta recuperación con inclusión, todos unidos por una prospera nación y pronto refundación que sea de orgullo y motivo de admiración.

Como no soy muy buen narrador de estas cosas para unos muy agradable y para otros no por la diferencia y descrita vamos a lo que me satisface escribir o sea buscar la parte bonita hasta de lo feo, y rogarle al espíritu santo ponga en mi mente palabras bonitas y que no sean toxicas para compartirlo con mis apreciados lectores y así no cambiar a que le suba más el estrés por aquello que la paz es más hermosa que la perfección es preferible dejar caer un ego que romper una relación, todos unidos debemos buscar la forma de disminuir la soberbia y aumentar la esperanza, esto se lo oí a la Dra. Monsalvo y estoy muy de acuerdo y les propongo a los míos ponerlo en practica por el bien de la salud.

Las tantas personas que deseamos el bien para todos y deseamos que se soluciones los problemas, más el deseo de ver un país próspero, con éxitos y productivo, ver positiva las noticias, que de muy bajo perfil están circulando y deseamos que esto sea una realidad y no una ilusión se dice que el estado regresara a sus dueños o herederos que perdió haciendas, finca, hatos y todas las propiedades expropiadas que le trajeron atrasos, malestar, desanimo a la nación que Dios diga amen y ponga palabras sabias y buena voluntad porque esto sea una realidad con el deseo de que también sea con lucros cesantes o por lo menos con préstamo a largo plazos, años muertos e intereses blandos única forma del que el sector primario salga adelante y todo sea favorable. Sin olvidar lo que dijo el pintor mexicano si no hay maíz no hay país o el Dr. Novoa que también nos dijo que la mitad del país vive del agro, y la otra mitad porque el agro existe, que no se olvide estas palabras a esa gente de buena voluntad que desea lo mejor para la nación

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

