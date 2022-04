Sin referéndum consultivo: cambio en símbolos de Caracas puede ser calificado como “nulo” #25Abr

Desde el año 2004 cuando Freddy Bernal fue reelecto como alcalde del municipio Libertador del Distrito Capital, el chavismo buscaba cambiar los símbolos de la ciudad, alegando que el escudo, la bandera y el himno no eran acordes a los nuevos vientos de “revolución” por los que transitaba el país.

A pesar de ser una prioridad para el oficialismo, un grupo de concejales de oposición, entre los que se encontraba el fallecido Fernando Albán, lograron detener estos cambios, tanto en el mandato de Bernal como el de sus sucesores Jorge Rodríguez y Erika Farías.

Es importante recordar que en las pasadas elecciones regionales realizadas en 2021, el chavismo nuevamente gana la alcaldía de Caracas con Carmen Meléndez y además logra una mayoría dentro del concejo municipal. Al asumir el cargo la “almiranta” por su rango militar decidió ejercer su ventaja dentro del ayuntamiento para cambiar el escudo, la bandera y el himno de Caracas.

Termómetro Nacional conversó con historiadores, dirigentes políticos y activistas populares, quienes coincidieron en que el cambio de la simbología capitalina se hizo de manera inconsulta y por tal motivo hasta que no exista un referéndum consultivo, esta ordenanza municipal es invalida.

Franklim Colletti, historiador, profesor universitario y además exdirector de la dirección de Acervo Histórico del Concejo Municipal de Caracas, explica que los símbolos de una nación tratan sobre un tema identidad y por tal motivo es necesario tomar en cuenta la opinión de los habitantes, en este caso en particular, de los caraqueños.

“El escudo de Caracas data desde antes de la independencia. La bandera y la marcha a Caracas, que es el himno de la ciudad, que fue compuesto por José “Chelique” Sarabia son más modernos y fueron creados en los años 80. Lo importante en este sentido, es que tanto la bandera como el himno de Caracas implementados hace más de 30 años fueron sometidos a una consulta pública”, precisó.

Recordó que la convocatoria para la elaboración del himno a Caracas duró un año y el 28 de marzo de 1983 fue presentado a todos los caraqueños, luego de ser aprobado por las autoridades municipales de la época.

Con respecto al escudo derogado, Colletti comentó que fue implementado por Felipe II de España en 1591 y todos los caraqueños se sienten identificados con el león.

“El león de Caracas puede observarse en distintas partes de la ciudad representado en esculturas, muchas de ellas han sido retiradas en tiempos modernos pero todavía tenemos algunas. El equipo de béisbol se llama Leones del Caracas y el caraqueño se siente identificado con ese león, por lo tanto una decisión política no cambiará la manera de pensar de los caraqueños y de los venezolanos”, sentenció.

El historiador comentó que para realizar un escudo representativo a una ciudad, es necesario contar con un experto en Heráldica, además de un artista plástico que se especialice en la materia.

“No basta que un diseñador gráfico realice una bandera, un escudo y cualquier compositor escriba un himno, porque estamos hablando de identidad nacional, no estamos hablando de cualquier cosa. Se necesita consultar a los ciudadanos, consultar a historiadores y en base a un consenso se pueden cambiar los símbolos de la ciudad”, dijo.

Al ser consultado si era necesario en la actualidad realizar un cambio de símbolos, indicó que en todas las ciudades del mundo “a medida que se van modernizando, se realiza el cambio de los símbolos de la ciudad, pero todo se somete a votación de los habitantes del país o la ciudad en que se haga. Si los ciudadanos aprueban el cambio, la autoridad municipal, regional o nacional firma el ejecútese, pero en Caracas nunca hubo consulta y la alcaldesa firmó la ordenanza sin consultarle a nadie. Como caraqueño, yo desconozco estos símbolos porque nadie me consultó”.

El CNE debe cumplir con los caraqueños

El excandidato a la alcaldía de Caracas y presidente del partido Alianza del lápiz, Antonio Ecarri, informó que acudirá al Consejo Nacional Electoral (CNE), para solicitar que se realice un referéndum consultivo con respecto a la decisión tomada por los ediles oficialistas y la alcaldesa de Caracas.

“Hemos sido víctimas de un ataque contra nuestra identidad. No solamente es un violación constitucional, no sólo es una violación al Reglamento del Interior y de Debates del Concejo Municipal, no solamente es una violación a la Ley de Patrimonio Histórico de la Nación… es una violación a lo que significamos los venezolanos”, dijo el dirigente político cuestionando que hoy la ciudad fundada por Diego de Lozada con el nombre de Santiago de León de Caracas sea víctima de una burla y un capricho del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, sentenció.

Precisó que también acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso contra este atropello.

“Nuestro escudo y nuestro León le pertenecen a Simón De Bolívar, a su descendiente: Simón Bolívar, a todos los bolivarianos, a todos los venezolanos y a todos los caraqueños”, recalcó. A propósito de esto, relató que estos iconos fueron ratificados desde José Antonio Páez hasta Antonio Guzmán Blanco, pasando por Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt y hasta Hugo Chávez”, dijo.

Asimismo la concejal del municipio Libertador de Caracas, Mayerling Occhino, calificó como “zarpazo” el cambio de los símbolos de la ciudad capital.

“El Concejo Municipal de Libertador ha acabado con los símbolos de la capital: Eliminaron el León de Caracas del escudo, cambiaron el himno y la bandera. La bancada opositora protesta este ataque a nuestra identidad violando la ley y la Constitución”, dijo.

Igualmente el concejal de Caracas José Gregorio Caribas señaló, citado en una nota de prensa, que son los “caraqueños quienes tienen que decidir si (los símbolos) se cambian o no”. Llamamos a una gran consulta en donde se involucre a todos los caraqueños y se les consulte por el cambio de los símbolos patrios de la ciudad de Caracas”, expresó.

En este sentido, pidió a los “concejales oficialistas” de la Cámara Municipal, así como al Gobierno regional, al Ejecutivo y a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a considerar “la realización de un referéndum que permita a los ciudadanos decidir el destino de estos símbolos tan importantes para la nación”.

Los caraqueños deben levantar la voz

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó de traidores a la alcaldesa Carmen Meléndez y los concejales del Psuv, al buscar con esta ordenanza borrar la historia caraqueña imponiendo una simbología la cual no tiene nada que ver con la ciudad y su idiosincrasia cultural y pidió a los caraqueños levantar su voz de protesta honrando a los símbolos que fueron derogados.

“Aunque les duela el León será siempre el símbolo principal de Caracas y no una estrella roja comunista, como acto de rebeldía contra la dictadura llamamos a levantar la bandera y escudo originales de nuestra capital”, aseguró.

Ratificó que aunque a través de la imposición la dictadura madurista cambie los símbolos municipales el caraqueño seguirá manteniendo vivos sus emblemas histórico-culturales, destacando cómo el león no sólo está presente en el equipo de béisbol de la capital, sino en el corazón del caraqueño.

“La mejor muestra de rebeldía es que seguimos llamando al Ávila por su nombre original y no Waraira Repano, o la Autopista sigue siendo Francisco Fajardo y no Cacique Guaicaipuro. La memoria histórica no se impone sino que se internaliza en la mente y sentimientos del pueblo”.

Afirmó que el Concejo Municipal con esta decisión, pisoteó el sentir de los caraqueños al no realizar una verdadera consulta amplia, limitándose a imponer una simbología la cual no tiene nada que ver con la idiosincrasia cultural d la ciudad.

“De espaldas al pueblo la comisión que cambió los símbolos estaba integrada por puros militantes del Psuv y para colmo realizaron buscando legitimarla una mal llamada consulta pública en un cine del centro, donde menos de 100 personas, todas fanáticas del chavismo aprobaron este bodrio de ordenanza”, dijo.

Llamó al pueblo de Caracas a que como forma de rebeldía contra la dictadura, seguir honrando los reales símbolos de la capital, dejando de lado este intento burdo de intentar eliminar siglos de historia.

“Ya verán como seguiremos enarbolando las banderas con nuestro amado León como escudo o cantando el himno del amado Chelique, su castigo será ver cómo los caraqueños ignoramos esta simbología impuesta pasando sin pena ni gloria porque la dictadura pasan pero el espíritu libertario del caraqueño seguirá allí”, expresó.

¿Qué opinan los ciudadanos?

Franklin Contreras nacido en Caracas en 1972, específicamente en la maternidad Concepción Palacios, asegura que no está de acuerdo con el cambio de símbolos de la ciudad y espera que esta decisión sea rectificada a la brevedad posible.

“El nuevo escudo, la bandera y el himno es una burla para los caraqueños. El gobierno tiene que entender que ellos no tienen la autoridad ni el derecho de cambiar la historia de los venezolanos, somos los caraqueños los que tenemos la posibilidad de hacerlo y a nosotros nadie nos consultó nada sobre este cambio”, opinó.

Igualmente Neira Arias, integrante del Comité en defensa de los símbolos municipales, aseguró que esta ordenanza donde se cambian los símbolos de Caracas viola la ley de poder público municipal, al no haber realizado una amplia consulta pública lo cual es causal de nulidad absoluta de dicho instrumento legal. “Sin consultarle a nadie cambiaron los símbolos de la ciudad, los que el pueblo conoce y lleva en sus corazones, tantos problemas tiene la capital pero ellos se ocupan es de intentar borrar la historia. Pero no se lo permitiremos porque nos convertiremos en guardianes de la memoria cultural caraqueña”.

