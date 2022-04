Jorge Roig: Para nosotros es imprescindible que la OIT continúe presente en este proceso #27Abr

Pretender que en tres días de reuniones se resuelva trece años de queja y más de veinte años sin diálogo social, sería muy ingenuo, afirma Jorge Roig, ingeniero industrial, empresario, expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Directivo de la OIT, afirmando que «lo importante ahora es establecer un cronograma y determinar cuáles son los temas prioritarios».

Se refería el dirigente gremial, a que fue este lunes 25 de abril, cuando se produjo la instalación de las mesas de diálogo social, bajo un Consejo Nacional Tripartito, con el apoyo técnico de Organización Internacional del Trabajo (OIT).

- Publicidad -

“Esta ha sido una vieja aspiración que hemos tenido en Fedecámaras, a través de la queja que interpusimos hace más de 13 años ya, y que fue calando posiciones dentro del seno de la OIT, primero vino una misión de alto nivel, después una misión frustrada de alto nivel, que no pudo ingresar al país, finalmente vino la comisión de encuestas, que es el máximo organismo de control que tiene esa casa, produjeron un informe, de ese informe no se cumplieron las recomendaciones de la comisión de encuestas y Fedecámaras entonces pidió asistencia a la OIT para que se trasladara al país”, explicó.

Lea también: Luis Vicente León: 30% de los venezolanos no tienen acceso a dólares

Roig recordó que parte de las recomendaciones que realizó esta Comisión de Encuesta fue instalar mesas de diálogo social con varios propósitos, «uno dirimir la queja que tiene Fedecámaras, ir avanzando, pero esta vez con presencia de la OIT, la segunda que se abra un espacio social para para que otros interlocutores hablen».

El empresario precisó que estos interlocutores involucran a «los sindicatos independientes, otras organizaciones empleadoras, en fin, que haya un diálogo social amplio como la OIT ordena, como parte de sus principios fundamentales».

«Es importante que logremos tener algunas victorias tempranas que le muestre a la gente que este proceso está funcionando», destacando la puesta en libertad de algunos dirigentes sindicales que estaban detenidos, como Eudis Girot trabajadores de la industria petrolera.

«Hasta ahora hemos tocado el tema de la discusión de los salarios mínimos, yo creo que ahí hubo varios consensos importantes que después el presidente de Fedecámaras anunciará».

Aseguró que, en ese sentido, «ya tenemos una formalidad de que eso va a cambiar, de que se va a implementar un proceso de discusión entre los sindicatos y los empleadores, cada vez que haya un aumento salarial«.

Lea también: Jorge Roig: Uno de los elementos más importantes de la democracia es el diálogo tripartito

«Yo creo que ahí podemos ir avanzando, porque eso era relativamente sencillo de resolver», afirma Roig.

Reveló que aún queda un tema más complejo que se va a discutir este miércoles 27 de abril, que incluye la libertad sindical, las persecuciones a trabajadores y empleadores y las devoluciones de tierras a empresarios.

«Creo que cuando terminen estos tres días podemos dar un resultado de las primeras cosas que se puedan obtener y de la agenda de temas prioritarios que tenemos que abordar en los próximos meses».

Régimen cambia de actitud

«Creo que hay un cambio en el Ministerio de Trabajo y lo tenemos que reconocer. Nosotros sentimos que la presencia de Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta Ejecutiva en el acto de instalación, también demuestra que hay un compromiso por parte del alto Gobierno para que este diálogo prospere. Entonces tengo buenas señales que indican que esto, por lo menos, el alto gobierno lo está viendo con buenos ojos, y que debemos seguir avanzando en esta materia», aseguró el empresario.

Papel de la OIT luego de las mesas de diálogo

«La OIT mantendrá un papel más técnico, pero no van a tener una presencia permanente en Venezuela».

Aseguró, que a su juicio, siente que se tendrá un acompañamiento desde la oficina de Lima, en la que funcionarios estarán permanentemente al corriente del proceso de Venezuela dentro de la OIT.

«Esas reglas tenemos que fijarlas estos próximos días, pero de lo que no queda ninguna duda, es que la OIT para nosotros es indispensable que esté presente en el proceso, no concebimos ahora que la OIT desaparezca y volvernos a sentar con el gobierno. Eso no es lo que está planteado», advirtió Jorge Roig.