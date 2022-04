OPINIÓN Entorno en viñetas: Vuelta a casa #29Abr

MUNDO ECONÓMICO

Vuelta a casa en avión

-En días pasados el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, anunció que varias empresas de transporte aéreo internacionales estarían por retornar a Venezuela. Esta semana un avión de TAP, Portugal, aterrizó en el Aeropuerto de Maiquetía.

-De ahora en adelante, TAP mantendrá una frecuencia de dos vuelos semanales. Según detalló Figuera, esta no será la única aerolínea que vuele a Venezuela. Entre otras, se espera que próximamente Air France, Aerolíneas Argentinas y Avianca, hagan lo mismo. Aún no hay noticias sobre el regreso de American Airlines, sin embargo, aseguró Figuera que hay conversaciones constantes para lograr el retorno de sus operaciones al país.

-Por otra parte, Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), anunció que al menos seis aerolíneas se encuentran interesadas en reactivar sus rutas a Venezuela. Entre ellas mencionó a Sky High y APA Sky Air, además, se prevé la apertura de más destinos a Europa. Teixeira también acotó que hay interés internacional de que Conviasa ingrese a la IATA (International Air Transport Association), asociación comercial de aerolíneas del mundo, que representa unas 290 aerolíneas en 12 países.

-Vemos con esperanza la vuelta a casa de aerolíneas con larga historia comercial en el país. Venezuela fue conocida en tiempos ya pretéritos como la «sucursal del cielo», dado que era el lugar con mayor tráfico aéreo de toda la región —esto lo recordamos con cierta melancolía. Ojalá estemos en la fase inicial del retorno a ese pasado glorioso, ya que nuestra ubicación geográfica estratégica, bien podría convertir a Venezuela en el nuevo hub aéreo de Suramérica.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,72 (2%)

Tasa de cambio BCV: 4,44 (0%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 13.62 (4%*)

IPC alimentario acumulado abril: 4.65%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 78%

Commodities

Petróleo Brent: $106.72 por barril (-3%*)

Oro: 62686.1 por kg (-1%*)

Criptoactivos

BTC$38124.9 (-8%*)

ETH: $3006.52(-1%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 33307.52(-5%*)

S&P500: $4184.96 (-6%*)

NASDAQ: $13050.44 (-8%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 5784.65 (-3%*)

-El mes de abril culmina con un tipo de cambio «mantenido a raya». A pesar de lo que puedan decir, el BCV ha continuado una política monetaria restrictiva y la inyección de dólares al sistema financiero; lo que ha favorecido la estabilidad cambiaria. Asimismo, al cierre de mes, nos encontramos con una inflación de 4,65%, cifra mayor a la observada en febrero y marzo, con una inflación acumulada año de 11,2%. ¡Adiós hiperinflación!

–Ante la incertidumbre causada por la venta de Twitter y su salida de la bolsa de valores, los mercados financieros caen de manera sustancial. No obstante, ya cerrada la operación referida, esperamos un aumento de los índices bursátiles en los próximos días. En esta oportunidad, la gente no buscó como refugio de inversión los criptoactivos, por lo que siguen a la baja el BTC y el ETH.

SOCIAL

Pandemia

-El portal Covid19.patria.org.ve, refleja un total de 58 nuevos casos de contagios de la COVID-19, de los cuales 56 son de transmisión comunitaria y 2 internacionales, elevando a 522.234 el total acumulado confirmado, mientras que la tasa de recuperados es de 99%, sumando un total de 515.537 casos.

-En la jornada no se registraron fallecidos a causa de la COVID-19, manteniéndose la cifra de decesos en 5.706.

¡Se frenan las muertes, que bendición!







POLÍTICA

Dialogo Tripartito

-En días recientes se anunció la reinstalación del dialogo tripartito con la presencia de la OIT en Venezuela, involucrando a Fedecámaras, el gobierno y las centrales sindicales.

-Bajo el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se instauraron en Caracas mesas de diálogo. En un video transmitido durante la instalación del diálogo, el director general de la OIT, Guy Ryder, señaló que se espera que en el diálogo se traten todas las cuestiones pendientes sobre la aplicación de los convenios números 26 (fijación de los salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de asociación) y 144 (consulta tripartita) en la legislación y en la práctica.

-«Desde hace varios meses hemos estado en contacto permanente y fluido con el señor ministro de Trabajo (José Ramón Rivero) y con los interlocutores sociales para concretar las bases de este foro que empieza hoy y que, espero, pueda fortalecer aún más el diálogo en el país», dijo Ryder.

-Ryder mostró esperanza en que el Gobierno y los «interlocutores sociales» aprovechen esta «oportunidad única» para que establezcan «una relación de confianza mutua para la reconciliación nacional basada en la transparencia y en el consenso para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor».

-En el contexto del encuentro, Delcy Rodríguez aseguró que el país está «en un proceso de reformateo del diálogo de México para incluir a más sectores y para que toda la vida nacional se sienta incluida en estos mecanismos de diálogo para el entendimiento, para la vida en tolerancia y para el desarrollo de Venezuela…».

-Sin duda celebramos este acercamiento trascendental entre diferentes sectores políticos para el manejo de problemas sociales básicos y apremiantes. En este sentido, han sido actores claves la OIT, Fedecámaras en la cabeza de Carlos Fernández y del Ministerio del Trabajo y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

MUNDO INVERTIDO

Twitter

-Después de muchas resistencias, la junta directiva de Twitter aceptó una irresistible oferta de Elon Musk para comprar la icónica empresa en 44.000 millones de dólares. Twitter dejará de cotizar en la bolsa de valores tras esta adquisición. “La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, resaltó Musk en un comentario de su comunicado de prensa.

– “…Quiero que Twitter sea mejor que nunca…haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos” agregó

La venta de Twitter deja una huella en la historia empresarial global. Algunos se debaten si es justo que una sola persona acumule tanto poder económico y comunicacional, aunque Musk nos habla de democratizar la información, expandir la consciencia y reducir los impactos del cambio climático. Estamos a la espera de los primeros cambios propuestos en la plataforma social, pues tan sólo su adquisición, causó gran incertidumbre y un impacto negativo en el precio de acciones y las criptoactivos.

Stocks de la semana:

Tecnologías AquaBounty

La empresa de piscifactorías AquaBounty Technologies (NASDAQ: AQB) es un negocio único en el mercado de valores. Su salmón AquAdvantage está diseñado genéticamente para convertir el pescado en alimento de manera más eficiente que otras proteínas animales. Los peces se cultivan en tanques terrestres en lugar de extraerlos de ríos o del océano. AquaBounty es una acción con pequeña capitalización de mercado, menor a $400 millones. Si construye las cinco granjas planeadas, y encuentra consumidores receptivos, promete generar ganancias anuales de $350 millones en ingresos anuales, algo muy prometedor.

Nano-X Imaging

Esta empresa tiene la intención de producir y distribuir comercialmente su producto principal, el Nanox.ARC, que, a través de un proceso virtual, más económico y menos dañino para el organismo, puede crear imágenes de rayos X para uso de la industria médica. Actualmente en fase de prototipo, espera un pronto lanzamiento y comercialización, generando ingentes ingresos a través de tarifas de licencia por uso, en lugar de ventas de los tradicionales hardware. El nuevo producto, eliminaría la tradicional industria de rayos X, lo que podría erigirse como una inversión “ganadora”

DE ACRIP Y DE ALLAP

-Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, declaró que el organismo no presto suficiente atención a las consecuencias negativas sobre la emisión de dinero inorgánico con razón de la pandemia. Se refirió con ello al empobrecimiento del sistema monetario y la inflación generada ante la impresión de dinero inorgánico, con la subsecuente inflación y devaluación de las divisas de referencia.

-Ha sido justamente la inflación. el motor que impulsa a la población mundial hacia la adopción del BTC y el mundo cripto en general. Esa es la conclusión de un estudio del Exchange Gemini, realizado con la idea de comprender cómo el planeta se está acercando a los activos digitales.

-En un nuevo informe presentado por GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo manifestó su preocupación por que todavía hay muchos países que no cumplen con las normas establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe indica que solo 9% de los países miembros están implementando leyes y estructuras regulatorias adecuadas. Paradójicamente, el criptomundo es cuestionado e incluso acusado, por su riesgo implícito en materia de lavado de capitales, cuando el mundo financiero tradicional no hace particulares alardes en esa materia. Así, la Unión Europea y los EE. UU. impiden el libre desarrollo del metaverso con regulaciones extremas, lo que no entendemos.

Si bien, el BTC y ETH, se encuentran claramente a la baja, existen promesas cripto, que ofrecen interesantes valuaciones en el corto plazo:

Apecoin (APE) Precio Actual $ 17,47 crecimiento 55,54% en 7dias

STEPN (GMT) Precio Actual $ 3,22 crecimiento 33,56% en 7dias

Pancake Swap (CAKE) Precio Actual $ 8,97 crecimiento 11,94% en 7dias

Terra (LUNA) Precio Actual $ 88,44 crecimiento 10,98% en 7dias

Zcash (ZEC) Precio Actual $ 149,76 crecimiento 8,29% en 7dias.

-Durante la semana se transaron en Venezuela 3055,86 Petros, a un precio promedio de $54 y 51,29 BTC, para un total de $ 2.2 millones de dólares.

