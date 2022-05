LaGuaira | Trabajadores denunciaron aplicación de violencia silenciosa #2May

Gremios, sindicatos, partidos políticos y sociedad civil en el estado La Guaira salieron a protestar este 1ero de mayo por la dignificación del salario y para exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución.

En un recorrido que se inició a las 10:00 am desde el elevado de Pariata hasta llegar a la Plaza Cónsul en la ciudad de Maiquetía, los trabajadores elevaron su voz de protesta por las paupérrimas condiciones en las que viven con los actuales ingresos del salario y pensión.

Tomas Hernández, directivo de la Federación de Trabajadores de Vargas (Fetravargas), aseguró que hay una marcada intención del régimen de Nicolás Maduro de golpear al trabajador. “Hoy aplica la tortura y la violencia más cruel con esta violencia silenciosa que la tenemos en la mañana cuando vamos a tomar café y no hay, desayunar y arepa o gas no hay, almuerzo con arroz solo y cena no hay”, dijo.

El vocero sindical afirmó que el salario mínimo nacional de 130 bolívares no alcanza ni para un día de alimentación por lo que el pueblo venezolano se mantiene viviendo en miseria.

Por su parte el doctor Franklin Rodríguez, vocero por el sector salud, instó a las autoridades nacionales, en especial al fiscal general, Tareck William Saab, a que investiguen seriamente las mafias en los centros de salud.

“Tenemos años trabajando sin insumos, exponiendo nuestras vidas, auxiliando a los pacientes con las uñas porque el régimen no atiende los centros hospitalarios. Investigue fiscal dónde están las mafias que no precisamente en los médicos venezolanos que aún siguen batallando para no dejar a los pacientes a la deriva”, recalcó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vargas (Sitravargas), Raul Yemiñami, denunció que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), secuestró el salario de los docentes y los desmejoró en sus tablas salariales en atropello a sus justas reivindicaciones.

En ese sentido, manifestó que los trabajadores venezolanos no tienen motivos para celebrar, pero sí suficientes razones para mantenerse en las calles para luchar por las reivindicaciones salariales.

