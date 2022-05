EntrevistaDominical Gerson Revanales: Las sanciones no han generado crisis en Venezuela #8May

Como una fantasía creada por Nicolás Maduro considera el exembajador de Venezuela en Guyana, doctor Gerson Revanales, la idea propagada por el gobierno de que las sanciones de los Estados Unidos, Canada y la Unión Europea es contra Venezuela y ha ocasionado la crisis económica y social de nuestro país, cuando la verdad es que ha sido aplicada a funcionarios y exfuncionarios por la comisión de delitos en la primera potencial occidental.

En entrevista concedida a Elimpulso.com, el profesor universitario se refirió también al discurso engañoso que ha venido utilizando la izquierda socialista en Latinoamérica, el problema de la diáspora y la situación decadente de Venezuela en el mundo, asi como al ocultamiento de cifras de lo que sucede en el país.

Todo comenzó con Chávez

A propósito de la carta abierta dirigida por un grupo de ciudadanos venezolanos al Congreso y Gobierno de los Estados Unidos, planteando aliviar las sanciones a Venezuela, le preguntamos: ¿éstas realmente agravaron la crisis económica?

No. Esa es una fantasía del gobierno del señor Maduro. Y, primero, digo el gobierno del señor Maduro porque la delegación de la oposición que, el año pasado, fue a México firmó un memorándum con la representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, acto con el cual se produjo el reconocimiento internacional con base en el reino de Noruega.

Así la oposición acabó con su posición contra el régimen, ya que las dos partes se reconocieron: una como gobierno y la otra como oposición oficial.

Segundo, ¿si las sanciones agravaron la crisis?, en absoluto. Esta crisis se ha venido desencadenando desde que el teniente coronel Hugo Chávez despidió a la plantilla de PDVSA. Al salir de 20.000 empleados se criminalizó a esa empresa a largo tiempo. Ese proceso se ha venido dando desde entonces. El pasado mes bajó la producción a 400.000 barriles. Se demuestra falta de gerencia e incompetencia en un negocio que es altamente productivo.

Recuérdese que Venezuela era hasta 1999 el gran país de América Latina, porque había alcanzado los primeros puestos en democracia y en la producción petrolera con aproximadamente 3.500.000 barriles diarios.

Nosotros éramos grandes no porque teníamos el pico Bolívar, el salto de agua más alto del mundo, ni las playas más bonitas, sino porque marcábamos la economía regional e internacional gracias al petróleo.

PDVSA era una de las cuatro empresas más importantes del negocio petrolero. Si usted revisa los resultados de los presidentes que ha tenido PDVSA, verá que cada uno entregó su gestión con 200.000 ó 300.000 barriles menos de producción de petróleo.Se acabó PDVSA, y ya a Venezuela no la toman en cuenta en ningún lado.

En estos momentos si usted va a viajar al Perú tiene que esperar por lo menos dos meses para obtener la visa.Y asi está pasando con otros países. No me pueden venir a tildar de antipatriota porque esa realidad está ahí.

Venir con ese cuento de que a consecuencia de las sanciones se agravó la situación, es mentira. Las sanciones fueron aplicadas porque traficaban drogas y lavaban dinero, utilizando para eso la moneda estadounidense. Si el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a todos los que aparecieron en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, esas medidas no son contra Venezuela. Porque el Gobierno de ese país está muy claro que no puede imponer sanciones a otro Estado porque hay algo que se llama soberanía. Por tanto, es un mito que se diga que hay sanciones contra Venezuela.

Estados Unidos lo que ha hecho es advertir a todos sus nacionales y empresas que operan en su territorio, que no pueden hacer transacciones con el gobierno venezolano. Ahora, el señor Maduro y su gobierno, mediante una intensa campaña publicitaria, engaña y confunde a mucha gente, que todavía aplauden cada vez que se menciona esa fantasía.

El arma del enemigo, en ese mismo sentido, ¿de que ha servico la ley antibloqueo?

Usted puede hacer las leyes para su país. El problema es que las leyes no tienen efecto internacional, fuera de nuestras fronteras, ni siquiera en Cúcuta. Eso forma parte de la política de pan y circo. Una ley para que no nos bloqueen no tiene ningún efecto y es tanto así que tenemos el dólar para poder operar, porque se han producido cuatro conos monetarios para quitarle catorce ceros a la moneda venezolana, ya que ha perdido su valor. Lo único que circula es el dólar, el signo monetario del país con el que el gobierno tiene una guerra.

¿Dónde se ha visto eso?

Es imposible pensar que ahora que Rusia tiene una guerra con Ucrania, ésta utilice las armas de aquella, y viceversa.

Oportunidades comerciales ¿En qué forma se ha beneficiado este gobierno de sus relaciones con Irán?

Han sido relaciones de oportunidades comerciales, especialmente con los embarques de sustancias químicas que ha enviado aquel país islámico a Venezuela para poder producir gasolina. Esas operaciones son una forma de solidaridad. Es frecuente que un país preste a otro apoyo mediante embarques de productos que uno de ellos requiera un intermediario momento por alguna coyuntura.Cuando me preguntaba acerca de los profesionales, algunos de ellos colegas profesores universitario, que se dirigieron al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos para solicitar revisar las sanciones, no sé quién los nombró a ellos como representantes de la sociedad civil; pero, vamos a aceptar que los venezolanos tenemos derecho a dirigirnos a cualquier presidente de una nación. La cuestión está, primero, en que le hagan caso, que los atiendan.

Y en segundo lugar, que allá hay unos filtros. Vamos a suponer que pasen esos filtros. Ese grupo está solicitando que se analicen las sanciones para que aquí puedan operar las empresas estadounidenses y vengan inversiones, pero eso no es sencillo. Aquí, a diferencia de la Exxon, nunca se fue la Chevron y está operando a su mínima capacidad. No es tan fácil, como podría pensarse, levantar la producción en Venezuela. Eso no es como abrir la llave del lavamanos para que salga el chorro de agua. No van a salir rápidamente los chorros de petróleo porque la industria petrolera está destruida. El campo Boscán, en el lago de Maracaibo, donde opera Chevron, está arruinado. Y a la faja del Orinoco hay que meterle mucha plata para reactivarla. No es que mañana vamos a producir. Pero, pensemos que sí, que utilizando la más moderna tecnología podemos comenzar a operar. Y pensemos lo que dijo hace poco el primer ministro de San Vicente, quien estuvo en Caracas.

Primero, que el gobierno de Maduro le condonó la deuda a ese país, como si ese dinero fuera de él, de su peculio, y no de la nación, como si estuviera haciéndole un regalo. Con esta crisis en que estamos, ¿cómo se pueden estar condonando 70 millones de dólares cuando los hospitales no tienen los más esenciales insumos y las escuelas se encuentran en pésimas condiciones? Hay muchas necesidades que afectan a la población, la cual carece de servicios básicos.

Y el segundo aspecto de esa visita es la perla que soltó el señor Maduro, según el primer ministro de San Vicent, como es la de suministrarle petróleo al Caribe con un descuento del 35 por ciento. Un grupo de venezolanos le está pidiendo a los Estados Unidos que levante las sanciones al gobierno de Maduro y luego éste está pensando en dar descuentos del 35 por ciento del petróleo que se pueda producir en Venezuela.

Increible, totalmente increíble, esta política. ¿Realmente Venezuela cuenta con apoyo de Rusia y China? No creo que Rusia con el problema que tiene con Ucrania esté en capacidad de prestar apoyo ni militar ni economico a Venezuela. Pudiera darle respaldo moral y verbal en las Naciones Unidas a cualquier propuesta del Consejo de Seguridad que se haga para sancionar a Venezuela. Y lo mismo haría China.

China va a darle más dinero a Venezuela porque todavía es muy grande la deuda, que nuestro país debe pagar con petróleo. Pero, Rusia y China no podrán recibir apoyo de Venezuela porque éste país tiene suspendido el derecho de voto en los organismos internacionales, debido a la falta de pago.

No ha cumplido con sus compromisos que en cancillería se conocen como cuotas y contribuciones.-Ahora que habla de deuda, ¿se sabe a cuánto monta la deuda externa de Venezuela?

Ni siquiera en este momento sabemos cuántas personas han fallecido en nuestro país a consecuencia de la pandemia de COVID-19, porque el gobierno no suministra las cifras reales. A mi me tocó, al principio, en representación de la cancillería, en las mesas de negociaciones, datos de la contraparte, datos de Colombia, porque Venezuela no tiene actualizados o no quiere dar a la luz pública las cifras de crecimiento o de producción. Se sabe de lo que produce PDVSA por medio de la información que ofrece la Organización de Países Exportadores de Petróleo o lo que dicen otros productores de petróleo o los pocos países a donde llega el crudo venezolano. Pero, el gobierno nada informa al respecto. Si Chávez se refería a PDVSA como una caja negra, hoy día las estadísticas que debe tener el gobierno son lo que llaman los astronomos los huecos negros del espacio.

Solución para migrantes

¿Cómo ha visto la salida de millones de venezolanos hacia el exterior?

Este fenómeno me hace recordar la época en que el doctor Rafael Caldera decía que en Venezuela había 5 millones de extranjeros en Venezuela, en gran parte colombianos desplazados forzadamente por la situación de inseguridad. Nuestra maternidad estaba abarrotada por las mujeres extranjeras que iban a dar a luz y a los recién nacidos se les daba la nacionalidad venezolana. Sus padres, en su mayoría, eran indocumentados.

Se habla de aproximadamente siete millones de venezolanos que se encuentran desde los Estados Unidos a la Patagonia, en España y otros países de Europa, y otras latitudes. La solución para ellos no es proporcionarles comida y refugio, sino incorporarlos al trabajo para que puedan llevar una vida digna y paguen los impuestos.

Creo que deben emplearlos en las funciones que pueden desempeñar y sean diestros, tal como ocurrió en la época de Marcos Pérez Jiménez cuando llegaron a nuestro país, españoles, portugueses y de otras nacionalidades. Esa mano especializada fue la que hizo el levantamiento vertical de Caracas, construyó las torres del Centro Simón Bolívar y las autopistas. Proliferación del discurso engañoso-Tanto en Colombia con Petro como en Brasil con Lula, como ya ocurrió en Chile, los socialistas parece que están recobrando fuerza.

¿Qué cree usted que pasa cuando el llamado socialismo no ha generado mejores cambios en la vida de la gente?

Los pueblos al parecer son mal agradecidos con la democracia o el discurso de quienes se identifican como izquierdistas, que es engañoso, ha proliferado con mucho énfasis. Estos socialistas hablan de darle poder al pueblo, de hacer del amor y la paz su bandera, de hacer del populismo una forma de creencia que engolosina a la gente. Chávez lo demostró e incluso le dio pensión del Seguro Social a quienes nunca habían cotizado.

Pero, también hay una gran injusticia y discriminación en sus políticas. El primero de mayo, el señor Maduro ofreció más de 2 mil dólares a quienes habían sido jubilados entre el primero de enero de 2018 y el primero de mayo de este año.Y quienes fueron jubilados antes ¿no comen? ¿No van al abasto? ¿No compran medicinas para sus males? Ahí están los profesores universitarios, entre otros, en situación precaria. Lo que sucede con los gobiernos populistas es que someten a los pueblos a vivir de una esperanza. Ese discurso engañoso afloró en Chile, el país con mayor desarrollo en la región. Y ahí está un seudo comunista en el poder. El status de vida que tienen los trabajadores colombianos no se puede comparar con el de los venezolanos, pero en las encuestas está arriba Petro. Igual ocurre en Brasil, donde también está punteando Lula.

Aquí vemos que se ve a mucha gente pendiente de la bolsa de comida o de un bono, y aplaude un discurso de esperanza que se prolonga con el tiempo.

Carrera diplomática

Hablando de bolsas de comida, uno de los hombres que hizo negocios con ellas fue Alex Saab, quien fue designado embajador plenipotenciario de este gobierno. Usted que ha sido diplomático, ¿qué piensa de la forma como se desarrolla la diplomacia venezolana?

Es vergonzoso el caso del mencionado empresario. Porque Venezuela era uno de los países donde existía carrera diplomática.

En 1958 el doctor Aristeguieta y luego el doctor Tejera Paris crearon la Escuela de Estudios Internacionales, el concurso para quienes se habían preparado y se aprobó una ley para tener una carrera.Cuando entra el presidente Chávez, el 80 ó el 90 por ciento de los profesionales en la cancillería eran diplomáticos de carrera, parecida a la de los militares que iban escalando con base a su desempeño en las funciones asignadas.

Venir a nombrar a un extranjero para que vaya a hacer negocios, verdaderamente, es una falta de respeto. Para comprar bolsas Clap en México y quien sabe dónde, resulta inaceptable. No quiero faltarle el respeto al presidente Maduro, pero si quería ayudar a un paisano como dicen dos expresidentes de Colombia que lo llaman paisano, ha debido colocarlo en otro sitio. Es lamentable que se nombre a una persona para que vaya de negociador de Venezuela para la adquisición de comida.

Además, Saab había hecho contratos con el gobierno venezolano para construir viviendas y otras cosas. Esas son las cosas que pasan por no existir una Contraloría que realmente cumpla sus funciones. Hay que recordar que el presidente Carlos Andrés Pérez fue juzgado, más no condenado, por el caso del Sierra Nevada. Es por ello que es una vergüenza que el empresario colombiano haya figurado como diplomático y esté siendo juzgado en los Estados Unidos por un grave delito. Y, aparte de eso, el tipo como que trabajaba con los organismos de seguridad de aquel país.

Es un elemento oscuro

Y opinar es como si uno fuera Walter Mercado u Orangel: adivinando con una bola de cristal. Partidos, consejo y despedida de Bolívar. Ya la oposición definitivamente está pensando en las elecciones presidenciales del 2024.

¿Cree usted que se logrará la unidad para ir con un solo candidato presidencial? Voy a recordar aquel refrán: El que no coge consejo, no llega a viejo. No aprendió la lección cuando fueron con una tarjeta, la de la manito, y arrasó.

Después cada jefe de partido se convirtió como en la época de Juan Vicente Gómez cuando cada hacendado era un general. Se creen que cada quien un gran líder. La única forma de ganar es la unión. Y ya lo dijo Bolívar cuando estaba muriendo: Si mi muerte contribuye a que los partidos conciban la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Que no lo olviden quienes están en la oposición.