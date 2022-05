RETACITOS #8May

Insólito. El jueves 5 de mayo, en horas del mediodía se produjo un fuerte accidente de tránsito, en la Av. Carabobo con calle 30 justo al frente del Cuerpo de Bomberos de Barquisimeto, en el cual estuvo involucrado un motorizado, quien llevaba como pasajeras a una dama en estado de gravidez y a una niñita menor de edad. Ante la crítica situación, las personas que acudieron a ayudar movilizaron hasta el cuartel bomberil, en busca de una ambulancia para el traslado de las personas heridas y con traumatismo; pero oh sorpresa, allí no había ambulancia y tuvieron que acudir hasta Defensa Civil para proceder a la movilización de las personas afectadas; pero lo más inquietante, es que de acuerdo con la versión de testigos presenciales, tampoco tenían un tensiómetro para tomar la tensión a los heridos, lo que nos lleva a la conclusión, que las condiciones en las cuales están operando los hombres que abnegadamente prestan sus servicios en este cuartel de bomberos, son verdaderamente precarias, porque pudiera entenderse, aunque no tiene justificación, la ausencia de la ambulancia, pero que no dispongan ni siquiera de un tensiómetro, esto no tiene perdón de Dios; sin embargo, hemos visto como el pasado mes de abril estuvieron utilizando los recursos del Fondo Financiero del Poder Popular de la Alcaldía para asignar más de 400 mil bolívares a las comunas, en recursos no retornables; sin embargo, estamos seguros que así como despachan muchas veces a los jubilados, diciéndoles que no hay recursos, tampoco habrá para que el Cuerpo de Bomberos del estado Lara, tenga una dotación digna, camiones que funcionen, ambulancias, uniformes, guantes, cascos y botas nuevos, no en forma epiléptica, sino que se los renueven en forma semestral, ya que con la labor que desempeñan, se lo tienen más que merecido, Sabemos que nadie denuncia por temor a represalias, espero que no vaya a salir algún espontáneo diciendo que los bomberos tienen de todo y que no les falta nada.

*****

- Publicidad -

Sería interesante averiguar si es cierto que la actual directiva de Transguiso, no le está diciendo toda la verdad a los usuarios a través de las redes sociales, en cuanto al funcionamiento del servicio de transporte público, ya que es evidente que la operatividad de las rutas es muy deficiente, al extremo que al parecer dicen tener 40 rutas activas, pero solo hacen dos despachos comerciales apertura y cierre: pero además del caso de la inoperatividad de las rutas de las Villas Crepuscular, Villa Productiva, Villa Rosa, Villaverde, Manuelita Sáenz; también en la ruta de la Caraceña también hay dos despachos; a la línea dos le habrían modificado el recorrido haciendo más corto el recorrido original debido a la falta de unidades; asegura que en la línea uno solamente hay operativas seis unidades el día lunes y los das martes los usuarios tienen que esperar desde las 6:00 am hasta las 7:40 am para poder partir, con la excusa que no hay combustible; la ruta de El Cercado tienen dos semanas inoperativa ya que tienen problemas con los repuestos para reparar la única unidad que presta servicios para esa zona. La verdad que cada nuevo jefe que ponen al frente de esa empresa es peor que el anterior, aseguran los trabajadores que la situación de canibalismo de las unidades Young que hay en los talleres es como para coger palco, además de la grave situación de salud que padecen algunos de los trabajadores que allí laboran y sus familiares por la falta de programas de protección social es de terror, además las deficientes condiciones laborales en la empresa, son para coger palco; menos Mal que los trabajadores han perdido el miedo y han comenzado a contar la dramática situación que allí vive. Mientras tanto INPSASEL, bien gracias.

*****

En las últimas semanas, después que el zar de las cantinas militares prendiera el ventilador, sobre las corruptelas en el Poder Judicial, comenzando por el TSJ y la designación de los nuevos Magistrados, han comenzado a llegar denuncias sobre “Tribus” de abogados en las regiones, y por supuesto, Lara no está exento de este flagelo; también se multiplican los casos de algunos bufetes de abogados, con altas plantillas personal, que haciendo uso de su presunta complicidad con jueces de la región, están aplicando el “terrorismo judicial” con el mayor descaro y a la vista de todo el mundo, en más completa impunidad, de manera que quien tenga la desgracia de enfrentar en un litigio a algunos de estos “bufetes privilegiados”, se lo llevó quien lo trajo, perderá hasta la ropa que lleva puesta pero nunca tendrá una sentencia a su favor. Aseguran la Tribu de Barquisimeto, que la maneja y controla una persona dizque protegida del ex presidente del máximo tribunal, e incluso aseguran que a la entrada de su despacho, tiene un retrato del personaje en tamaño natural, en un claro culto a la personalidad. El modus operandi al parecer es el siguiente: existe un sistema que se denomina URDD, cualquier ciudadano llega a introducir una demanda, aleatoriamente llega a un tribunal, pero dizque la jefecita de la tribu desde su oficina, los casos que manejan los bufetes amigos, los direccionan para tribunales de jueces del entorno, esto es en primera instancia, y por los mismos caminos le llegan al juez superior. Recientemente sacaron a una juez y aseguran que la sustituyeron por una juez muy honesta, pero dejaron al Secretario y este le rinde cuentas a la jefecita ya que trabaja con la tribu. Afirman que en un bufete labora un personaje a quien identifican como “El redentor” y aseguran que es uno de los más consecuentes, en cuanto a la aplicación del terrorismo judicial. Aún hay mucha tela que cortar sobre esta materia.

*****

Nuevamente la semana pasada la Comisión continuó cumpliendo con su papel inquisidor, asestándole un nuevo golpe a la libertad de expresión, cuando al parecer procedió a cerrar y confiscar los equipos de la emisora Éxitos 90.5 FM en San Juan de Los Morros, estado Guárico, en forma arbitraria, e ilegal y violentando alegremente el debido proceso, acción que se produjo el pasado viernes 29 de abril aproximadamente a las 5:30 de acuerdo con la información reseñada por el portal lapatilla.com. Según la versión de los trabajadores, los funcionarios de la Comisión e Inquisición llegaron a las instalaciones de la emisora a las 10:00 am del viernes y de manera intempestiva y supuesta actitud prepotente; luego de solicitar algunos requisitos y documentos e interrogar al director de la emisora, los funcionarios acompañados de una comisión de alrededor de 7 efectivos de la GNB procedieron a apagar e incautar el transmisor de la radio; decomisaron una consola, un procesador de audio, un mezclador, un CPU con monitor, teclado, mouse y un micrófono. No hubo manera de que los representantes de la inquisidora escucharan los razonamientos de los directivos y trabajadores dela emisora guariqueña, de manera que igual se llevaron los equipos. El Director de la emisora calificó la medida como una acción política, no es comercial, empresarial, ni tiene que ver con la Ley de Telecomunicaciones, porque si este hubiese sido el motivo, estuviesen cerradas otras emisoras del país. Lo más inquietante de estas actuaciones es que cuando proceden a incautar los equipos, no dejan ningún inventario firmado detallando lo que se llevaron, asimismo son muchos los valiosos equipos que se han perdido producto de estas actuaciones arbitrarias de los chicos malos de la Comisión de Inquisición del gobierno.

*****

Muy sensible y no fácil de manejar el caso de la mala praxis médica, de la clínica involucrada y de los profesionales de la medicina, presuntamente vinculados con este sonado caso. Para comenzar un médico con mucha experiencia profesional, nos explicó que solo otro médico, estando presente en un proceso quirúrgico puede calificar una acción de mala práxis, de lo contrario es difícil y temerario hacer este tipo de afirmaciones, si no existen los testigos calificados que hayan presenciado la ejecución inadecuada por parte del galeno que esté realizando la cirugía, esto por una parte. Así mismo, por denuncias que no han sido debidamente comprobadas, no se puede proceder a la detención de un profesional de la medicina, ya que cuando se respeta el debido proceso, toda persona es inocente, hasta tanto no se demuestre su culpabilidad, y en esta oportunidad al parecer, por lo expresado por el propio Colegio de Médicos del estado Lara, al parecer no se ha cumplido a cabalidad lo establecido en la normativa legal vigente, por cuanto se afirma que varios médicos fueron detenidos sin haber realizado las investigaciones previas correspondientes, tal y como lo establece el ordenamiento legal. En cuanto al caso de la clínica involucrada, allí la cosa esta un poco más complicada, porque al parecer no cuenta con los medios necesarios para atender cualquier situación de “emergencia” que se les presentara con cualquiera de los pacientes que allí eran tratados; incluso cuando el Fiscal señala que se trata de una “clínica clandestina” porque no aparecía en el Registro de Control Sanitaria, que es un requisito sine quanon que deben cumplir todas aquellas instituciones que presten servicios de salud, tanto públicos como privados, por lo tanto no estaban autorizados para abrir y utilizar quirófanos, de manera que el cierre de la clínica era una decisión inevitable. Asimismo, se cuestiona la detención de un médico anestesista, por no tener ninguna participación en las cirugías realizadas, pero resulta que aparece como propietario de la clínica y contra quien va a recaer to el peso de la ley por violentar las leyes.

En relación con este caso, el Colegio de Médicos del estado Lara, debe actuar con mucha prudencia, tienen todo el derecho de defender a sus afiliados, sobre todo si se comprueba que se ha violentado el debido proceso y no se han hecho las investigaciones previas y recabado las pruebas que demuestren la culpabilidad de los médicos detenidos, quienes siguen siendo inocentes, hasta tanto un juez no los declare culpables, de tal manera que no se puede caer en ningún tipo de defensas a ultranza. Ya circulan versiones que indican que el cierre de la clínica se mantendrá, por lo menos hasta que las aguas vuelvan a su nivel, hay varios médicos cercanos al proceso que ya se estarían moviendo, con la intención de adquirirla en un futuro, realizar las inversiones necesarias para dotarla de los equipos médico quirúrgicos, optimizar los pabellones de cirugía y cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de la Salud, para poder reiniciar sus actividades, pero cumpliendo a cabalidad con toda la dotación de insumos, materias primas, personal calificado, tanto de enfermería como de médicos y especialistas en las distintas ramas de la medicina, aun cuando esto solamente son versiones que circulan entre personas vinculadas con el sector de la salud, quienes tienen claro que este es un negocio que manejado con una buena gerencia administrativa, puede convertirse en rentable en el mediano y largo plazo. En todo caso, hasta ahora el caso ha sido manejado de una manera muy torpe, ya que no es precisamente con amenazas como se pueden encontrar las soluciones a un problema como este.

*****

Como el Primero de Mayo, la mayoría de las centrales obreras y los sindicatos de trabajadores, anunciaron que no había nada que celebrar, el inquilino temporal de Miraflores, cuando aún se siete la presencia de la delegación de la OIT en Caracas, no se atrevió a anunciar ajustes en el salario mínimo; sin embargo, como para no irse en blanco, como todas las cosas improvisadas, se le ocurrió ofrecer un bono de 10.000 bolívares para los jubilados, pagadero en cuotas periódicas para todos las personas que se jubilaron entre el 2018 y 2022, medida que no produjo ni frio ni calor entre los trabajadores; pero sí muchas críticas debido a que solamente se le entregará a una “parcela” de los jubilados, lo que ha sido calificado como una situación “discriminatoria” porque la mayoría de los jubilados no será beneficiada con esta bonificación, que de paso para el momento en que se termine de pagar, ya estará totalmente devaluado, porque no hay que olvidar que continuamos teniendo la inflación más alta del mundo. Pero para mayor colmo de males, el economista pro revolucionario Manuel Sutherland dijo a los medios de comunicación que los recursos para el pago del bono de los jubilados no tendrá ningún respaldo, sino que de nuevo el Ejecutivo girará instrucciones del BCV para que encienda la “maquinita” de fabricar billetes y le hará un préstamo Ministerio de Finanzas o a Pdvsa, para que proceda a pagar el bono, es decir que se pagará con dinero inorgánico. Asimismo, el economista Sutherland admitió que el gobierno está virtualmente quebrado y que enfrenta muchas dificultades para poder cumplir con sus obligaciones, aun cuando los precios del petróleo en los mercados mundiales han incrementado sus precios en forma significativa; lamentablemente, la industria petrolera venezolana tiene un plomo en el ala, no tienen capacidad para aumentar la producción interna más allá de 1 millones de barriles por día, por lo tanto, no está en capacidad de aprovechar el auge de los precios en los mercados mundiales. Así que no está nada fácil la cosa para los jubilados y pensionados.

*****

Un enorme malestar hay entre los trabajadores jubilados de la Alcaldía de Iribarren, sobre todo aquellas personas que fueron jubiladas por la esta corporación, después de cumplir con 30 y más años de servicios, ya que esta es fecha en la que no han cobrado mísera jubilación que les pagan. Cuentan que en la Alcaldía hay dos tipo jubilados, aquellos que a los que la corporación los pasó retiro jubilados y los nuevos, que están bajo lo que se denomina el Fondo de Jubilación, No se sabe cuál es la diferencia entre un jubilado y otro, pero lo cierto es que los del fondo siempre cobran puntualmente y no hay ningún problema con los pagos. Lo más grave de esta situación, es que aquellos que se han acercado para pedir una explicación y expresar su disgusto por la situación planteada, los han despedido con las quijadas destempladas, informándoles que “no hay dinero”, lo cual es una justificación burda, aberrante y discriminatoria, porque si hay dinero para pagarle a los jubilados por el Fondo, como es que no hay para cancelarle a los jubilados con mayor antigüedad y que deberían, si a ver vamos, tener más derecho a cobrar primero. Por supuesto, gente que ha laborado en esta dependencia, señala que siempre se ha tenido un tratamiento digno con los jubilados y generalmente los recursos destinados a las jubilaciones, son intocables. Lamentablemente, como ahora con el Cocosette la improvisación es lo que campea por todas partes, entonces ni los jubilados ni tampoco los trabajadores activos saben con qué sorpresa se van a encontrar en cualquier momento. El miércoles en la tarde nos avisaron que ya les habían depositado, pero lamentablemente la discriminación existe.

*****

En el más completo descuido abandono se encuentra la Unidad Educativa que lleva por nombre la del insigne músico duaqueño, autor de la obra musical “Como llora una estrella”, el Maestro Antonio Carrillo, ubicada en la carrera 3ª entre calles 2 y 3 de Pueblo Nuevo, Parroquia Ana Soto del municipio Iribarren, en Barquisimeto. De acuerdo con las denuncias de los padres y representantes, de los docentes y de los propios alumnos, desde hace aproximadamente unos veinte años la infraestructura del centro educativo comenzó a deteriorarse, y las comunicaciones que se enviaron a los organismos correspondientes para asegurar uno que otro operativo de mantenimiento, fueron tiradas a las papeleras y nunca nadie les presto la debida atención, siendo el caso que en estos momentos ya se requiere de trabajos de mayor envergadura, para evitar que allí se pueda registrar una tragedia que ponga en peligro la vida de los estudiantes. Centan que recientemente se presentaron al Colegio unas cuadrillas de Emica, empresa de la Alcaldía, podaron los árboles y ha pasado el tiempo y al parecer la basura aún permanece en el sitio, como una muestra emblemática de la ineficiencia de la empresa. Consltamos si la gente de la Federación de Edificaciones Educativas (FEDE), no se había apersonado en el lugar, y la respuesta fue que llevaron un cuestionario para que lo llenaran las autoridades de la Unidad con las necesidades perentorias, pero hasta allí llegaron sus gestiones. Denuncian los usuarios que para echarle una manito de pintura, realizar unas reparaciones mínimas, nadie recuerda la existencia de la Unidad, pero cuando hay algún acto político, cuando se registra algún operativo de salud o cuando hay elecciones, entonces si se presentan las distintas autoridades a hacer uso de las instalaciones. Tenemos la información que ante la indiferencia oficial, un grupo de madres, padres y representantes, se van a organizar y van a invitar a las comunidades vecinas, para hacer un operativo de limpieza y tratar de reparar, en la medida de lo posible, lo que está a su alcance. La verdad que no hay derecho que este tipo de cosas haya que denunciarlas públicamente, para ver si a las autoridades les da vergüenza.

*****

Su gris y pésima gestión como alcalde en el municipio Jiménez, fue reconocida y valorada por el Cocosette quien decidió recientemente nombrarlo presidente de Mercabar. El otrora presidente de hidrobarro y del Parlamento salió del letargo y anonimato de cuatro meses para asumir el despacho del principal mercado mayorista de la región. Ojalá no se encueve en su residencia y hago un buen trabajo. Mientras que los apagones continúan a pasos agigantados y ahora se alargan 4 y 6 horas y hasta dos veces al día. De esa manera aes imposible que un país avance y se desarrolle. Tanto que los revolucionarios denigran del imperio mismo pero como les gusta los verdes y la ropa de marca, así se observa como el gober estrena en cada aparición pública sendos lev’ys y calzado de reconocido y costosa marca americana. Cuando cuesta ser cónsono con el discurso y el accionar. A propósito, se ha venido imponiendo de forma silenciosa en l capital del estado una mafia que se viene encargando de presionar, chantajear y extorsionar a empresarios y pequeños emprendedores para que paguen vacunas a costa de su tranquilidad. Varios comerciantes sobre todo del centro y la Vargas han decidido bajar su santamaría antes que caer en las garras de los antisociales. El negro y lucrativo «negocio’ ha crecido para los malos, mientras los cuerpos de seguridad se hacen la vista gorda. Ojalá no tengamos que experimentar lo mismo que han vivido por décadas los maracuchos y gochos ante el accionar de grupos parapoliciales y delicuenciales.

*****

Vuelve a evidenciarse la falta de gasolina y gasoil a precios internacionales en varias zonas del país y Lara no escapa a esa realidad, empiezan a cerrarse estaciones de servicio y a notarse el bachaqueo por el combustible a un dolarito. No han sido meses fáciles para quienes habitan en el interior del país en cuanto a servicios básicos y calidad de vida. Así mismo, los suscriptores de Inter están más que molestos con la decisión de la empresa de su operación migración a fibra óptica. Por el este barquisimetano empezaron a desconectar a decenas de clientes sin aviso y sin protesto. Si la persona quiere seguir disfrutando del servicio deben pagan 40$ por la colocación del aparato que les devuelve la señal, que por ciento no ha cambiado su programación en la última década. Las películas son las mismas y repetidas. Muchos pensionados y jubilados les ha tocado mirar el cielo por falta de los verdes para poder reconectar el servicio de televisión por cable.

*****

Hemos continuado mirando desde la barrera el conflicto del CAES, el cual no vemos que se estén buscando vías reales para solucionarlo, por el contrario, es preocupante observar como más bien las directivas que dicen tener la legitimidad para dirigir la institución parecen haberse acostumbrado y más bien pareciera que allí no está pasando nada, lo cual es verdaderamente lamentable, porque lo que sigue en caída libre es la imagen de la institución. En varias ocasiones hemos dicho que no somos especialistas y nuestros conocimientos en materia jurídica y de derecho es muy limitada; sin embargo, ante esta situación ambigüedad, hemos llegado a la conclusión en la que ambas partes deben ponerse de acuerdo, designar una Junta Electoral y convocar a unas elecciones, seleccionándose los potenciales candidatos a ser directivos del CAES a través de unas primarias, ya que esta sería la única manera de integrar una plancha con los mejores abogados de la región, los que tengan las credenciales académicas necesarias y llenen el perfil que se requiere para ejercer estos cargos, por donde han pasado personalidades de gran prestigio como Ramiro Montesinos, Guillermo Luna, Eduardo Gómez Tamayo, Andres Eloy Parra, Gustavo Adolfo Anzola, Jesús Jiménez Peraza, Enio Anzola, Jorge Eliecer Mendoza y Jorge Rosell, entre otros. Consideramos que el grupo de abogados integrado por los Académicos, Gremialistas y los Atletas, que al parecer son los que más se interesan por la Institución, se ponen al frente de una cruzada para impedir que el CAES caiga en manos del gobierno, eso sería lo peor que le podría pasar.

*****

El jefe justiciero sigue sin dar pie con bolas. En su afán de protagonismo organizó de manera extemporánea un evento para lanzar la precandidatura presidencial de tequeño crudo, allí les dejo para qué adivinen, pero anda en plena campaña. La actividad no tenía el visto bueno de Caracas y eso le ha generado más desaciertos que puntos a favor. La gente de su entorno señala que debería bañarse de un poquito de humildad y sentido común. Por otra parte, aseguran que ante las diligencias de los reyes, el otrora director de una dependencia municipal que se vio involucrado en un hecho violento recobró su libertad y ahora está fuera de jurisdicción larense mientras se aclara el asunto. Estos beneficios también se le deben dar a varios privados de libertad que son inocentes o han cumplido ya su pena y siguen tras las rejas por no contar con influencia alguna. Justicia de primera, segunda y tercera. A propósito, el régimen no solo ha empezado a entregar empresas, fincas y centros comerciales expropiados en la gestión del camandante galáctico, sino que también sigue reactivando los peajes a lo largo y ancho del territorio nacional. En la carretera Yaracuy-Carabobo y Aragua-Distrito Capital se evidencia el cambio de concepto ante la falta de recursos y entradas al fisco nacional. Mientras tanto, el dólar sigue en alza afectando las operaciones diarios de la mayoría de venezolanos. Todo sube a diario y no hay quien pare la devaluación. Aunque desde el alto gobierno vociferan que las cosas están cambiando, la verdad es que en la calle hay mucho efectivo en bolívares inorgánicos que nadie por ciento quiere, y la gente sigue pasando penurias por no tener como sufragar lo básico para la sobrevivencia.

*****

Locuras de última hora. Aseguran los trabajadores del CLEL que al parecer el diputado que no tiene un pelo de tonto, dizque como se la da de pavo de otoño, había expresado delante de todo el personal, incluyendo diputados palabras más palabras menos, que solo tenía relaciones con chicas muy, pero muy jovencitas, lo que causó sorpresa y estupor entre quienes presenciaron tan bochornoso espectáculo. Suponemos que la jefecita, al menos un templón de orejas le pegará para que no sea tan narciso. Mientras que la otra historia tiene que ver con el burgomaestre de Urdaneta, quien hace pocos días tuvo un encontronazo en plena vía pública, con un joven que es minusválido, y aseguran los vecinos que hasta les hicieron un “circulo” en medio de la calle mientras mantenían la discusión. Se imaginan ustedes, la primera autoridad civil del municipio, colgado en una discusión en plena calle con un minusválido, La verdad que no hay derecho.

*****

Este domingo en muchos hogares muchas madres estarán recibiendo el amor, el cariño y las atenciones de sus hijos, nietos, bisnietos y hasta de tataranientos, disfrútenla al máximo quienes aún la tienen con vida, ya que es el amor más noble y sublime que todos tenemos en la vida; quienes no tenemos esa fortuna, le encenderemos una vela en su homenaje, le rezaremos una oración y le seguiremos pidiendo que nos proteja y nos bendiga, como cuando éramos niños. Que todas las madres de Venezuela y el mundo pasen un Día Muy Feliz.

JBS