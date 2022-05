Bolívar | Sidoristas exigen el restablecimiento de todos los derechos laborales #9May

Trabajadores desincorporados de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, (Sidor), exigieron este 9 de mayo desde la ciudad de Upata, municipio Piar, el restablecimiento de todos los derechos laborales establecidos en la convención colectiva, la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución.

Desde la Plaza Bolívar, Hermes Rodríguez, operador de grúas en la estatal, explicó que hace más de dos años un aproximado de 5.000 trabajadores fueron desincorporados “temporalmente” de sus puestos debido a la aplicación de los protocolos de bioseguridad por la llegada de la pandemia de Covid 19.

“Se nos interrumpió la asistencia a nuestro sitio de trabajo, hace más de 2 años, con todos los beneficios establecidos en nuestra contratación colectiva como la integridad del salario, servicio de HCM, beneficio de alimentos, transporte, pago completo de prestaciones, utilidades, vacaciones, pago por diferencia de utilidades, entre otros beneficios”, dijo.

Ante la situación y el desmejoramiento del salario, un grupo de trabajadores se han unido para exigir a las autoridades la reincorporación inmediata a sus puestos dentro de planta considerando que la cuarentena radical fue suspendida y las actividades en todos los sectores se retomó normalmente.

“Solo nos están cancelando el 20% entre otros porcentajes inferiores de lo que se le está pagando a todos los trabajadores que están dentro de planta”, aseguró Rodríguez lo que significa un proceso de discriminación dónde se ha calificado a unos trabajadores como activos requeridos y a otros como activos no requeridos.

“Este artificio jurídico no está en nuestra legislación laboral y constitucional, a todos los trabajadores que fuimos sacados por la empresa se nos niega la bolsa de comida para nuestros hijos. Además, hay una serie de violaciones que se han venido incrementando negativamente para los trabajadores y su núcleo familiar”, denunció.

Rechazan censo

Ante los reiterados reclamos de los trabajadores desincorporados, autoridades anunciaron la aplicación de un supuesto censo con el fin de determinar la cantidad de trabajadores que están fuera de planta.

En ese sentido, tanto Rodríguez como demás compañeros, rechazaron esta medida alegando que solo dilata el proceso de reincorporación.

“¿Será que cuando no nos pagan el porcentaje incompleto del salario, nos quitan la bolsa de comida, o cuando no nos dejan pasar a dentro de planta, sí saben quién esta fuera y quién no? Los sidoristas rechazamos contundentemente la aplicación de este censo que solo busca continuar dilatando la reincorporación de los trabajadores a sus puestos”, manifestó Rodríguez.

