Jubilados de la administración pública indignados por exclusión en indemnización aprobada por Maduro #9May

El pasado domingo 1 de mayo Día Internacional del Trabajador, Nicolás Maduro no hizo mención alguna al tradicional aumento salarial que se tiene estipulado para esta fecha, sin embargo, aprobó una compensación económica de 10.000 bolívares, equivalentes a 2.227 dólares, para 120 mil jubilados de la administración pública que cesaron sus funciones entre enero de 2018 y abril de 2022.

Este anuncio causó indignación, en millones de jubilados que hay en todo el país que se retiraron antes de 2018, ya que consideran que fue un proceso totalmente discriminatorio por parte del ejecutivo nacional, ya que se está beneficiando a un grupo muy pequeño de venezolanos.

- Publicidad -

Termómetro Nacional conversó con Luis Cano, coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados, quien aseguró que nuevamente el gobierno se burló del pueblo y de los trabajadores venezolanos, quienes dieron toda su vida al servicio del Estado.

“Quiero iniciar estas declaraciones denunciando la muerte de dos compañeros jubilados de la industria petrolera del Estado Zulia, quienes murieron por falta de atención médica, porque en los hospitales públicos no hay absolutamente nada, el personal jubilado no cuenta con seguro médico y en la actualidad una consulta médica cuesta 70 dólares la más económica y mientras nos pagan salarios de hambre no podremos costear la salud privada en el país”, comentó.

Al ser consultado sobre el pago de la compensación salarial aprobada por el ejecutivo nacional, indicó que le llama mucho la atención que los jubilados seleccionados son los más jóvenes, dejando a la gran mayoría por fuera.

“Lo primero que debo aclarar es que esto no es ningún bono, fue una indemnización que decretó el presidente de la República, que solamente la van a cobrar 120 mil jubilados, para los pensionados del país no hay nada. Lo segundo que debemos denunciar es que estos jubilados son los más jóvenes, algunos se jubilaron con 15 o 20 años de servicio, pero tenemos adultos mayores que se jubilaron antes de 2018 con 30, 40 y hasta 50 años de servicio y a ellos no les corresponde nada, lo que demuestra la discriminación y el sectarismo del gobierno”, sentenció.

Aclaró que la exigencia de los jubilados no son bonos, sino salarios dignos que cumplan con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la referencia del salario mínimo debe ser el costo de la canasta básica.

“Queremos decirle al gobierno, por la calle del medio, que nosotros no estamos exigiendo ningún bono, no estamos exigiendo ninguna limosna, simplemente que cumpla con lo que está establecido en el artículo 80 de nuestra Constitución, que nos dice que nos tiene que garantizar una vejez digna. Para tener una vejez digna tenemos que tener derechos tan normalitos como el poder comer tres veces al día. También exigimos que cumpla con el artículo 91, porque para poder satisfacer nuestras necesidades básicas debemos cobrar una jubilación ajustada a la canasta básica”, dijo.

En cuanto a los motivos del gobierno para pagar esta indemnización, que según son “la guerra económica y las sanciones”, Cano comentó que la lucha del personal jubilado por salarios dignos lleva más de 10 años cuando los factores esgrimidos por el ejecutivo nacional ni siquiera existían.

“Desde hace mucho tiempo nosotros hemos insistido en mejoras para pensionados y jubilados, cuando arrancamos esta lucha ya nosotros teníamos problemas de alimentación y problemas de medicamentos y hace diez años (…) no había sanciones. Cuando nos reunimos con funcionarios de la vicepresidencia ellos nos recuerdan que en el gobierno de Hugo Chávez Venezuela tenía la pensión más alta del continente, sin embargo, esa no es la realidad hoy en día y nosotros no podemos vivir de lo que ocurrió en el pasado”, explicó.

Añade que “nosotros no vemos resultado (…) no tenemos tiempo para esperar, entonces la denuncia es que no se nos pueden seguir muriendo nuestros hermanos porque no tienen medicinas, porque no tienen que comer”.

Con respecto al pago a los 120 mil jubilados, el defensor reveló que en el gobierno ni siquiera se han puesto de acuerdo para cancelar estos 10 mil bolívares.

“Maduro dijo que el pago sería inmediato, al siguiente día Delcy Rodríguez dijo que pagarían en tres partes y los funcionarios de la vicepresidencia nos dijeron a nosotros que el pago sería en 12 partes, en petros y a través de la plataforma Patria. Ellos ya no saben que decirle a los jubilados con respecto a esto porque ni siquiera tienen la información clara”, indicó.

Por otra parte, hizo referencia al cobro las bonificaciones entregadas por el gobierno a través del Sistema Patria, ya que indicó que es complicado para algunos adultos mayores retirar la bonificación, calificando el proceso de engorroso, asimismo señaló “no entiendo porque no hacen el pago directo”.

“Hace 2 años el gobierno dio el petroaguinaldo y lo pagó por el sistema patria, hoy en día en 2022 hay pensionados que no han podido cobrar este dinero porque no saben cómo utilizar la plataforma tecnológica. Algunos tampoco tienen servicio de Internet, por eso es necesario que el gobierno pague de manera directa en los bancos, para que los adultos mayores puedan poder disfrutar de su dinero”, aclaró.

El gobierno pagará con dinero inorgánico

El economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo), señaló que el dinero que utilizará el Gobierno para pagar el bono único compensatorio para los jubilados de Bs. 10.000 no tendrá respaldo.

“Para poder pagar este bono único, el ejecutivo tendría que pedir un préstamo al Banco Central de Venezuela (BCV) al Ministerio de Finanzas o a Pdvsa, como ha sido la tónica de los últimos 12 años, que permita pagar ese bono gota a gota. Actualmente el gobierno no tiene recursos para pagar este bono y por eso prenderán nuevamente la máquina para hacer dinero, el cual no tendrá ningún tipo de respaldo”, insistió.

Explicó que a pesar de que el precio del petróleo se ha multiplicado por tres o por cuatro, ” el gobierno tiene graves dificultades para cumplir sus obligaciones”.

Aseguró que hay “un montón de trabas” para la recuperación económica importante: “si el año pasado se creció un 5%, como el Gobierno admite, nos va a tomar alrededor de 32 años llegar a la economía del año 2013. Eso quiere decir que el salario no se va a recuperar rápidamente”.

Debe ser publicado en Gaceta Oficial

Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, espera que el pago del bono único a un grupo de jubilados de la administración pública, acordado por el gobierno, sea publicado en Gaceta Oficial, para así evitar interpretaciones erradas por parte de los distintos entes gubernamentales.

“La publicación en Gaceta Oficial es obligatoria, porque solo así sabremos cuales son los términos del beneficio gubernamental. En caso de que no sea publicado, entonces cualquier funcionario podrá interpretar el decreto a su manera y eso siempre ha traído muchos problemas a la hora de recibir este tipo de compensaciones salariales, así que esperemos que la publicación se haga a la brevedad posible”, indicó.

En su opinión, el anuncio es discriminatorio para los trabajadores que fueron jubilados antes de 2018, y que tampoco fueron bien remunerados.

“La mala situación económica para los trabajadores, no parte de 2018, sino de 2009, cuando el gobierno comenzó a disminuir los montos por jubilación. Es necesario que también se revise la situación del personal jubilado antes de 2018 y también se realicen ajustes de este tipo, porque muchos jubilados no recibieron lo que en realidad les correspondía”, indicó.

También cuestionó que los jubilados se vean obligados a acudir al organismo donde trabajaron, para verificar su situación, porque el gobierno tiene que manejar toda esa información.

“El patrón sabe a quién jubilo desde el 2018 a la fecha, también sabe quiénes murieron, y quienes se fueron del país porque los liquidaron mal y se fueron”, concluyó.

Más información: www.termometronacional.com