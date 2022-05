Leopoldo López: Debemos trabajar con unidad de convicción y acción para luchar contra las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua #9May

El Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, sostuvo sendos encuentros en Miami con venezolanos en el exilio, reuniones en las que pidió a las distintas organizaciones de la diáspora venezolana trabajar con unidad de convicción y acción para fortalecer la lucha internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, al igual que contra las dictaduras cubana y nicaragüense. «Nuestro objetivo y nuestra lucha son la misma: libertad para todos nuestros países, y por eso debemos organizarnos».

En Doral, López sostuvo un conversatorio con representantes y activistas de al menos una docena de organizaciones humanitarias, sociales y políticas de venezolanos que operan en el Sur de la Florida. Escuchó cada una de sus propuestas y preocupaciones que giraron en torno a la necesidad de fortalecer las sanciones contra el régimen criminal de Maduro, protección migratoria de los refugiados y exiliados venezolanos, ayuda humanitaria para quienes resisten en Venezuela, así como el fortalecimiento de la organización social y política de los 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados.

- Publicidad -

Utilizando el reciente ejemplo de las acciones del mundo democrático contra Rusia y a favor de Ucrania, el líder de Voluntad Popular expresó su visión sobre la necesidad de mantener y perfeccionar sanciones multilaterales contra las autocracias del mundo, especialmente las de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Considero que las sanciones contra las autocracias son una herramienta que debe ser utilizada. Les confieso que algunos gobiernos y líderes de Europa me expresaban vacilaciones sobre las sanciones contra el dictador Maduro; pero esos mismos gobiernos y líderes que no creían en sanciones hoy han sido los primeros en imponer sanciones contra Rusia por la invasión sangrienta de Ucrania. Y han confirmado como, junto a otras medidas, las sanciones son efectivas para imponer presión a un régimen que actúa contra un pueblo. En Venezuela la realidad no es distinta, las sanciones sí funcionan y son una herramienta para seguir presionando a Maduro y forzar una negociación seria que permita una transición democrática en Venezuela lo antes posible. Como dijo recientemente el Cardenal Porras, las sanciones no deben ser levantadas sin un compromiso con la democratización en Venezuela” afirmó López.

El líder democrático, expresó su dolor por el drama de los 7 millones de migrantes y refugiados que han salido del país forzados por la inseguridad, la emergencia humanitaria compleja y la persecución social y política impuestas por el dictador Maduro.

“Yo estoy exiliado en España, he podido recorrer países como Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y Estados Unidos, entre otros. A donde voy hay un migrante venezolano que como ustedes salió de Venezuela buscando un mejor futuro. Ahora bien, salir de Venezuela no significa no ser venezolano, porque Venezuela se lleva en el corazón. Ese sentimiento tiene que movernos a organizarnos, a unirnos con convicción y acción para seguir impulsando el cambio de régimen en Venezuela. Quizá muchos venezolanos tomen la decisión de quedarse fuera, pero la mayoría de ustedes querrá regresar a su país. No podemos caer en la inacción, debemos estar siempre preparados”, dijo López.

En ese sentido, el dirigente político llamó a los venezolanos en el exterior a “trabajar con convicción y acción” para hacer de la causa de Venezuela un tema de atención y actuación en los países receptores. “Ustedes conforman varias organizaciones humanitarias, sociales, políticas, de migración que pueden influir en congresistas, senadores, autoridades federales y locales. Si nos unimos con otras diásporas como la colombiana, la nicaragüense y la cubana, podemos fortalecer mucho más las acciones contra las dictaduras y seguir avanzando para lograr el restablecimiento de la libertad, la democracia y la prosperidad en Venezuela; inclusive y muy importante, estar preparados para una eventual elección presidencial lo antes posible”.

Previamente, López sostuvo un encuentro interno en Miami con activistas del partido Voluntad Popular, desde donde reiteró su respaldo y el de la organización naranja al Presidente Interino Juan Guaidó, así como al trabajo que realiza el embajador Carlos Vecchio y su equipo en los Estados Unidos. “Ese trabajo es fundamental para mantener el impulso de la lucha y forzar a la dictadura a una salida negociada a la crisis, a unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables los antes posible, que permitan la transición democrática que ansía el pueblo venezolano. ¡Sí se puede!”.