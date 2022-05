OPINIÓN Se busca un Emprendedor: El valor de la amabilidad en el trabajo (Parte IV) #10May

James Rhee es un aclamado inversionista de impacto, fundador, director ejecutivo, estratega de buena voluntad y educador que empodera a personas, marcas y organizaciones al unir capital con propósito.

Continuemos leyendo la parte final de la charla dictada por James Rhee en Septiembre del 2021.

- Publicidad -

“Juntas, estas dos cosas, el evento, la fiesta, la competencia, fueron solo una forma de decir «gracias» y «adiós» a los vecindarios y comunidades locales que habían apoyado a esta empresa durante 20 años. Y la efusión fue simplemente increíble. Vimos amistades reales que se han desarrollado durante estos 20 años jugando justo frente a nosotros. ¿Y nuestra plataforma de e-com recién instalada? Lo operamos de una manera que acentuaba eso y conectaba a las personas, en lugar de disminuir la humanidad. Y las ventas explotaron. Y así, habíamos encontrado una manera de hacer operativa la buena voluntad. En nuestra cultura interna, en nuestras ventas y marketing salientes, pero también, quizás lo más importante, en nuestro sentido del sistema de compensación. Había las tres espirales simplemente haciendo esto, reforzando mutuamente. Medimos todo.

Ya saben, en el futuro, cuando la estrategia realmente se afianzó, y finalmente pude asegurar algo de capital financiero y hacer algunas inversiones tecnológicas necesarias, simplemente hicimos lo mismo, solo que una y otra vez a escala. Así que lanzamos algo llamado Premio de Ciudadanía para CEO. Ese era el sistema de bonificación más prestigioso y mejor remunerado de la empresa. Fue para aquellos empleados que vivieron el siguiente credo. Actúas como un dueño. Ser un buen amigo. Sea un buen mentor. Nunca tuvimos en cuenta las ventas o los ingresos en estas determinaciones. En segundo lugar, nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de consumidores orientado al exterior, continuó realizando la mayoría de las comunicaciones internas más importantes. Y yo, como ex profesor de secundaria, disfruté el hecho de poder enseñar los principios del dinero, la vida y la alegría a mis colegas a escala. ¿Y esa fiesta realmente triste? Bueno, eso se convirtió en algo grande. Lo llamamos Finding Ashley Stewart, que fue una búsqueda anual, a nivel nacional y de un año de duración, de mujeres líderes no reconocidas en nuestras comunidades. Culminaría frente a 3000 fanáticos que gritaban en el Brooklyn Kings Theatre y un concierto repleto de estrellas. Y lo mejor de todo fue que los proveedores, que ahora incluían algunas de las principales empresas tecnológicas y financieras del mundo, fueron los que financiaron todo esto.

Saben, terminé pasando siete años en Ashley Stewart, liderando. Entonces, lejos de seguir con mi vida, se convirtió en parte de mi vida, especialmente las amistades. Y tuvimos que tomar algunas decisiones comerciales difíciles en el camino, y no todos lo lograron. Pero nuestra estrategia y filosofía generales generaron resultados sorprendentes. Y sí, también apareció en nuestros estados financieros. Entonces, en dos años, generamos más ganancias operativas anuales de lo que pagamos por todos los activos de la empresa. Y nuestra estrategia digital, que nunca se olvidó de centrar las verdaderas amistades en las tiendas, nos llevó a los escenarios de las conferencias de negocios más prestigiosas del mundo celebrando nuestro crecimiento y nuestra innovación, a solo unos años de no tener ni Wi-Fi. Y no pasó mucho tiempo antes de que la comunidad financiera, bueno, cambiaron de opinión y se presentaron en nuestra sede, pero esta vez con sus chequeras, y nos acariciaron un cheque que nos hizo convertir nuestro fondo de comercio real en fondo de comercio contable al melodía de bien al norte de 100 millones de dólares.

Definitivamente, este tema es tan interesante y profundo, sobre todo por los resultados que ofrece. Creo que debemos profundizar más en el mismo, buscando más autores que hayan estudiado sus beneficios.

Italo Olivo

www.iolivo.com