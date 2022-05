Joven mexicana será la primera latinoamericana que viajará al espacio #13May

Katya Echazarreta de 26 años de edad, será la primera mujer latinoamericana en viajar al espacio, pues formará parte de la próxima tripulación Blue Origin.

“Katya será la primera mexicana por nacimiento y la estadounidense por naturalización más joven en visitar el espacio y volará como parte del programa Citizen Astronaut Program patrocinado por Space for Humanity (S4H)”, indicó la empresa de Jeff Bezos dedicada a los viajes espaciales.

La joven formará parte de la quinta misión tripulada de la compañía especial de Bezos, en en el vigesimoprimer vuelo (NS-21) de la nave New Shepard, aunque la fecha exacta del lanzamiento aún no se conoce. Sin embargo, se espera que pronto sea anunciada, reseñó el portal digital Monitoreamos.

A pesar de haberse mudado a los siete años de edad de su natal Guadalajara, a Estados Unidos, sin sus padres, ha sabido abrirse camino y destacar en el competitivo mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La organización sin fines de lucro Space for Humanity (S4H), es la que patrocina el asiento de la joven latinoamericana, como su astronauta embajadora, publicó también el referido portal.

Luego de haber sido notificada, Katia dijo las siguientes palabras: “Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”.

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó Katya.