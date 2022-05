Pacientes renales en El Tigre, Anzoátegui, son dializados en medio de un calor sofocante #13May

Desde hace una semana, los pacientes renales de la unidad Fresenius Medical Care, ubicada en el Centro Comercial Rahme de El Tigre, en Anzoátegui, reciben diálisis en un ambiente caluroso, ante el desperfecto que sufrió el aire acondicionado central.

Según el paciente Luis Meza, la única respuesta que les han dado por la situación es que esperan los recursos para iniciar la reparación del equipo.

“Eso nos afecta enormemente, porque nos descompensa. A unas personas se les sube la tensión y a otras se les baja porque parece un horno y tenemos que aguantar, porque supuestamente no aceptan ventiladores. Yo me he dializado casi desnudo, sin camisa y con un cartón echándome aire”, expresó.

Mantenimiento

Según Meza el detonante de esta y otras fallas que se han registrado en esas instalaciones, al parecer, es la falta de mantenimiento.

Recordó que hace 15 días hubo una avería eléctrica en la planta de ósmosis inversa y pasaron dos días sin recibir diálisis.

«Tampoco hay nefrólogos en la unidad desde hace más de seis meses, un especialista que debe ser primordial porque sabe el estado de cada uno de nosotros y las horas de diálisis que debemos tener. Ahorita tenemos médicos generales y las enfermeras«, mencionó.

