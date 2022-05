ONG en Lara rechazan la Ley de Cooperación Internacional por ser “antisolidaria” #16May

- Publicidad -

Organizaciones no gubernamentales han señalado de “antisolidaridad” el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que está en debate en la Asamblea Nacional, que según las ONG obstaculizaría el trabajo realizado por estos organismos de derechos humanos en el país.

Manuel Virgüez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto en el estado Lara, calificó ante los microfonos de Elimpulso.com que este posible decreto es una “ley antisolidaridad, porque limita esa acción que tienen los países de solidarizarse ante tragedias o situaciones de calamidad con otras naciones”.

- Publicidad -

“Las ONG han tenido un crecimiento este siglo debido al declive que han tenido otras instituciones. En Venezuela donde la sociedad civil tiene una orfandad de la clase política son las ONG y la sociedad civil la principal referencia”, apuntó Virgüez.

El abogado señaló que el trabajo de las ONG se vería afectado con esta Ley de Cooperación “porque las personas que son beneficiarias no podrían tener acceso a ellas”.

Lee también: OSH: Proyecto Ley de Cooperación Internacional amenaza con controlar a las ONG

- Publicidad -

Por su parte, Nelson Fréitez, sociólogo y miembro de la Red de organizaciones de Derechos Humanos en Lara, destacó que de aprobarse esta ley, las ONG “van a trabajar bajo un tipo de control y registro discrecional y una evaluación por parte de entes gubernamentales que se van a prestar a la discrecionalidad, a los controles burocráticos e intimidación que va a afectar a todas las organizaciones de cooperación internacional”.

“Con este proyecto se afecta la posibilidad de que la sociedad venezolana obtenga apoyo de la cooperación internacional para continuar ejecutando acciones y proyectos que protejan y resguarden la salud, la alimentación, la vida misma de la población”, añadió el también profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Para finalizar, las organizaciones no gubernamentales del estado Lara acotaron que se encuentran en la preparación de un documento donde se solicita que el Estado, en este caso la AN, no apruebe la Ley de Cooperación Internacional, denunciando que “lo que se pretende con esta ley es silenciar el funcionamiento de las organizaciones del país”, cerró Manuel Virgüez.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí