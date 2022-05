Vecchio: Recuperación económica vendrá con una transición a un nuevo gobierno #16May

- Publicidad -

Carlos Vecchio, representante del Gobierno Interino en Estados Unidos, rechazó la versión de Nicolás Maduro, quien aseguró que Venezuela experimenta un «crecimiento económico».

«La única manera de comenzar la verdadera recuperación económica y social de Venezuela es con una transición que de lugar a una elección legítima para elegir a un nuevo gobierno y una nueva Asamblea Nacional», expresó Vecchio por medio de su cuenta en Twitter.

«Ningún inversionista serio va invertir dinero con un régimen ilegítimo y con una AN ilegítima. Por ejemplo, cualquier cambio de empresas mixtas petrolero debe pasar por una AN legítima, no la de Maduro. Después no digan que ni se advirtió», agregó.

Por otra parte, el funcionario designado por el presidente interino, Juan Guaidó, criticó el anuncio de Maduro de poner en la bolsa de valores nacionales entre el 5 % y el 10 % de las acciones de varias empresas del Estado para «captar inversiones y capitales para el desarrollo».

«Luego de endeudar el país, destruir ingreso petrolero y haber confiscado empresas al sector privado, Maduro pretender ahora liquidar lo poco que queda de las empresas públicas. No se conformó en no pagar, sino que las quebraron y ahora quieren saquear lo poco q queda», concluyó..

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí