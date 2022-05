Andrés Velásquez: No se puede normalizar el sufrimiento de los venezolanos #17May

- Publicidad -

«No se puede estabilizar lo malo, no se puede estabilizar la dictadura, no se puede normalizar el sufrimiento del pueblo venezolano«, esto expresa de manera contundente Andrés Velásquez, representante de La Causa R, haciendo referencia a las afirmaciones de un sector de la población de Venezuela, quienes aseguran que las condiciones a nivel de país han mejorado.

El representante político recordó que en Venezuela se sigue evidenciando de manera alarmante la desidia. «En Venezuela hay apagones constantes, Venezuela no tiene agua, Venezuela no tiene transporte, no hay ningún servicio público«, acotó.

Basado en esta declaración, Velásquez catalogó como una «bomba de humo» lo que se genera desde la cúpula chavista al decir que «Venezuela se está arreglando«. Además, destacó que con ello solo reflejan una nueva acción de cinismo y engaño para la población.

Asimismo, Velásquez acotó que para evidenciar una verdadera mejora en Venezuela, tanto en materia económica, social y de servicios públicos, es necesario que el régimen chavista salga de Miraflores.

«Depende de la sustitución del régimen, quienes desde hace más de 2 décadas destruyeron a Venezuela«, sumó Velásquez.

