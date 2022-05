En Buffalo, Biden llora a las víctimas y dice que «el mal no ganará» #17May

- Publicidad -

El presidente Joe Biden se lamentó el martes con las familias afligidas de Buffalo y luego exhortó a la nación a rechazar lo que calificó airadamente como el veneno de la supremacía blanca. Dijo que la nación debe “rechazar la mentira” de la “teoría del reemplazo” racista defendida por el tirador que mató a 10 personas negras en Buffalo.

Hablando con las familias de las víctimas, los funcionarios locales y los socorristas, Biden dijo que la diversidad de Estados Unidos es su fortaleza y advirtió que la nación no debe ser distorsionada por una “minoría odiosa”.

“El experimento estadounidense de democracia está en peligro como nunca lo ha estado en mi vida”, dijo Biden. Está en peligro a esta hora. Odio y miedo a que aquellos que pretenden amar a Estados Unidos les den demasiado oxígeno pero que no entienden a Estados Unidos”.

Declaró: “En Estados Unidos, el mal no ganará, te lo prometo. El odio no prevalecerá, la supremacía blanca no tendrá la última palabra”.

Los emotivos comentarios de Biden se produjeron después de que él y la primera dama Jill Biden presentaran sus respetos en un memorial improvisado con flores, velas y mensajes de condolencia frente al supermercado Tops, donde el sábado un joven armado con un rifle de asalto atacó a los negros en el ataque racista más mortífero. en los Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo.

“Jill y yo hemos venido a apoyarlos, y a las familias, hemos venido a llorar con ustedes”, dijo Biden.

Añadió: “Ahora es el momento de que personas de todas las razas, de todos los orígenes, hablen como mayoría… y rechacen la supremacía blanca”.

La teoría del reemplazo es una ideología racista, que ha pasado de los círculos nacionalistas blancos a la corriente principal, que alega que las personas blancas y su influencia están siendo “reemplazadas” intencionalmente por personas de color a través de la inmigración y tasas de natalidad más altas.

En Buffalo, el presidente se enfrentaba de nuevo a las fuerzas del odio que, según dice con frecuencia, lo llamaron a buscar la Casa Blanca.

“Es importante para él presentarse ante las familias y la comunidad y expresar sus condolencias”, dijo Derrick Johnson, presidente de la NAACP. “Pero estamos más preocupados por evitar que esto suceda en el futuro”.

No está claro cómo Biden intentará hacer eso. Las propuestas de nuevas restricciones de armas han sido bloqueadas rutinariamente por los republicanos, y la retórica racista propugnada al margen de la política de la nación solo se ha hecho más fuerte.

