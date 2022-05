DistritoCapital | Denuncian violación de autonomía de la UCV por uniformados que interrumpieron protesta #18May

- Publicidad -

Profesores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), denunciaron que uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), irrumpieron en la casa de estudios durante una protesta que desarrollaron este miércoles 18 de mayo, violando así la autonomía universitaria.

La manifestación que ejercieron fue a favor de los beneficios laborales del profesorado, personal obrero y administrativo. Según denunciaron asistentes, en medio de la huelga, una comisión de funcionarios ingresó al recinto para intentar frenar estas acciones.

- Publicidad -

“Esta es una universidad autónoma con 300 años de existencia y deben respetar. Nosotros respetamos a todos los seres humanos, los valoramos, pero ellos no están respetando la dignidad y por supuesto, el estatuto de la universidad. Que la policía no esté dentro de la universidad significa que esto es un espacio de pensamiento y el pensamiento tiene que ser libre y no puede haber represión alguna”, opinó el profesor Gregorio Alfonso, quien participó en la protesta.

Asistentes denunciaron que los uniformados presentaron una actitud hostil y grabaron a quienes ejercían su derecho a la protesta. En lo que va de mes, se han registrado tres protestas que involucran a trabajadores y profesores de esta casa de estudios, quienes no cesan en el reclamo de sueldos justos.

Más información: www.termometronacional.com

- Publicidad - Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí