VIDEO Cortes eléctricos retrasan trámites en el Saime de El Ujano, aseguran los usuarios #20May

Los cortes eléctricos y la gran cantidad de personas que asisten diariamente al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de El Ujano, en el este de Barquisimeto, son los principales factores que retrasan el proceso de cedulación para niños y adultos.

Así lo denunciaron los propios usuarios al ser entrevistados este viernes por Elimpulso.com.

La señora Yenifer Escalona, contó que el pasado martes tuvo problemas con el proceso de cedulación de su sobrina, ya que hubo una falla eléctrica que interrumpió el sistema y su cita tuvo que ser postergada para este viernes. Sin embargo, para poder ser atendida debía esperar que pasaran los 40 niños citados para este viernes, por lo que al momento de ser entrevistada, era incierto si podría realizar o no el trámite.

“Yo no estoy de acuerdo con esto porque de verdad no es culpa de uno que se vaya la luz. Nosotros teníamos que estar a las 7 de la mañana y llegamos a las 4 de la madrugada, quedamos de puesto 13 y no logramos pasar por el problema eléctrico”, dijo Escalona.

Para Arturo Valero, padre de otra niña que iba por cedulación, el proceso dentro de la institución lo consideró rápido, no obstante, reconoce que la espera es bastante larga.

Por su parte, la señora Joanny Santeliz, dijo que los trabajadores de esta institución le han comentado que los retrasos se deben al gran número de trámites que deben atender por día, más aún cuando se han acumulado por las interrupciones eléctricas.

