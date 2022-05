VIDEO Machado: Darle oxígeno a Maduro es darle oxígeno a Putin #20May

- Publicidad -

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, se pronunció sobre el alivio de algunas sanciones por parte de Estados Unidos al régimen venezolano, afirmando que «darle oxigeno a Maduro es darle oxigeno a Putin«.

«Para la mayoría de los venezolanos esto ha sido un duro golpe, un golpe moral porque sin lugar a duda Estados Unidos ha sido uno de nuestros principales aliados en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela frente a un sistema criminal», declaró Machado durante una entrevista para NTN24.

«Es inconcebible que una decisión como esta se produzca precisamente en este momento cuando tu ves tantos países sancionando, bloqueando a Rusia y que precisamente en este momento se alivie la presión al principal aliado que tiene Putin en las Américas que es el régimen», añadió.

En este sentido, aseguró: «Darle oxigeno a Maduro es darle oxigeno a Putin y esto es lo que está planteado en este momento».

Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a impulsar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

