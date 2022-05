EntrevistaDominical Piero Trepiccione: La unidad debe ir más allá de los partidos políticos #22May

- Publicidad -

La situación política del país se ha complejizado al ser impactada por el cuadro geopolítico global, tras la invasión rusa a Ucrania, la inflación mundial y la crisis energética, además del agravamiento de los servicios esenciales que han venido afectando a la población venezolana en los últimos siete años.

Tal es el criterio del conocido politólogo Piero Trepiccione, quien al ser entrevistado por Elimpulso.com, estima que las repercusiones externas, que no se esperaban, ahora han complicado más las cosas.

- Publicidad -

Nos impacta por la vinculación que tiene el gobierno de Venezuela con la de los regímenes de Rusia y China.

Sin embargo, existe aún la posibilidad de una esperanza de que se puedan comenzar a estudiar la solución a los problemas más graves si se llegan a concretar las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la representación de la oposición, las cuales fueron abruptamente suspendidas en octubre del año pasado cuando se produjo la extradición de Alex Saab, de Cabo Verde a los Estados Unidos.

El mencionado empresario fue nombrado representante del gobierno para las conversaciones que ya habían comenzado en México y al no ser liberado por los tribunales estadounidenses, no solamente cesaron las conversaciones sino que no se determinó fecha alguna para continuarlas.

- Publicidad -

En los últimos días, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez, y Blyde, representante de Juan Guaidó tuvieron un encuentro y se habló de volver a sentarse a discutir los asuntos que cada parte desea limar.

Casi al mismo tiempo, funcionarios de la administración de Joe Biden han venido hablando de aliviar la tensión del gobierno estadounidense con el de Venezuela, sobre todo en lo que concierne al negocio petrolero, que permitirán relajar las sanciones en la parte económica, para darle un respiradero a la economía nacional.

Enamorar al país

Si el 94% de la población venezolana se encuentra en pobreza y el 74% de ella está en pobreza extrema, su poder adquisitivo que era de 400 dólares en el año 2000 descendió a 2 dólares 50 centavos veintiún años después, y por tanto el rechazo al gobierno es de 80% o más, pero también a los partidos de oposición porque no se ve mejora alguna, ¿qué se puede esperar?

La oposición necesita reconectarse con la población. Tiene que renovar sus autoridades. Debe hacer un ejercicio muy importante para examinar la desconexión emocional. Esto no sólo se ve en la oposición sino también en el mismo gobierno de Maduro.

Pero, lo más esencial a considerar es que la oposición tiene que volver a enamorar al país. En este sentido tiene que haber una direccionalidad política y enfrentar la antipolítica.

La política no es solamente buscar ganar, sino resolver los problemas y para ello tiene que prepararse la oposición. Tiene que entender rápidamente lo que debe hacer y no ser cerrada.

La unidad no se decreta

En las elecciones regionales de noviembre del año pasado, el partido oficialista logró 3 millones 720 mil votos, aproximados, mientras que los sectores de oposición, en conjunto, tuvieron 4 millones 420 mil votos, también aproximados, lo que indica que el gobierno alcanzó el 46 por ciento y sus adversarios, 54 por ciento. Sin embargo, el gobierno aplastó a los opositores. Barinas, al repetirse las elecciones de gobernador, los opositores unidos formaron una fuerza que arrolló al chavismo madurista. ¿Cree que aprendieron algo de la unidad?

Es importante el concepto de la unidad. Ésta no puede ser de cuotas. Tiene que ser afectiva. Articulada. La práctica del reparto de cargos no permite reconectarse con la gente. Estamos en el siglo 21, en el cual la forma de hacer política ha cambiado a como se venía haciendo en el siglo pasado. Hay una nueva vocería y surgen nuevos mecanismos de aglutinar a la gente.

La unidad, al igual que la economía, no se decreta.

Existe el ejemplo histórico del 2015 cuando la tarjeta de la manito logró, después de muchos años, que la oposición se convirtiera en una gran fuerza y ganará la Asamblea Nacional. Y otro ejemplo fue dado, como ya ha sido mencionado, en Barinas a principios de este año.

Ya no se puede hacer política como se hacía hace cuarenta o treinta años, porque ese formato ya no cala en la población y, por tanto, hay que recurrir a las nuevas tecnologías.

A esperar ataques

Ya existe una plataforma democrática unitaria, que ha designado a su secretario ejecutivo para que se amplíe la unidad. ¿Qué posibilidades tiene?

La plataforma unitaria va a ser fuertemente atacada porque de consolidarse será una gran fuerza. Al gobierno le interesa fragmentar la oposición. Dividirla para debilitarla.

Esa plataforma tiene que tener una hoja de ruta clara, que le permita un mayor ajuste, con horas de diferencia.

El país está pidiendo con urgencia un frente unido, mucho más que los partidos. La unidad tiene que ir más allá de las organizaciones políticas. Incorporar a los diversos sectores de la sociedad. Unir a la ciudadanía. Debe ser una alianza para el país.

Grandes potencialidades

¿Qué se puede esperar si al fin se logra la unidad de la oposición y su posibilidad de triunfo?

Hay que prepararse para todos los escenarios. Este es un país de grandes potencialidades. Tiene que haber la garantía de los pagos de las deudas internacionales, acceder al financiamiento y, naturalmente, pagarlo. Hay que tener planes a corto, mediano y largo plazo.

La unidad exige despojarse de los egos. Y si se comete el error de seguir con las fragmentaciones, se van a perder las elecciones presidenciales.

Punto de honor

¿Será posible que los venezolanos que se han ido a otros países en busca de mejorar sus condiciones de vida, puedan votar en unas elecciones presidenciales?

Es un punto de honor. Tienen el legítimo derecho de votar todos los ciudadanos que se encuentran fuera de nuestro territorio, que según los informes son más de seis millones. Y estar registrados para ello, sin importar si tiene su cédula de identidad vencida o el pasaporte vencido. No es lo mismo para los otros tipos de elecciones, como las parlamentarias, porque éstas se hacen con base a la jurisdicción de cada entidad. O las de gobernaciones y alcaldías.

Necesariamente, hay que crear las condiciones para que haya un proceso electoral ajustado a las normas justas.

Ventajismo

¿Cómo evitar el ventajismo?

Quien detenta el poder no quiere perderlo y hace todo lo que esté a su alcance para mantenerse en él. Eso ha venido ocurriendo desde hace mucho más de dos mil años. Pero, lo que impide que el ventajismo se imponga es que la ciudadanía esté bien organizada. Que se proponga hacer las cosas bien y actúe con firmeza. Así ocurrió en Barinas. De nada valieron todas las pretensiones del gobierno para conservar la gobernación, porque aunque no era ésta la más importante del país, sí constituía una especie de mantener el honor de la tierra del nacimiento del chavismo.

Los ventajismos siempre han existido, pero no son invulnerables y, por tanto, si se concreta la unidad, será difícil que se imponga.

Si hay una ciudadanía organizada que esté pendiente de todo, todo se logrará.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí