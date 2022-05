RETACITOS #22May

- Publicidad -

Muy lamentable el impase surgido entre un diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, el gobernador de la entidad y en el medio sin tener arte ni parte en el problema el burgomaestre de Torres. De acuerdo con los audios y videos que al parecer dizque puso a circular por las redes el legislador, cumpliéndose aquel viejo dicho: “Nada hace más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo”, este dijo tener criterios muy claros en torno al mandatario regional, y que debía expresarlos, calificándolo como “mediocre” y afirmando que más que un gobierno, lo que tiene en la región es un desgobierno, expresiones hechas al parecer en presencia del alcalde de Torres; la reacción de Gober no se hizo esperar, pero en lugar de arremeter contra quien le endilgó los calificativos peyorativos y descalificadores de su gestión, a quien amenaza es al burgomaestre de Carora y hasta tiene el tupe de exigirle unas disculpas y le dice que las relaciones están rotas hasta tanto no se retracte. Palabras más palabras menos atribuidas al Gober, este le dice a Javi: Si usted cuelga un video con ese mediocre de pacotilla, que ya lo que va es a morir políticamente, porque esperanzas lo que le queda es ser como legislador y de tercer nivel. Lamentablemente, usted se presta para eso, entonces listo, cerrada toda conversación con usted, hasta que usted se reivindique y haga un video donde diga que le pide disculpas al gobernador por haber “lanzando una vaina así” (Sic). Coloque a sus amigos y pasesela con ellos, dígales que lo apoyen, que le manden transformadores, que le manden el tubo que hace falta para la entrada y que lo apoyen con la feria, etc.etc.etc. saludos y feliz día”.

Por supuesto que puede haber diferencias entre las personas, mucho más entre personas con criterios políticos antagónicos, pero constituye una gran torpeza del mandatario regional, el haber perdido la compostura, la majestad que el cargo de gobernador del estado implica y bajar al terreno de la mediocridad en el que lo quisieron colocar, poniendo en evidencia que no es un político, que antes que todo es un militar que siente que unos subalternos le han faltado el respeto, olvidándose que ya no está tratando con soldados y que el escenario no son las paredes de un cuartel; además no puede olvidar que a quien amenaza es un alcalde electo por el pueblo y con una de las más altas votaciones que se registró en las elecciones del 21 de noviembre, que no puede pretender presionarlo, chantajearlo ni condicionar la entrega de materiales a lo cual está obligado, solo por un capricho de niño malcriado. Por supuesto, que la metida de pata del gober ha sido monumental, y estamos más que seguros que se tendrá que sentar en una silla en la gobernación a esperar que Javi Oropeza le venga a pedir disculpas, a las cuales no tiene ningún derecho porque el burgomaestre solamente dijo que tenía una amistad de años con el parlamentario y que incluso tenían vínculos familiares, por lo tanto es muy lamentable que los asesores de la gobernación no le hayan orientado en torno a cómo tenía que manejarse en este tipo de conflictos, para impedirle que siga metiendo el pie. Desde esta sección hemos tratado de orientarlo, de una u otra manera, pero da la impresión que al personaje la da más nota demostrar que es un mesonero frustrado, que atender las sugerencias para un mejor desempeño de su gestión. Poner a circular los videos fue una total y completa irresponsabilidad, ya que afecta al Municipio, no al burgomaestre.

*****

Aproximadamente hace unos 7 meses se denunció a través de los diferentes medios de comunicación la falta de suero Antiofidico en los principales hospitales del estado Lara. La ausencia de este suero ha causado lamentables pérdidas humanas en nuestro estado Lara y desde la secretaria de salud y la gobernación siguen sin dar solución a lo que es de su absoluta competencia. Varios dirigentes, ciudadanos comunes, exigen tal como lo han hecho en otras ocasiones, se abra una investigación y se responsabilice a quienes tienen la competencia de dotar a los diferentes centros de salud de estos insumos, y si fueron dotados que se indague, ¿Dónde están? la Defensoría del Pueblo, la Contraloría del Edo Lara, Diputados Regionales, Concejales, ONG de DD. HH. todos deben exigir al ciudadano Gobernador y al secretario de salud que dé la cara y se responsabilice ante la grave crisis del sector salud en nuestro estado, dejando la escasez de suero antiofídico, un saldo de 5 personas que perdieron la vida por la ausencia de este insumo. Alberto Domínguez fue uno de los que alzó la voz en su oportunidad. Para quienes laboramos en los medios de comunicación nos resulta sumamente extraño, observar cómo se multiplican todos los días las denuncias sobre las fallas en los servicios de salud en la entidad, la cantidad de parturientas que mueren en los centros de atención, sin que nadie de una explicación que, por ejemplo desde este sección la hemos reclamado en numerosas oportunidades, lamentablemente nunca ha habido una respuesta de la Dirección Regional de Salud, por lo que hemos llegado a la conclusión que el cargo está acéfalo o la persona que supuestamente está allí, al parecer solamente se le ve la cara el 15 y 30 cuando va a cobrar.

*****

Hemos seguido recibiendo información en torno a los bufetes que aplican el terrorismo judicial en la región, lo que en muchos casos les ha dado muy suculentos resultados, porque se han ensañado con familias, con algunas personas naturales, otras jurídicas que hacen vida en la región a las cuales, producto de maquiavélicas y diabólicas manipulaciones de la justicia, obtienen sentencias que no están apegadas a los principios históricos del derecho tradicional, del que enseñan en las aulas universitarias y de esta manera se apoderan de inmuebles, vehículos, predios agrícolas, galpones de almacenamiento en forma arbitraria y el acoso y la persecución es tal que se conoce de personas que han tenido estados depresivos avanzados que incluso han tenido que contratar personal especializado para vigilarlos en forma constante, ante el temor de que atenten contra su vida; allí no existen escrúpulos, los sentimientos brillan por su ausencia, el objetivo es atacar sin misericordia, quitarles todo lo que tienen, dejarlos en la calle, arruinados y destruidos moral y psicológicamente. Por supuesto, el profundo estado de descomposición en la aplicación de la justicia en Venezuela, llegó con la revolución, cuando comenzaron a elegirse jueces y magistrados, más por sus contactos y recomendaciones políticas, que por sus credenciales y trayectorias académicas, quedando al descubierto días antes de la designación y nombramiento de los nuevos Magistrados al TSJ, cuando el zar de las cantinas escolares pendió el ventilador y dejó al descubierto que las Magistradas 32 y 33, eran las que quitaban y ponían jueces, dictaban desde Caracas las sentencias que debían aplicar los tribunales en el interior del país y a quienes debían favorecer, situación que no parece haber cambiado con los nuevos miembros del TSJ, en otras palabras, salimos de guatemala para caer en guatepeor en materia judicial, ya que no hay nada nuevo bajo el sol todos son más de lo mismo. Así que Dios nos agarre confesados.

*****

Insólito, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y esto le está pasando a una gran cantidad padres de familia en Lara, y el resto del país, que ante los bajos salarios que perciben, quienes tienen sus carritos en buenas condiciones los han puesto a trabajar como “rapiditos” para poder llevar algo para la casa. A un numeroso grupo que opera en el Hospital intentaron rotular los carros para identificarlos y los policías municipales al parecer les están pidiendo 1 dólar o 2 por el rotulado, pero además 2 dólares semanales por cada unidad, en forma permanente están dando vueltas por el lugar y aquel que no se baje del equino, en forma ilegal y abusiva le retienen el vehículo hasta el “Estacionamiento”, es decir que estamos en presencia de un presunto matraqueo parejo por parte de los funcionarios de la Polmun. Denuncian los afectados que esta situación no solo se la aplican a los rapiditos, sino también contra las busetas, los motorizados, matraqueo que parece estar centralizado en los alrededores de Pata de Palo, saliendo del hospital hacia la libertador, allí no se escapa nadie. Los conductores están lanzando un SOS a las autoridades competentes, para ver quien le pone coto a esta situación que ya se está viviendo en cualquier lugar de Barquisimeto, específicamente en el centro de la ciudad, donde los funcionarios parecieran tener una patente de corso para abusar de su uniforme y extorsionar a quien les da la gana, en el medio de la mayor impunidad. Por supuesto, recordamos que esta situación no es nueva y a esta policía municipal siempre se le recuerda, precisamente por los operativos de las grúas en el centro, cuando tenían a monte a los conductores y también a los comerciantes informales a buhoneros.

*****

Al parecer causó mucha molestia el comentario que hiciéramos el domingo pasado, en torno al caso del locutor Víctor Torrealba Leal, cuya muerte prematura aún muchos de sus amistades más cercanas no han podido superar, pero no queda más remedio que llamar las cosas por su nombre, “El Madrugonazo” era sinónimo de VTL y por más que quieran realizar nuevos inventos, la madera con la que fue hecho el autor de ese programa, ya no se consigue, él pasó a mejor vida y pueden poner allí a cualquier otro personaje, pero de entrada ya tendrá un plomo en el ala porque VTL solo había uno y en estos momentos debe estar a la diestra de Dios Padre junto a Rafael Teodoro Chávez, Teodoro Leal Aranda, Otto Javit Nader, Napoleón Agreda Herrera, Blas Federico Jiménez, Fidias Jiménez, Bismarck Díaz Fuenmayor, Igor Segura, Hugo José Pernal y Ciro Anzola. De manera que deberían actuar con prudencia y tratar de proteger su legado como profesional de la radodifusión y la televisión, de la mejor manera posible. Por otra parte, han estado llegando hasta nuestra mesa de redacción, informaciones muy preocupantes sobre lo que ha venido aconteciendo alrededor de lo que fue su hogar, donde convivió por más de 2,5 décadas con una dama que amó con locura, que dedicó su vida a cuidarlo en su vejez y de la cual solo hablaba maravillas todas las veces que conversamos, a quien no tenemos el honor de conocer, pero que al parecer hoy, cuando VTL no tiene dos meses de fallecido, hoy se siente acosada, perseguida, al parecer incluso recibe amenazas, le recomiendan no abandonar la casa y tratan de aplicarle una especie de terrorismo psicológico, por lo tanto hoy más que nunca requiere del apoyo de todos quienes fuimos amigos cercanos de Víctor, demostrarle en la medida de lo posible, que no está sola, que son muchos los que estan dispuestos a echarle una mano en cualquier circunstancia, en caso que se pretenda irrespetar la voluntad del creador de El Madrugonazo.

*****

Aseguran que en la alcaldía de Torres todos los días se descubren casos insólitos, de los manejos del dinero del municipio el cual al mando del burgomaestre Churrasco fue utilizado para beneficios de terceros a quienes no les tembló el pulso para «robar» de frente y descaradamente al pueblo de Carora; en estos días quedó al descubierto la maraña de un ingeniero, quien dizque cobró la modesta suma de US$ 6.000 por mantenimiento de un pozo “virtual” en la población de Burere ya que no existe, dicen que este dineral le habría sido cancelado por “your sister” que administraba los dineros de la alcaldía; lo mismo ocurrió en el matadero municipal, cuyo administradora había vociferado públicamente que este ente no generaba recursos, sin embargo utilizaba tres cuentas para cobrar a los usuarios una estaría a nombre de ella y dos más a nombre de hijos y otro familiares, ya que diario solo en los cueros y los trastes se generaba unos tres mil dólares; en el mercado municipal también ocurría algo similar; igual en el Terminal donde todas las cuentas estaban en manos de familiares de los flamantes directores o gerentes, todavía faltan dependencias por investigar. Así que el amigo Javi tiene aún mucho donde investigar y cada día serán mayores las sorpresas que se va a llevar, aun cuando en estos pueblos grandes todos se conocen.

Pero los problemas parecen estar no solo en la Alcaldía, también en la Prefectura de Torres también se atropella y humilla al personal, como viene ocurriendo con una trabajadora que al retornar de un permiso, por la muerte de su progenitora, le dijeron que tenía que trabajar en lo que es la sala de espera de la Prefectura, sin ningún tipo de condiciones para laborar, a lo que se suma la ausencia de aire acondicionado, resultando un tratamiento discriminatorio para una trabajadora de carrera, con más de 20 años de labores y que no merece que la traten como un mueble más; además nos parece muy acomodaticia la posición de la jefecita de personal, que ante el reclamo formulado con todo el derecho que la asiste, solo le dijo que “tuviera paciencia”, que “ le diera tiempo”, lo cual por supuesto no representa una solución para esta trabajadora. Por supuesto, con este tipo de actitud con los trabajadores, lo que están logrando es que se enrarezca el ambiente de trabajo, que haya malestar entre el personal que se da cuenta que no le están dando el tratamiento que se merece, por lo que no se descarta que comiencen a organizarse para plantear toda esta problemática de manera formal, contando con la asesoría del Sepeel, porque este tipo de abusos contra los trabajadores no se puede tolerar, menos con quien tiene una larga trayectoria dentro de la Prefectura.

*****

Carora convertida en un caos debido a la falta de agua, fallas eléctricas, mala coordinación, fallas mecánicas, mafias que dirigen y coordinan el llenado de cisternas a través de Hidrobarro, tomas ilegales donde llenan los cisterneros hasta altas horas de la madrugada y donde muchos hacen y reciben dólares todo a la vista de las autoridades de la hidrológica, lo que pudiera hacer pensar que pudieran tener sus manitas metidas en el guiso, las radios caroreñas son bombardeadas a diarios con reclamos por las fallas de agua. Entre muchos comentarios han dicho solo saquen la cuenta en la zona colonial ocho mil litros de agua tienen un costo entre 90$ y hasta 125$ y en las zonas de pobreza mil litros de agua tiene un costo de siete verdes, si falla el servicio todos los sectores tienen que solicitar agua a través de cisterna, quién se beneficia de esta situación, que se vive a diario. A propósito, cuentan que el presidente de hidrobarro tiene su corazón vuelto una galleta de soda con una caroreña del sector La Guzmana, hija de unos dirigentes izquierdista que jamás han logrado hacer nada por el barrio, ni siquiera gozan del servicio de agua, y eso que allí hay rojos, rojitos hasta para hacer jugos y ninguno ha podido solucionar la problemática del agua, por eso es que se repite como un ritornello, que en casa de herrero cuchillo de palo.

*****

Aseguran que la Dirección de Abastecimiento Municipal de Mercados en la Alcaldía de Iribarren, está como un campo de batalla, el primer herido de muerte a quien le Quitaron la cabeza fue a Cornelius el hombre de la Moto, se recuerdan del personaje al que los buhoneros denuncian por unos cobros realizado en diciembre para dejarlos trabajar y que en la recién Semana Santa y que fueron 100 lechugas, comentan que tanto dio el cántaro al agua, hasta que se rompió y lo pusieron a la orden de Recursos Humanos por órdenes directas del Cocosete, tanto es así que lo obligaron a entregar la moto perteneciente a ese ente, a pesar que ante todo el mundo el vociferaba que la había comprado, pero en ningún momento mostro la factura ni los documentos de propiedad. Comentan que al parecer todo se descubrió, porque dizque una dama que comió en el reparto de las lechugas, traicionó a su compinche y lo sacó de la jugada, dicen que ahora anda al lado del director y que “solucionando problemas del partido del gobierno”, cuando al parecer la fémina en cuestión, dizque cuenta con un amplio historial de cobro de bolsas de comida y no entregarlas, solicitud de ayuda económica para una falsa enfermedad, matraqueo a comerciantes y pare de contar afirman vive en la zona norte y aun no paga la vivienda y que según las malas lenguas, es mantenida por una institución pública y cobra sin trabajar. Cuando el rio suena es porque piedras trae.

*****

El gobernador de Lara, no pega una con sus directores caso el actual de Atención al Ciudadano RS, señalado por sus camaradas revolucionarios de llegar a los cargos a punto de chisme, ya que sería este doble cara, porque aplicó la misma para sacar del cargo a su antecesora e igualmente lo hizo con una honorable dama de apellido Verde y este sujeto grabó la fiesta en tiempo de pandemia que organizó la chica y dejo rodar el video por todos lados, terminando con la destitución de la muchacha, ojo a esta rosca dulce le gusta mucho empinar el codo y siempre anda con su quirimilinduñe. Oido al tambor. Desde Carora llegan noticias de la planificación del sabotaje y ataque contra el jefecito regional, por brindar apoyo a la gestión del Alcalde Javier Oropeza, la base de operaciones de las contra informaciones, sería la sede de la Cámara Municipal dirigida por el “luz perpetua” porque dizque siempre anda prendido, acción dirigida por Rama Seca, ambos personajes no perdonan el trabajo que se hace para recuperar el Municipio Torres que lo dejaron en el esterero en las pasadas gestiones revolucionarias, se olvidaron del pueblo y lo abandonaron en una inmensa desidia todo ese territorio por la inexistencia de una gerencia frente a los cargos de elección popular. Ojalá que este impasse de la última semana, pueda ser superado y lograr que las aguas vuelvan a su cauce por el bien del municipio.

*****

Tenemos que suponer que ante la decisión del CNE de suspender la prohibición de realizar elecciones, en las diferentes organizaciones y gremios del país, se debe haber respirado aires de frescura y tranquilidad entre quienes se encuentran involucrados en el conflicto que se mantiene vigente en el Colegio de Abogados del Estado Lara. Se estima que a partir de esta fecha, cualquier excusa que pudiera existir para no realizar un proceso de elecciones y poner las cosas en orden en la casa, pero con seriedad, honestidad, sin trapisondas, pensando siempre en la majestuosidad de tan longeva institución; sin embargo, aún no hemos visto que se haya producido algún pronunciamiento al respecto. Pero estando dadas las condiciones para realizar el proceso electoral, es más importante que nunca llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto, para celebrar cuanto antes el proceso de primarias, no para poner la torta como lo hicieron en el TSJ, sino ciertamente para elegir a los mejores, a los más capaces, a quienes tengan las credenciales personales y académicas, ara darle lustre desde la directiva a la institución. Esta propuesta, que no debe demorarse mucho permitirá la definición clara y terminante de quienes quieren salvar al Colegio, apoyando el proceso y dejar al descubierto a quienes tienen otros intereses. En todo caso, insistimos en que esto no debe demorar, porque sabemos de buena fuente, que hay gente moviéndose a nivel del gobierno y del nuevo TSJ tratando de que, en vista que no han encontrado una solución, precipitar una intervención, designar una Junta Directiva al dedo por ciento y colocar al CAES al servicio de la revolución, están advertidos, esta tesis se está manejando entre muchos de los que están involucrados en el conflicto, quienes saben que manteniendo esta posición de ambigüedad, la intervención puede producirse en cualquier momento. No se puede perder el CAES tan malamente.

*****

En varias oportunidades en las reuniones de la cámara municipal con los explotadores de carbón vegetal, se escucharon las siguientes perlitas: antes solo habían tres empresas que se dedicaban a la explotación del carbón, una de ella con más de sesenta años, pero resulta que ahora hay cincuenta que llegaron desde el estado Cojedes, muchas sin ningún tipo de permiso, y actúan sin contemplaciones, como si fuesen los propietarios de las tierras, aseguran que al parecer detrás de estas ilegales hay unos trisoleados generales y personajes del Medio Oriente. Las empresas legales y registradas, solicitaron a la cámara municipal que se hicieran inspecciones con personas conocedoras del ambiente y ecologistas, pero el presidente de la cámara se hizo el loco, se puso a mirar el techo y dijo que ellos harían la inspección ya que se enteró por un «radio bemba» que este oficio genera unos dos mil millones de dólares en efectivo, casi se le cae la quijada y ofreció que no miraría quienes eran para poner orden; sin embargo, intervino un ciudadano con nombre de bota americana y les cantó unas cuantas verdades y dijo entre otras cosas, «la cámara no tiene competencia en esta materia, no existe ninguna Ley que le conceda a la cámara participar, ceder, conceder, emitir permisos, ni detener ni autorizar extracción de minerales, ni de carbón ni ninguna otra especie, de esta manera aclaró de un plumazo, de quién son las funciones, acciones y autorizaciones y no es otro que el Ministerio de Ambiente, quien es el único responsable de los permisos, de solicitar los estudios de Impacto Ambiental y de comprobar que la extracción no se convierta en un cuchillo de doble filo para la ya deteriorada zona xerófila del municipio Torres, de manera que así andan las cosas.

*****

Cortitos de última hora. Carora esta de malas, ahora un sujeto que es chófer del prefecto se viste de sacerdote para asistir a las reuniones que son importantes, es así como en una sesión de la cámara municipal donde se discutía la problemática de la extracción de carbón vegetal, el sujeto se puso de pie y comenzó un discurso hablando de la fe y de verdad, cuál será la verdad cuando él se disfraza de sacerdote para ser oído, cómo se burlan del pueblo estos rinitis… Por los lados de UNT-Lara, y al confirmarse la Secretaria Ejecutiva del Bloque Unitario Opositor para el maracucho Omar Barboza, las tendencias internas comenzaron a «soltar lanzas» para consolidar sus posiciones. Así pues andan de carreras El Baquiano y don Guille para ver que se define. Más aún, se comenta que puedan encontrarse pronto en territorio «neutral» y lograr algún entendimiento…Mientras que por los rumbos de la «AD-HRA En Resistencia», se habla ya de cuatro pre-candidatos a las primarias presidenciales, Henry Ramos Allup, Carlos Prosperi, Willian Dávila Barrios y el Inefable. Habrá que esperar los resultados del nuevo reglamento electoral. A propósito de AD, en el último evento de masas en la «Pochocha», se pudo observar una interesante normalidad entre Marco Antonio y Julio César lo que evidencia el respeto entre los «duros» del partido. Este lunes 23 de mayo, estamos de plácemes en nuestra familia, porque los dos hijos mayores, Alejandro José y Raúl Armando están de cumpleaños, nacieron el mismo día con tres años de diferencia, por supuesto como ya es natural, el mayor permanece en Venezuela y el segundo desde hace cuatro años vive en Buenos Aires, desde donde nos han hecho muy felices con tres nietos: Sofía Valentina que cumple 4 añitos en julio y ya se toma la libertad de llamarnos directamente cuando quiere hablar con sus abuelos y un par de morochos, Juan Pablo e Ignacio José, que acaban de cumplir siete meses, comienzan a gatear y a salirle los dientes, así que por ser lunes solo cenaremos, picaremos tortas en ambas casas y cantaremos el cumpleaños feliz en la distancia. Gracias Señor por todo lo que nos has dado.

JBS

