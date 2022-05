Jefe de Sony le brindó su apoyo a Will Smith: Sé que es una buena persona #23May

- Publicidad -

Tras el incidente que se suscitó en los pasados premios Oscar, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock luego de que el presentador hiciera una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, muchas críticas y consecuencias se inclinaron hacia el reconocido actor de «En busca de la felicidad«, «Soy leyenda» y «Hombres de negro».

Lo principal: este capítulo desafortunado y público generó que muchas de las puertas laborales de Will Smith se cerraran, ya que preferían evitar trabajar junto a un personaje que se encontraba envuelto en polémicas.

Sin embargo, no todas las noticias son malas para Smith. Actualmente, Tom Rothman, jefe de Sony, plasmó su apoyo para el intérprete de Príncipe del Rap al ser cuestionado sobre la cinta Bad Boys 4.

«Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió. Y no creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención», declaró Rothman.

Cabe destacar que hasta la fecha, Will Smith se mantiene alejado de las redes sociales, lo que parecer ser una etapa de reflexión para el actor. Además, se conoció que habría realizado un viaje espiritual a la India a fines de abril. Por esta razón, los fanáticos siguen a la expectativa de cuáles serán sus próximas acciones y próximas apariciones en el mundo del cine.

