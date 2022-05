Estas son las novedades en el reproductor de Youtube #24May

- Publicidad -

Youtube, desde su blog oficial ha anunciado la llegada de una serie de nuevas opciones para su reproductor. La más sobresaliente de todas es que fue agregado un gráfico que posibilita conocer cuáles son las partes más reproducidas de una video.

Con esta nueva opción podrás colocar el cursor en la barra de progreso y aparecerá una gráfica gris que marca las zonas del video más vistas.

- Publicidad -

De acuerdo a la información publicada por el portal hipertextual, mientras más altos sean los montículos de color gris, más reproducidas son esas partes de la grabación.

La intención de la actualización es ahorrar tiempo cuando se trata de contenidos largos o que no son separados por marcas de tiempo.

La novedad estará disponible para los dispositivos móviles iOS y Android y también desde el ordenador. Cabe destacar, que la función ya estaba habilitada para los usuarios suscritos a Youtube Premium.

- Publicidad -

Entre las otras actualizaciones destacan la función de capítulos que se permitirá en otros dispositivos como las consolas de videojuegos y los Smart Tvs.

Se agrega la opción llamada Single Loop, que consiste en activar un bucle sin fin en cualquier video que esté en reproducción. Según los detalles, la nueva característica se podrá utilizar desde el menú de ajustes de video.

Para finalizar, se lanzó la función ver información del video en un panel que se desplegará junto con la activación de la pantalla completa. Será posible ver descripciones, comentarios y capítulos. Además, se podrá votar el con «me gusta» o «no me gusta» de forma más rápida y simple.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí