Asdrúbal Oliveros: Costo de la vida en dólares aumentará este año 42% y más del 50% de la población no puede pagar los alimentos #25May

El costo de vida en dólares para este año registrará un incremento significativo, ya que de las estimaciones iniciales de cierre que era de 25% en estos momentos lo hemos ajustado a 42%, mientras por otro lado, un poco más del 50% de la población no tiene capacidad para adquirir la canasta alimentaria, reveló el economista socio de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Explica que esto se debe a los ajustes que se han hecho en todo lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo con las cadenas de suministro, el encarecimiento de las materias primas, sobre todo ligadas a alimentos y los problemas que hay con los fletes y la situación en China, lo que ha obligado a ajustar al alza la subida del costo de vida en dólares, que inicialmente se estimó a principios de año de 25% el alza del costo de vida en dólares y en este momento, la estamos viendo en 42%.

“Lamentablemente allí si hay un efecto, debido lamentablemente a las distorsiones que tiene Venezuela, incluso tener divisas, ya no garantiza que puedas seguir comprando las mismas cosas, de manera que las familias en Venezuela van a tener que hacer algunos cambios en sus patrones de consumo, sobre todo si su salario, no se va a ajustar al ritmo de estos costos, así que va a tener que sacrificar algunas cosas, va a tener que cambiar algunas marcas, algunos productos por otros más baratos, ajustes que van a tener que ocurrir porque estamos en un año donde la situación de los productos importados se están encareciendo, porque la economía global está muy afectada”, dice Oliveros.

Mantener el control de la inflación

Advierte el economista que el gobierno pareciera tener este año como prioridad máxima, la reducción de la inflación, es el objetivo para eso que ha venido haciendo; este tema de las importaciones, la contención de la tasa de cambio con unas ventas masivas de divisas para esa contención, con una política monetaria mucho más activa de la que hubo en el pasado en el Banco Central, incluso tratando de recoger bolívares a través de la entrega de bonos, pareciera haber una priorización del tema inflación muy fuerte, lo cual tiene consecuencias, el tipo de cambio se ancla, eso sigue afectando seriamente la competitividad del sector productor venezolano, porque su estructura de costos e hace extremadamente difícil, sobre todo en un contexto donde las importaciones son cada vez más competitivas, esto es un dolor de cabeza para los productores.

“Una segunda consecuencia es que la reactivación del crédito es muy pequeña y es insuficiente, y sin crédito no puede tener reactivación industrial, reactivación del comercio”, explicó.

Señala que con un tipo de cambio anclado, las importaciones venezolanas deberían haberse multiplicado; sin embargo esto no ocurre porque no existe financiamiento, un contenedor procedente de China tienen unos costos que se han elevado significativamente, no solo el propio contenedor, sino también los fletes, sabes que hay oportunidad pero no tienen más plata para traer más containers.

“Entonces el tema del financiamiento es un elemento que incluso, en sectores que se han movido muy bien como el comercial, salud, alimentos, están seriamente afectados y su reactivación, en esta lógica que tiene el gobierno no es prioridad, esta es también una consecuencia no deseada de esta política”.

Revela asimismo, que el régimen tiene una política de contención del gasto público, lo que tiene consecuencia en los servicios públicos, en los sueldos de la administración pública, entonces hacen falta más cosas, señalando que Venezuela necesita un programa integral, en un país que pasó prácticamente por una economía de guerra después de una caída de casi 80% y para su reconstrucción necesita gran cantidad de recursos que lamentablemente en este contexto actual no existen y no van a aparecer hasta que se logren acuerdos sostenibles y duraderos en el campo de lo político.

Entre contradicciones

Explica el economista que la crisis humanitaria que ha cambiado y no está en los niveles de pico que tuvo en algunos momentos en el pasado, pero sigue existiendo, convive con los signos de reactivación de la economía; con ese movimiento que se observa en el sector comercial que este año pudiera crecer en más de un 15%; con lo que está ocurriendo en el sector salud que tiene crecimientos importantes y que el año pasado tuvo un crecimiento de 30%; con el sector alimentos y tecnología también creciendo, eso es positivo porque le está dando algo de oxígeno al sector privado que ha pasado por una crisis muy aguda, existe con lo señalado, con gente que no puede alimentarse.

“Nosotros acabamos de hacer un estudio de mercado y el resultado refleja que un poco más del 50% de la población, sus ingresos están entre 0$ y 100$, lo que les impide cubrir el costo de la canasta alimentaria, y estamos hablando de un poco más de la mitad de la población; entonces, las dos cosas conviven y es parte de las consecuencias de lo que hemos vivido, una profundización de la desigualdad, que se observan en estos contrastes”, afirmó.

El 2022 cerrara con menor inflación

Previamente, el especialista aclaró, que no se han hecho modificaciones en torno a las estimaciones de la inflación para finales de año, que está por debajo del 200%; sin embargo advierte que es un escenario posible que la inflación cierre por debajo del 100%, si sigue la tendencia y no hay presión al alza en los próximos meses, no es descabellado que la inflación cierre por debajo del 100%, es un escenario posible, explica que en todo caso, la inflación este año va a cerrar mucho más baja de lo que fue el año pasado que fue de 686% afirmando que no ve variables importantes que puedan variar esas métricas.

No hay criterios claros sobre aranceles

El economista señala que no existen criterios claros en torno a los parámetros que se utilizan para determinar cuáles productos deben pagar aranceles y cuáles no, explicando que el decreto le da prioridad para ingresar sin pagar impuestos, a los que la industria nacional no está en capacidad de producir en el país; explicando que también se plantea la situación contraria, hay suficiente producción nacional en el país, por lo tanto hay que proteger la industria aplicándole el pago de aranceles, indicando que se trata de un criterio muy general, pero no hay criterios detallados de cuál es la política industrial o comercial que está llevando adelante el régimen de Maduro, dijo Oliveros en el Circuito Éxitos 99,9 FM.

