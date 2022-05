Eduardo Fernández reunió a dirigentes de partidos y de distintas organizaciones en Barquisimeto #27May

- Publicidad -

La convocatoria del Capítulo Lara del Instituto de Formación de Políticas Públicas (IFEDEC), para el conversatorio Venezuela, presente y futuro, que tuvo como expositor al doctor Eduardo Fernández, concentró a una gran representación política del estado, encabezada por el exgobernador y excandidato presidencial Henri Falcón, en el auditorio del Colegio de Médicos, de esta ciudad.

Estuvieron presentes la doctora Sobella Mejías, secretaria general de Acción Democrática en la resistencia; los diputados Rafael Ignacio Montes de Oca y Alexis Lamazares; el exgobernador y docente universitario, doctor Armando Sánchez; el profesor Juan Tirado, expresidente del Consejo Legislativo; Richard Coroba y Antonio Rivero, ex alcaldes de Palavecino; Iván Aguilar, secretario general del MAS; exdiputados regionales, concejales y representantes de otros partidos, gremios y de diversas organizaciones sociales.

Entre los invitados estuvo el alcalde de Machiques, Vidal Prieto, quien ha venido organizando comités electorales en el Zulia.

De igual forma, este viernes, el doctor Fernández sostuvo el encuentro universitario en el salón Libertador, en el campus de La Mora, donde expuso el tema Venezuela tiene futuro. Hubo una masiva asistencia.

Fernández, exparlamentario, exsecretario general nacional de Copei, excandidato presidencial y quien tuvo funciones en instituciones internacionales de la Democracia Cristiana, vino acompañado de Rafael Hernández, responsable de Políticas Públicas de IFEDEC, instituto que en Lara dirige el doctor Jesús Alberto Jiménez Peraza. En el acto también estuvo el exdiputado Leonardo Torres, coordinador regional de Unión y Progreso. Y el moderador fue el licenciado Simón Jesús Linárez.

Al iniciar su exposición, el doctor Fernández expresó su sentimiento de afecto y gratitud a los larenses, recordando que le dieron el mayor apoyo cuando fue candidato presidencial. Y le envió un saludo al doctor René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara, quien no pudo estar presente por estar trabajando.

Hizo hincapié en el funcionamiento de IFEDEC, que está cumpliendo en 2022 años de haber sido fundado por el doctor Arístides Calvani, quien fue canciller de Venezuela.

No hay soluciones mágicas

Llamó la atención a no tener nostalgia por el pasado y pidió pensar en tres cosas: uno, tener inmenso amor por Venezuela; dos, sentir un inmenso dolor por Venezuela; y tres, convenir todos en cómo y con qué salir de la crisis. Tener esperanza.

Preguntó a la audiencia:¿Cuál cree usted que es el problema de más urgente atención y solución que hoy hay en Venezuela?

No solicitó respuesta, pero dijo: Sospecho que han pensado “salir de Maduro”.

Cambiar de gobierno es necesario, pero no es suficiente, expresó. ¿Qué vamos a hacer para salir de la crisis? Hace años salimos, pero no se resolvió el problema. Salir de Maduro es importante. La crisis política es compleja: política, económica y social, sobre todo por la pobreza.

No hay soluciones mágicas, afirmó. El golpe (de Estado) no es probable, ni deseable. Dirigentes políticos llegaron a pensar en una invasión extranjera, pero los Estados Unidos no están interesados en una aventura porque han estado metidos en muchos conflictos.

Confesó que siempre le disgustó que Donald Trump dijera que todas las opciones estaban sobre la mesa, porque no tenía ninguna.

El ejemplo de los monos

Con ironía hizo una comparación de los políticos y los monos. Éstos, cuando tienen que desplazarse de un sitio a otro, no se sueltan de una liana si no tienen otra. Los políticos de aquí no han encontrado una liana para cambiar el rumbo.

El gobierno tiene más del 80% de rechazo y los principales aspirantes de la oposición también tienen el 80% de rechazo. No han encontrado una oferta que ofrecer al electorado. Planteó, entonces, unificar ese ochenta por ciento y escuchar propuestas.

Enamorar a la opinión pública

En ese orden de ideas expuso que lo primero que hay que hacer es tener un mensaje. Que enamore a la opinión pública. Luego, tener un programa, producto de discusiones.

En segundo término, estar bien organizados.

Propuso que haya una rebelión de las regiones y otra de la sociedad civil. Y que estas propuestas comienzan en Lara.

Como es desgraciadamente que los partidos políticos puedan recuperar el prestigio, los ciudadanos pueden llevar adelante esas rebeliones.

No podemos volver a equivocarnos

El doctor Fernández considera que se necesita una organización de los ciudadanos y una estrategia.

No podemos volver a equivocarnos en el 2024 porque aquí no han ganado Chávez, ni Maduro, sino la abstención.

Si nos equivocamos en las próximas elecciones tendremos que esperar hasta el 2030 y algunos de los que estamos aquí, ya no estaremos vivos para pensar en el cambio.

