OPINIÓN El 2024 está cerca #27May

Por: Eduin Adjunta

Hablar del tiempo en lo humano es como hacer sentencias sobre sucesos específicos en todo su espectro, y para los ciudadanos en Venezuela las últimas décadas nos han parecido como siglos, esto en lo que respecta a las transformaciones bruscas padecidas por todos. Si algún aprendizaje podemos concluir de estas etapas vividas hasta al día de hoy es que sobre lo ideológico la realidad física siempre vencerá, de igual forma aprendimos de la forma más traumática posible sobre aspectos económicos, todos entendemos cuales fueron los errores macroeconómicos que nos trajeron hasta esta crisis, de igual forma comprendemos entre otras cosas que existen herramientas de pago llamadas divisas, ante las cuales nuestra moneda local es solo una ficha de intercambio.

En ese sentido, hoy podemos decir que el país de la fecha actual se reinventó, esto considerando a sus habitantes como quienes transforman la realidad circundante con sus diferentes acciones además de quedar todos inmersos en un espiral virtuoso si es el caso por esquemas productivos, que seguro muchos desconocen lo cual no restringe su existencia. Un ejemplo de lo descrito puede tomarse del área profesional universitaria que aún pervive, quienes están culminando carreras académicas de cinco años de duración deben haber sorteado muchos obstáculos para lograr terminar sus estudios, comenzando por lo más básico como su alimentación, seguro en estos años no han consumido las mismas marcas de productos, y el transporte lo han cubierto de diferentes formas, eso no quiere decir que en la precariedad está el éxito, pero el esfuerzo logro fines y todo va teniendo su recompensa para quienes pudieron reinventarse, quienes no lo alcanzaron debieron buscar nuevas metas, esa es la naturaleza humana actuando bajo la variable tiempo.

Todo lo descrito también aplica a la lucha política, actividad humana que ha padecido diferentes problemas llegando incluso a verse anulada como método de avance o de formulación de objetivos macro para nuestra sociedad, y en este ámbito los partidos políticos resultaron afectados esto los obliga a revisar su formas y reinventar los métodos aplicados en su campo, todo esto ocurre a contra reloj ello dado que los lapsos para otro evento electoral no son estáticos fluyen en un abrir y cerrar de ojos dejando a los que detentan el poder político sin margen para maniobrar, escenario provechoso para quienes buscan ser una opción política de cambio, siempre y cuando realicen los ajustes necesarios y comiencen a motorizar al cuerpo social.

Luego de este bosquejo de realidades toca formular las acciones que van a amalgamar a todos los ciudadanos en un plan general de país, pero esa tarea viene atada al trabajo de todos los ciudadanos que entendiendo su rol dentro de la ecuación democrática ejecuten su accionar en la cosa pública y logren tener para sí partidos políticos de altura así como también es necesario un liderazgo creador que sea capaz de hacer soñar a una sociedad que no es la misma de finales de la década del noventa pero que se diferencia en grandes rasgos a la que habito el territorio en las dos últimas décadas del siglo XXI la cual creo diferentes expresiones para su vida cotidiana, que hoy se valoran más por su sola existencia que en años anteriores.

Todo este diagnóstico forma parte de un escenario deseado donde cada individuo que logro triunfar ante la adversidad de un ambiente difícil es capaz de entender su rol y decide realizar acciones en ese sentido, comenzando por ejecutar sobre las causales del problema macro que sin duda son de índole político, y entendiendo esta actividad como la que alberga la solución a todas las afectaciones de su vida diaria, esto nos debe obligar a ver el tiempo como un aliado para la construcción de esa sociedad política que va hacer el vehículo para la puesta en marcha de ese nuevo país que esperamos construir sabiéndonos como los únicos responsables de nuestro destino, que seguro con el esfuerzo de todos será en su totalidad virtuoso.

